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Ốp điện thoại gập bảo vệ được gì, bỏ sót gì

Nguyên Anh

Nguyên Anh

17:50 | 28/09/2026
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Ốp điện thoại gập hiện bọc được mặt lưng, cạnh viền và cụm camera, nhưng chưa mẫu nào ngăn được bụi chui vào bản lề hay nếp gập màn hình.
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Ốp điện thoại gập bảo vệ được gì, bỏ sót gì
Ảnh: Casetify

Theo đánh giá, ốp điện thoại gập là món phụ kiện đầu tiên người dùng nên mua, dù đang cầm Galaxy Z Fold 8, iPhone Duo hay một mẫu máy gập đời cũ của Samsung, Motorola. Dòng máy này mỏng manh hơn điện thoại thường vì có bản lề, lại thường đạt mức chống bụi thấp hơn. Máy gập cần khoảng trống và trục xoay mà điện thoại thông thường không có, nên nhà sản xuất gặp nhiều khó khăn khi làm ốp vừa đủ chắc, vừa không cản thao tác gập mở, lại giữ được vẻ gọn đẹp của máy.

Phần lớn ốp cho máy gập gồm hai mảnh tách rời, bởi chiếc máy giống hai chiếc điện thoại ghép lại ở bản lề. Mảnh thứ nhất ôm mặt lưng và cạnh máy, che cả cổng sạc lẫn cụm camera, có gờ nhô cao để ống kính không va trực tiếp khi rơi. Mảnh còn lại bọc mặt trước bằng một viền gờ chạy quanh màn hình. Cách làm này giúp máy tránh vỡ, sốc, trầy và xước, nhưng chỉ giống một lớp vỏ che, không bao kín mọi phía và bỏ trống phần bản lề.

Mỗi hãng phụ kiện chọn một hướng riêng. Ốp Carbon Standing Case của Samsung dành cho Galaxy Z Fold 8 có lớp phim chống chói và chân dựng gắn sẵn, thiên về sự tiện lợi hơn khả năng bảo vệ.

Casetify đi theo hướng bền chắc, khi giới thiệu mẫu ốp sắp bán cho iPhone Duo có công nghệ phân tán lực khi rơi và cơ chế che bản lề Duo-Lock. Dòng ốp Galaxy Z Fold 8 hiện có của hãng này cũng che bản lề tương tự, đổi lại máy dày và nặng hơn. Một số ốp cơ bản còn để trống màn hình ngoài, nên người dùng có thể chọn bộ ốp kèm miếng dán hoặc mua miếng dán riêng.

Người cần bảo vệ tối đa có thể tìm tới dòng ốp siêu bền của CaseBorne, Supcase hay Otterbox. Các mẫu này nối liền mặt trước với mặt sau thành một khối, che cả bản lề và kèm miếng dán màn hình. Ốp Supcase Unicorn Beetle Pro cho Galaxy Z Fold 6 là một ví dụ, khi tích hợp sẵn kính cường lực dán màn hình, còn phần che bản lề kiêm luôn chỗ cài bút S Pen. Cái giá phải trả là thân máy khá cồng kềnh.

Ngay cả chiếc ốp tốt nhất cũng không xử lý được bụi, vấn đề lớn nhất của máy gập. Khi người dùng gập máy lại, bụi bám trên màn hình có thể mắc vào cơ cấu bản lề, giống chuyện vẫn xảy ra với laptop. Những hạt bụi nhỏ tới mức mắt thường không thấy vẫn có thể làm hỏng, thậm chí làm nứt màn hình. Theo tìm hiểu hiện chưa có ốp nào ngăn được bụi lọt vào nếp gập hay bản lề.

Mức chống bụi vì thế chênh lệch khá xa giữa các mẫu máy. iPhone Duo và Google Pixel 11 Pro Fold đạt chuẩn IP68, cao hơn các máy gập đời cũ. Galaxy Z Fold 8 chỉ đạt IP48, còn Motorola Razr Fold đạt IP49, nghĩa là bụi mịn vẫn có thể làm hỏng màn hình và bản lề. Chữ số đầu tiên trong chuẩn IP cho biết khả năng chặn vật rắn, và mức 4 chỉ chặn được vật có kích thước từ 1 mm trở lên.

Theo đó, người dùng nên vừa lắp ốp, vừa lau nhanh màn hình mỗi lần trước khi gập máy, thỉnh thoảng dùng cọ mềm quét bụi bám bên ngoài bản lề. Việc chăm sóc này tốn công hơn so với điện thoại thường, nhưng vẫn cần làm để giữ máy bền lâu, kể cả khi người dùng đã có ốp tốt và máy đạt chuẩn chống bụi cao.

Ốp điện thoại gập ốp lưng iPhone Duo ốp lưng Galaxy Z Fold 8 bảo vệ bản lề điện thoại gập

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Hà Nội - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Đà Nẵng - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Miền Tây - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Tây Nguyên - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Đông Nam Bộ - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Cập nhật: 28/09/2026 18:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,940 ▼200K 14,240 ▼200K
Miếng SJC Nghệ An 13,940 ▼200K 14,240 ▼200K
Miếng SJC Thái Bình 13,940 ▼200K 14,240 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,890 ▼200K 14,290 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,890 ▼200K 14,290 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,890 ▼200K 14,290 ▼200K
NL 99.99 13,400 ▼150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,300 ▼150K
Trang sức 99.9 13,600 ▼200K 14,200 ▼200K
Trang sức 99.99 13,610 ▼200K 14,210 ▼200K
Cập nhật: 28/09/2026 18:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,394 ▼20K 14,242 ▼200K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,394 ▼20K 14,243 ▼200K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,389 ▼20K 1,419 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,389 ▼20K 142 ▼2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,364 ▼20K 1,409 ▼20K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,505 ▼1980K 139,505 ▼1980K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,036 ▼1500K 105,836 ▼1500K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 86,172 ▼1360K 95,972 ▼1360K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,308 ▼1220K 86,108 ▼1220K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,503 ▼1166K 82,303 ▼1166K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,111 ▼834K 58,911 ▼834K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Cập nhật: 28/09/2026 18:45
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DKK 0 3970 0
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Cập nhật: 28/09/2026 18:45

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