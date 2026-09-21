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Nhận định chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index kiểm định sức cầu sau thời điểm nâng hạng

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12:00 | 21/09/2026
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Tuần 21-25/9, VN-Index bước vào giai đoạn kiểm định dòng tiền sau khi nâng hạng FTSE có hiệu lực, với vùng 1.800 điểm tiếp tục là mốc hỗ trợ đáng chú ý.
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FTSE Russell gọi tên 27 cổ phiếu Việt Nam FTSE Russell gọi tên 27 cổ phiếu Việt Nam

Nâng hạng FTSE có hiệu lực, dòng vốn ngoại là biến số trung tâm

Tuần giao dịch 21-25/9/2026 mở đầu đúng thời điểm quyết định của FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9. Đây là sự kiện quan trọng về cấu trúc thị trường, nhưng phần lớn giao dịch cơ cấu đợt đầu của các quỹ ETF đã diễn ra trong phiên 18/9.

Theo SSI Research, các quỹ mô phỏng bộ chỉ số toàn cầu của FTSE được ước tính giải ngân khoảng 240 triệu USD vào 27 cổ phiếu Việt Nam trong đợt đầu. Các mã được dự báo thu hút dòng vốn đáng kể gồm FPT, VPB, HPG và VHM, trong khi một số cổ phiếu có thể chịu áp lực bán do tái phân bổ. Vì vậy, diễn biến sau ngày hiệu lực cần được theo dõi ở góc độ dòng vốn thực tế thay vì chỉ dựa trên kỳ vọng nâng hạng.

Tuần trước, khối ngoại đã mua ròng gần 2,7 nghìn tỷ đồng trên HOSE. Nếu xu hướng này duy trì sau phiên cơ cấu, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ tâm lý và thanh khoản. Ngược lại, nếu giao dịch ngoại suy yếu nhanh sau ngày 21/9, thị trường có thể xuất hiện trạng thái chốt lời ở các cổ phiếu đã tăng mạnh trước sự kiện.

Bối cảnh bên ngoài vẫn cần thận trọng. Fed vừa tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên vùng 3,75-4%, trong khi tỷ giá trong nước có dấu hiệu nhích lên. Các yếu tố này chưa gây áp lực rõ trong tuần qua vì đã được thị trường phản ánh trước, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng tới dòng vốn ở các thị trường mới nổi nếu đồng USD và lợi suất quốc tế tiếp tục đi lên.

Nhận định chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index kiểm định sức cầu sau thời điểm nâng hạng

Vùng 1.800 điểm là hỗ trợ, 1.830-1.850 điểm là phép thử

Về kỹ thuật, VN-Index kết tuần tại 1.815,66 điểm, nằm trên mốc tâm lý 1.800 điểm nhưng chưa vượt được vùng cản phía trên. SHS đánh giá chỉ số có khả năng duy trì xu hướng tích cực nếu giữ được vùng hỗ trợ 1.800 điểm, trong khi khu vực khoảng 1.850 điểm là vùng kháng cự mạnh cần thêm thanh khoản và độ rộng thị trường để vượt qua.

Diễn biến phiên 18/9 cho thấy vùng cản này không dễ vượt. VN-Index từng tăng lên 1.841,20 điểm nhưng đóng cửa giảm 7,11 điểm tại 1.815,66 điểm. Thanh khoản tăng mạnh trong phiên cơ cấu, trong khi VN30 giảm 0,55% xuống 1.964,17 điểm. Trên thị trường phái sinh, các tín hiệu ngắn hạn cũng trái chiều: hợp đồng VN30 kỳ hạn gần duy trì basis dương nhưng chỉ số cơ sở xuất hiện nến giảm mạnh sau ba phiên tăng liên tiếp.

Trong kịch bản cơ sở, vùng 1.800-1.810 điểm có thể tiếp tục đóng vai trò cân bằng cung cầu. Nếu chỉ số giữ được khu vực này và thanh khoản không suy giảm mạnh, thị trường có thể tiếp tục kiểm định vùng 1.830-1.850 điểm. Ngược lại, việc mất mốc 1.800 điểm với thanh khoản tăng có thể đưa VN-Index trở lại vùng 1.780-1.790 điểm, là khu vực hỗ trợ từng phát huy tác dụng trong tuần qua.

