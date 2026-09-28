Xe và phương tiện
Xe 365

BYD sắp ra mắt xe đầu tiên dùng pin thể rắn vào năm 2027

Hải Nguyên

Hải Nguyên

16:05 | 28/09/2026
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BYD cho biết mẫu xe đầu tiên dùng pin thể rắn của hãng sẽ ra mắt vào năm 2027. Hãng xe Trung Quốc tự nhận đang dẫn đầu cuộc đua đưa loại pin giúp xe điện đi xa hơn, sạc nhanh hơn này ra thị trường.
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BYD mở rộng thị trường quốc tế nhằm giải quyết tình trạng khó khăn hiện tại
Về lý thuyết, pin thể rắn cũng an toàn hơn vì khó bắt lửa, đồng thời chịu được nhiệt độ khắc nghiệt

Engadget đưa tin, pin thể rắn BYD sẽ có mặt trên một mẫu xe bán ra vào năm sau, theo bà Stella Li, Phó chủ tịch điều hành của BYD. Trả lời phỏng vấn trang Carwow, bà Li cho biết BYD đang giữ vị trí dẫn đầu cả về công nghệ lẫn khả năng thương mại hóa loại pin này. "Để chứng minh điều đó, năm tới chúng tôi sẽ có một mẫu xe, chiếc đầu tiên mang công nghệ ấy", bà nói.

Thông tin của bà Li khớp với lộ trình mà ông Sun Huajun, Giám đốc công nghệ của FinDreams, công ty con chuyên làm pin của BYD, từng công bố tại một hội nghị về pin hồi tháng 2/2025. Theo CarNewsChina, ông Sun khi ấy cho biết BYD sẽ trình diễn và lắp pin thể rắn lên xe vào năm 2027, rồi đưa công nghệ này vào sản xuất hàng loạt quanh năm 2030.

BYD cũng không có ý định bỏ hẳn pin lithium truyền thống khi pin thể rắn ra đời. Tại cùng hội nghị, ông Lian Yubo, nhà khoa học trưởng của BYD, nói pin thể rắn sẽ chủ yếu nằm trên các mẫu xe cao cấp, song hành với pin lithium sắt phosphate (LFP) và phục vụ xe ở nhiều phân khúc khác nhau. Loại pin BYD đang theo đuổi dùng chất điện giải gốc sulfide, một trong ba nhóm vật liệu mà các nhà phát triển pin thể rắn đang dùng.

Khác biệt nằm ở phần lõi bên trong. Pin lithium-ion hiện nay dẫn ion qua lại giữa hai cực nhờ một dung dịch chứa muối lithium hòa tan, còn pin thể rắn thay dung dịch ấy bằng chất điện giải rắn làm từ oxide, polymer hoặc sulfide. Nhờ vậy, pin đạt mật độ năng lượng cao hơn, mở ra khả năng làm khối pin nhỏ gọn, nhẹ hơn mà xe vẫn chạy được quãng đường dài hơn sau mỗi lần sạc. Về lý thuyết, pin thể rắn cũng an toàn hơn vì khó bắt lửa, đồng thời chịu được nhiệt độ khắc nghiệt, điểm yếu mà pin lithium-ion vẫn loay hoay chưa giải quyết xong.

Rào cản lớn nhất lúc này là giá thành, lý do khiến BYD chọn đưa pin thể rắn lên các dòng xe đắt tiền trước. Bà Li không nêu tên mẫu xe cụ thể, trong khi Engadget cho rằng ứng viên có thể là một phiên bản tương lai của Denza Z.

BYD không phải hãng duy nhất hướng tới mục tiêu sử dụng pin thể rắn cho xe điện. Toyota cam kết bán xe dùng pin thể rắn vào năm 2027 hoặc 2028, Mercedes-Benz đã chạy thử một mẫu EQS lắp pin thể rắn và đặt mục tiêu đưa công nghệ này lên xe trước khi hết thập kỷ. Trong khi đó, Stellantis bắt đầu thử một chiếc Dodge Charger dùng pin thể rắn trên đường từ năm 2026, còn Honda đầu năm nay bắt tay QuantumScape phát triển loại pin này để hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Theo đánh giá của Engadget, phần lớn hãng xe mới chạy qua chặng đầu của cuộc đua, và như câu đường dài mới biết ngựa hay, lời hứa năm 2027 của BYD chỉ thật sự có giá khi chiếc xe đầu tiên lăn bánh.

pin thể rắn BYD Xe điện BYD pin thể rắn BYD pin sulfide Pin lithium-ion

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Hà Nội - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Đà Nẵng - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Miền Tây - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Tây Nguyên - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Đông Nam Bộ - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Cập nhật: 28/09/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,940 ▼200K 14,240 ▼200K
Miếng SJC Nghệ An 13,940 ▼200K 14,240 ▼200K
Miếng SJC Thái Bình 13,940 ▼200K 14,240 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,890 ▼200K 14,290 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,890 ▼200K 14,290 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,890 ▼200K 14,290 ▼200K
NL 99.99 13,400 ▼150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,300 ▼150K
Trang sức 99.9 13,600 ▼200K 14,200 ▼200K
Trang sức 99.99 13,610 ▼200K 14,210 ▼200K
Cập nhật: 28/09/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,394 ▼20K 14,242 ▼200K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,394 ▼20K 14,243 ▼200K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,389 ▼20K 1,419 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,389 ▼20K 142 ▼2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,364 ▼20K 1,409 ▼20K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,505 ▼1980K 139,505 ▼1980K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,036 ▼1500K 105,836 ▼1500K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 86,172 ▼1360K 95,972 ▼1360K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,308 ▼1220K 86,108 ▼1220K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,503 ▼1166K 82,303 ▼1166K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,111 ▼834K 58,911 ▼834K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Cập nhật: 28/09/2026 17:00
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Cập nhật: 28/09/2026 17:00
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Cập nhật: 28/09/2026 17:00
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Cập nhật: 28/09/2026 17:00

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