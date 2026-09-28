BYD sắp ra mắt xe đầu tiên dùng pin thể rắn vào năm 2027

Về lý thuyết, pin thể rắn cũng an toàn hơn vì khó bắt lửa, đồng thời chịu được nhiệt độ khắc nghiệt

Engadget đưa tin, pin thể rắn BYD sẽ có mặt trên một mẫu xe bán ra vào năm sau, theo bà Stella Li, Phó chủ tịch điều hành của BYD. Trả lời phỏng vấn trang Carwow, bà Li cho biết BYD đang giữ vị trí dẫn đầu cả về công nghệ lẫn khả năng thương mại hóa loại pin này. "Để chứng minh điều đó, năm tới chúng tôi sẽ có một mẫu xe, chiếc đầu tiên mang công nghệ ấy", bà nói.

Thông tin của bà Li khớp với lộ trình mà ông Sun Huajun, Giám đốc công nghệ của FinDreams, công ty con chuyên làm pin của BYD, từng công bố tại một hội nghị về pin hồi tháng 2/2025. Theo CarNewsChina, ông Sun khi ấy cho biết BYD sẽ trình diễn và lắp pin thể rắn lên xe vào năm 2027, rồi đưa công nghệ này vào sản xuất hàng loạt quanh năm 2030.

BYD cũng không có ý định bỏ hẳn pin lithium truyền thống khi pin thể rắn ra đời. Tại cùng hội nghị, ông Lian Yubo, nhà khoa học trưởng của BYD, nói pin thể rắn sẽ chủ yếu nằm trên các mẫu xe cao cấp, song hành với pin lithium sắt phosphate (LFP) và phục vụ xe ở nhiều phân khúc khác nhau. Loại pin BYD đang theo đuổi dùng chất điện giải gốc sulfide, một trong ba nhóm vật liệu mà các nhà phát triển pin thể rắn đang dùng.

Khác biệt nằm ở phần lõi bên trong. Pin lithium-ion hiện nay dẫn ion qua lại giữa hai cực nhờ một dung dịch chứa muối lithium hòa tan, còn pin thể rắn thay dung dịch ấy bằng chất điện giải rắn làm từ oxide, polymer hoặc sulfide. Nhờ vậy, pin đạt mật độ năng lượng cao hơn, mở ra khả năng làm khối pin nhỏ gọn, nhẹ hơn mà xe vẫn chạy được quãng đường dài hơn sau mỗi lần sạc. Về lý thuyết, pin thể rắn cũng an toàn hơn vì khó bắt lửa, đồng thời chịu được nhiệt độ khắc nghiệt, điểm yếu mà pin lithium-ion vẫn loay hoay chưa giải quyết xong.

Rào cản lớn nhất lúc này là giá thành, lý do khiến BYD chọn đưa pin thể rắn lên các dòng xe đắt tiền trước. Bà Li không nêu tên mẫu xe cụ thể, trong khi Engadget cho rằng ứng viên có thể là một phiên bản tương lai của Denza Z.

BYD không phải hãng duy nhất hướng tới mục tiêu sử dụng pin thể rắn cho xe điện. Toyota cam kết bán xe dùng pin thể rắn vào năm 2027 hoặc 2028, Mercedes-Benz đã chạy thử một mẫu EQS lắp pin thể rắn và đặt mục tiêu đưa công nghệ này lên xe trước khi hết thập kỷ. Trong khi đó, Stellantis bắt đầu thử một chiếc Dodge Charger dùng pin thể rắn trên đường từ năm 2026, còn Honda đầu năm nay bắt tay QuantumScape phát triển loại pin này để hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Theo đánh giá của Engadget, phần lớn hãng xe mới chạy qua chặng đầu của cuộc đua, và như câu đường dài mới biết ngựa hay, lời hứa năm 2027 của BYD chỉ thật sự có giá khi chiếc xe đầu tiên lăn bánh.