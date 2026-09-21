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Cách nhận biết nước đóng bình an toàn cho gia đình

Thế Kiên

Thế Kiên

16:42 | 21/09/2026
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Công an TP Hà Nội cảnh báo nước đóng bình không rõ nguồn gốc có thể gây ngộ độc, tiêu chảy và bệnh đường tiêu hóa. Một doanh nghiệp tại Đông Anh vừa bị phạt 110 triệu đồng, đình chỉ sản xuất hai tháng.
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Cách nhận biết nước đóng bình an toàn cho gia đình
Cách nhận biết nước đóng bình an toàn cho gia đình. Ảnh do AI tạo

Nước đóng bình được nhiều gia đình, trường học, bệnh viện và cơ quan lựa chọn vì tiện lợi, có thể uống trực tiếp và phục vụ cùng lúc nhiều người. Tuy nhiên, Công an TP Hà Nội cảnh báo sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc được sản xuất trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh có thể gây ngộ độc, tiêu chảy và các bệnh đường tiêu hóa.

Cảnh báo được đưa ra sau đợt rà soát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và kinh doanh nước đóng bình trên địa bàn Hà Nội. Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội tập trung kiểm tra những đơn vị cung cấp nước cho trường học, nơi sản phẩm được sử dụng mỗi ngày với số lượng lớn và tác động trực tiếp đến sức khỏe học sinh.

Doanh nghiệp tại Đông Anh bị phạt 110 triệu đồng

Trong một cuộc kiểm tra đột xuất, Phòng An ninh kinh tế phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và UBND xã Đông Anh kiểm tra Công ty Cổ phần sản xuất xây dựng và thương mại Savy tại thôn Dục Nội, xã Đông Anh, Hà Nội.

Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp có ba hành vi vi phạm. Tường, trần và nền tại khu vực sản xuất, kinh doanh, kho bảo quản bị thấm nước, rạn nứt, ẩm mốc. Công ty không tự công bố lại sản phẩm khi có thay đổi về tên, xuất xứ hoặc thành phần cấu tạo. Sản phẩm thuộc diện tự công bố do công ty sản xuất cũng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

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Ngày 17/8/2026, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội xử phạt doanh nghiệp tổng cộng 110 triệu đồng. Cơ sở bị đình chỉ hoạt động sản xuất nước uống đóng chai trong hai tháng, tính từ ngày ra quyết định. Doanh nghiệp đồng thời phải khắc phục điều kiện sản xuất và điều chỉnh hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm theo quy định.

Vụ việc cho thấy bình nước trong suốt và nhãn hàng quen mắt chưa đủ để chứng minh sản phẩm an toàn. Chất lượng nước phụ thuộc vào cả chuỗi sản xuất, từ nguồn nước đầu vào, hệ thống lọc, khử khuẩn đến việc vệ sinh vỏ bình, chiết rót, đóng nắp, bảo quản và vận chuyển. Sai sót ở bất kỳ công đoạn nào cũng có thể làm thay đổi chất lượng thành phẩm.

Vì sao nước đóng bình có thể mất an toàn

Nước uống đóng bình thường trải qua nhiều công đoạn trước khi đến tay người dùng. Nếu bình cũ không được rửa và khử khuẩn đúng cách, khu vực chiết rót không kín hoặc kho bảo quản ẩm mốc, vi sinh vật và chất ô nhiễm có thể xâm nhập vào sản phẩm. Nguy cơ này khó nhận biết bằng mắt thường vì nước vẫn có thể trong, không màu và chưa xuất hiện mùi lạ.

Theo cảnh báo của Công an TP Hà Nội, nước không bảo đảm an toàn thực phẩm có thể chứa vi khuẩn, vi rút hoặc chất ô nhiễm, gây ngộ độc, tiêu chảy và bệnh đường tiêu hóa. Trẻ nhỏ, người có bệnh nền và người có sức đề kháng yếu đối mặt rủi ro cao hơn nếu sử dụng sản phẩm kém chất lượng trong thời gian dài.

