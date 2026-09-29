Doanh nghiệp số
Nhân lực số

Trung tâm dữ liệu tại chỗ đang quay trở lại, doanh nghiệp khát chuyên gia hạ tầng

Phạm Anh

Phạm Anh

15:28 | 29/09/2026
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Cơn sốt AI đang đảo ngược xu hướng thu hẹp trung tâm dữ liệu, khi doanh nghiệp kéo hạ tầng về lại trong nhà để giữ dữ liệu và kiểm soát chi phí. Kỹ sư phần cứng, mạng và bảo mật vì thế trở thành nhóm nhân sự nhiều nơi săn đón.
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Chiến lược dữ liệu quốc gia 2026-2030 đặt trọng tâm hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu Chiến lược dữ liệu quốc gia 2026-2030 đặt trọng tâm hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu

Trung tâm dữ liệu tại chỗ đang quay trở lại, doanh nghiệp khát chuyên gia hạ tầng
Nguồn: Thomas Barwick/DigitalVision/Getty Images

Nhu cầu tuyển nhân sự trung tâm dữ liệu tại Mỹ đang tăng ngược chiều thị trường lao động chung, theo phân tích công bố tháng 7/2026 của Indeed Hiring Lab. Trong hai năm qua, số tin tuyển dụng liên quan tới trung tâm dữ liệu tăng hơn gấp đôi, trong khi tổng số tin tuyển dụng tại Mỹ giảm khoảng 12%. Cứ 1.000 tin tuyển dụng ở Mỹ hiện có 6 tin thuộc lĩnh vực này, tăng từ mức 2 tin hồi tháng 5/2023.

Bức tranh ấy khác xa vài năm trước, khi giới công nghệ còn bàn chuyện trung tâm dữ liệu thu nhỏ dần nhờ ảo hóa, hợp nhất máy chủ và dịch vụ đám mây, kéo theo ít việc hơn cho người vận hành. Sức ép từ các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã đảo chiều xu hướng này, khiến trung tâm dữ liệu phình to cả về quy mô lẫn số lượng.

Doanh nghiệp kéo hạ tầng về lại trong nhà

Ông Ammar Maraqa, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc chiến lược của Cisco, cho biết động lực tăng trưởng không đến riêng từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ của các hãng hạ tầng quy mô siêu lớn, vốn đang vấp phản ứng từ nhiều cộng đồng dân cư. Các doanh nghiệp cũng đang mở rộng trung tâm dữ liệu ngay trong khuôn viên của mình và tự quản lý dữ liệu, hạ tầng vì lý do bảo mật lẫn chi phí.

Theo ông Maraqa, việc huấn luyện và vận hành mô hình AI đã thổi bay mọi giả định về trung tâm dữ liệu nhỏ gọn, bởi doanh nghiệp cần hạ tầng mới, cần thêm bộ xử lý đồ họa (GPU) bên cạnh bộ xử lý trung tâm (CPU). Doanh nghiệp cũng muốn nắm giữ dữ liệu độc quyền và cất giữ nó trong nhà. Vị giám đốc chiến lược của Cisco cho rằng hạ tầng tại chỗ giúp doanh nghiệp kiểm soát an ninh công nghệ thông tin, chi phí token, đồng thời mở thêm không gian sáng tạo. Chủ quyền dữ liệu và quản trị dữ liệu cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này, và theo ông, dữ liệu đang trở thành một dạng tài sản trí tuệ mới.

Thiếu người giỏi phần cứng, mạng và bảo mật

Làn sóng nâng cấp hạ tầng để gánh khối lượng AI khổng lồ mở ra nhiều cơ hội việc làm trong mảng quản trị hạ tầng và hệ thống. Ông Maraqa nhận thấy nhu cầu tăng mạnh nhất ở nhóm công nghệ chuyên sâu gồm phần cứng, mạng và an ninh mạng, bởi các tủ máy chủ và cụm GPU ngày càng lớn tới mức cần kỹ năng riêng để nối mạng chúng với nhau, cũng như nối các trung tâm dữ liệu với nhau.

Nhờ trào lưu vibe coding, tức lập trình bằng cách mô tả yêu cầu cho AI viết mã, việc dựng ứng dụng AI có thể ngày càng dễ. Dù vậy, ông Maraqa nhấn mạnh những ứng dụng ấy không tự mọc ra từ hư không mà cần hạ tầng, đội hỗ trợ và lớp bảo mật đứng phía sau. Người làm trung tâm dữ liệu phải theo dõi sát hiệu năng hệ thống, từ chuyện GPU có đang quá nóng tới chuyện ổ lưu trữ có sắp hỏng.

Ông cho rằng kỹ năng kết nối và mạng đang ngày càng quan trọng, bởi trước đây người vận hành chỉ cần hiểu các tác vụ chạy trên hạ tầng, còn nay nhiều tác vụ là AI. Họ phải nắm cả chồng công nghệ phía trên, từ mô hình, giao diện của mô hình tới câu lệnh người dùng đưa vào.

Theo ông Maraqa, thị trường đang thiếu người hiểu sâu cách quản lý trung tâm dữ liệu và biết tối ưu những hệ thống quy mô lớn, phức tạp. Ông dự báo nguồn chuyên gia nhiều khả năng không theo kịp nhu cầu, và muốn giải bài toán này, doanh nghiệp cần một bộ công cụ bảo mật và giám sát hoàn toàn mới. Nếu không làm được điều đó, doanh nghiệp sẽ khó khai thác trọn lợi ích của AI. Ông cũng lưu ý người vận hành phải theo dõi hành vi của các tác tử AI trong hệ thống, kiểm tra xem chúng có hoạt động đúng trong giới hạn an toàn doanh nghiệp đã đặt ra hay không.

Hạ tầng cũ khó gánh tác tử AI

Nghiên cứu của Cisco cho thấy một tác tử AI tạo tải lên mạng gấp 4,5 lần một con người khi làm cùng một tác vụ. Ông Maraqa giải thích con số này dễ hiểu, vì tác tử AI chạy liên tục và cứ gửi tín hiệu dò mạng hết lần này tới lần khác. Muốn gánh khối việc ấy, doanh nghiệp buộc phải hiện đại hóa hạ tầng, trong khi nhiều doanh nghiệp và cơ quan khu vực công vẫn dùng hệ thống cũ tới mức không thể vá lỗi.

Theo ông, hạ tầng lạc hậu kéo theo rủi ro bảo mật lớn, khi khách hàng doanh nghiệp của Cisco vừa lo về an toàn của mô hình, vai trò và tác tử AI, vừa băn khoăn làm sao giữ quyền truy cập dữ liệu trong nội bộ và chỉ mở dữ liệu ra ngoài theo đúng cách.

Dùng mô hình riêng trong nhà cũng giúp doanh nghiệp tránh cảnh dùng dao mổ trâu giết gà với các mô hình AI hàng đầu. Có những việc chỉ cần mô hình ngôn ngữ nhỏ với chi phí rẻ hơn, chẳng hạn Cisco đang dùng một mô hình chuyên về mạng để giúp quản trị viên và khách hàng xử lý sự cố. Theo ông Maraqa, việc này cần một mô hình cục bộ huấn luyện riêng cho chuyên môn mạng hoặc bảo mật, chạy trên hạ tầng đặt ngay tại doanh nghiệp.

Từng trải qua các cuộc chuyển đổi sang thương mại điện tử, điện toán đám mây và thiết bị di động, ông Maraqa cho rằng làn sóng AI mang cảm giác khác hẳn về bản chất. Mọi thứ đều chạy theo nhu cầu nhưng cùng lúc lại luôn eo hẹp, trong khi mỗi ngày người ta lại tìm ra thêm cách ứng dụng mới, và theo ông, cơ hội công nghệ này mở ra gần như không có giới hạn.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Hà Nội - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Đà Nẵng - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Miền Tây - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Tây Nguyên - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Đông Nam Bộ - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Cập nhật: 29/09/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▼40K 14,250 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▼40K 14,250 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▼40K 14,250 ▼40K
NL 99.99 13,300 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,200 ▼100K
Trang sức 99.9 13,560 ▼40K 14,160 ▼40K
Trang sức 99.99 13,570 ▼40K 14,170 ▼40K
Cập nhật: 29/09/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,395 ▲1K 14,252 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,395 ▲1K 14,253 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 139 ▼1250K 142 ▼1277K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 139 ▼1250K 1,421 ▲1279K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,365 ▲1K 141 ▼1268K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,604 ▲99K 139,604 ▲99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,111 ▲75K 105,911 ▲75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,624 ▼77548K 9,604 ▼86368K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,369 ▲61K 86,169 ▲61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,561 ▲58K 82,361 ▲58K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,153 ▲42K 58,953 ▲42K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cập nhật: 29/09/2026 17:00
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