Cơ chế tự công bố giúp doanh nghiệp chủ động đưa sản phẩm ra thị trường, nhưng không có nghĩa trách nhiệm kiểm soát chất lượng được giảm nhẹ. Cơ sở sản xuất vẫn phải bảo đảm sản phẩm phù hợp quy chuẩn, duy trì điều kiện vệ sinh và công bố lại khi các nội dung bắt buộc thay đổi. Trường học, bệnh viện và cơ quan mua nước số lượng lớn cũng cần kiểm soát nhà cung cấp, thay vì chỉ so sánh giá bán.

Người dùng nên kiểm tra gì trước khi uống

Người mua nên chọn sản phẩm có tên và địa chỉ cơ sở sản xuất rõ ràng, nhãn còn nguyên, thể hiện ngày sản xuất, hạn sử dụng và thông tin công bố theo quy định. Nắp bình, màng co và tem niêm phong cần còn nguyên vẹn. Không nên nhận bình bị nứt, méo, bám bẩn, có vết cạy nắp hoặc nhãn dán chồng lên nhãn cũ.

Khi mở bình, người dùng cần quan sát màu sắc, độ trong và mùi của nước. Nếu nước có cặn, vẩn đục, mùi lạ hoặc vị bất thường, cần dừng sử dụng, giữ lại sản phẩm, nhãn và hóa đơn để phản ánh với nhà cung cấp hoặc cơ quan chức năng. Việc đun sôi không thể loại bỏ mọi nguy cơ nếu nước đã nhiễm hóa chất hoặc kim loại.

Bình nước nên được đặt tại nơi sạch, khô, tránh ánh nắng trực tiếp và hóa chất có mùi. Vòi lấy nước, cây nước nóng lạnh và dụng cụ tiếp xúc với nước cần vệ sinh định kỳ. Sau khi mở, nước nên được sử dụng trong thời gian hợp lý theo hướng dẫn của nhà sản xuất, không tiếp tục dùng nếu điều kiện bảo quản không bảo đảm.

Với trường học và bệnh viện, khâu lựa chọn nhà cung cấp cần có hồ sơ truy xuất rõ ràng, hợp đồng quy định trách nhiệm chất lượng và phương án xử lý khi xảy ra sự cố. Đơn vị sử dụng nên lưu mẫu hoặc tổ chức kiểm nghiệm định kỳ theo kế hoạch quản lý an toàn thực phẩm, đồng thời ghi nhận số lô để có thể truy tìm nhanh khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Công an TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước đóng bình. Đối với người tiêu dùng, lựa chọn nhà cung cấp có thể truy xuất, kiểm tra niêm phong trước khi nhận và phản ánh kịp thời sản phẩm nghi ngờ là những biện pháp trực tiếp để giảm rủi ro từ loại nước uống được sử dụng hằng ngày.

Dấu hiệu cần dừng sử dụng bình nước

Người dùng không nên uống khi niêm phong bị rách, nắp có dấu hiệu đã mở, bình nứt hoặc bám bẩn, nước có cặn, vẩn đục, mùi hay vị lạ. Cần giữ nguyên bình, nhãn, số lô và chứng từ mua hàng để phục vụ việc truy xuất, phản ánh.
Công ty Cổ phần sản xuất xây dựng và thương mại Savy cảnh báo của Công an TP Hà Nội Công an TP Hà Nội cảnh báo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội nước uống đóng chai

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26°C
Nghệ An

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22°C
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29°C
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29°C
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28°C
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23°C
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Thứ năm, 24/09/2026 12:00
23°C
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22°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Cập nhật: 21/09/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 ▼100K 14,660 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 14,360 ▼100K 14,660 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 14,360 ▼100K 14,660 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,310 ▼100K 14,660 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,310 ▼100K 14,660 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,310 ▼100K 14,660 ▼100K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,970 ▼100K 14,570 ▼100K
Trang sức 99.99 13,980 ▼100K 14,580 ▼100K
Cập nhật: 21/09/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▼10K 14,662 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▼10K 14,663 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 ▼10K 1,461 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 ▼10K 1,462 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 ▼10K 1,451 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 ▼990K 143,663 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 ▼750K 108,986 ▼750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 ▼680K 98,828 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 ▼61K 8,867 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 ▼583K 84,752 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 ▲45735K 60,663 ▲54555K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Cập nhật: 21/09/2026 17:00
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Cập nhật: 21/09/2026 17:00
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Cập nhật: 21/09/2026 17:00
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