Do đó, tuần tới có thể không thuận lợi cho chiến lược mua đuổi theo chỉ số. Dòng tiền nhiều khả năng tiếp tục phân hóa theo từng nhóm và từng câu chuyện riêng, nhất là khi một phần kỳ vọng về nâng hạng đã được phản ánh vào giá trước ngày 21/9.

Theo dõi ngân hàng, chứng khoán và cổ phiếu hưởng lợi từ thanh khoản

Nhận định chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index kiểm định sức cầu sau thời điểm nâng hạng

Ngân hàng tiếp tục là nhóm có ảnh hưởng lớn nhất đến VN-Index. SSB đã tăng 31,69% trong tuần 14-18/9, trong khi VPB, VCB, HDB, MBB, CTG, BID và TCB đều có vai trò đáng kể trong các phiên tăng giảm của chỉ số. Tuần tới, nhóm này cần được theo dõi qua hai yếu tố: khả năng duy trì dòng vốn ngoại và mức độ lan tỏa dòng tiền sau khi các quỹ hoàn tất cơ cấu.

Nhóm chứng khoán có thể tiếp tục nhạy với thanh khoản thị trường. SSI, VCI, VIX và VND đều tăng trong phiên 18/9 dù VN-Index giảm điểm. Nếu giá trị giao dịch duy trì ở mức cao sau tuần cơ cấu ETF, nhóm chứng khoán có cơ sở để giữ trạng thái tích cực hơn mặt bằng chung. Ngược lại, thanh khoản suy giảm nhanh sẽ làm yếu động lực ngắn hạn của nhóm này.

Bất động sản được dự báo tiếp tục phân hóa. VHM và VIC chịu ảnh hưởng rõ từ giao dịch cơ cấu, trong khi NVL, KDH, NLG và TCH có phiên cuối tuần tích cực hơn. Yếu tố cần quan sát là dòng tiền có chuyển từ các mã vốn hóa lớn sang nhóm trung bình hay không, thay vì chỉ nhìn vào biến động của chỉ số ngành.

Công nghệ và điện tử viễn thông có thể xuất hiện nhịp cân bằng sau phiên giảm mạnh 18/9. FPT giảm 3,50%, VGI giảm 1,71%, VNZ giảm 1,63% trong phiên cuối tuần. Riêng FPT nằm trong nhóm cổ phiếu được dự báo nhận dòng vốn từ các quỹ theo FTSE, nên diễn biến cung cầu sau ngày 21/9 sẽ là chỉ báo đáng chú ý cho toàn nhóm công nghệ.

Đối với logistics, bán lẻ và điện, triển vọng tuần tới phụ thuộc nhiều hơn vào dòng tiền luân chuyển. VSC, ACV và VJC tăng trong phiên cuối tuần, trong khi MWG giảm nhẹ. Nhóm điện và năng lượng có thể tiếp tục nhạy với giá dầu, tỷ giá và các thông tin vận hành hệ thống điện. Với y tế, diễn biến giảm sâu của TNH cho thấy rủi ro riêng lẻ ở từng doanh nghiệp vẫn cần được tách khỏi xu hướng chung của ngành.

Tổng thể, thị trường tuần 21-25/9 nhiều khả năng bước vào giai đoạn kiểm chứng sau sự kiện nâng hạng. Mốc 1.800 điểm là vùng cần giữ để duy trì trạng thái cân bằng, còn 1.830-1.850 điểm là khu vực cần dòng tiền mạnh và sự đồng thuận rộng hơn để bứt phá. Chất lượng thanh khoản, giao dịch khối ngoại và mức độ lan tỏa sang các nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, công nghệ, logistics, bán lẻ, điện và y tế sẽ quyết định hướng đi ngắn hạn của VN-Index.

nhận định chứng khoán tuần 21-25/9 VN-Index nâng hạng FTSE ngân hàng chứng khoán bất động sản cổ phiếu

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26°C
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29°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
27°C
Hà Giang

34°C

Cảm giác: 36°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
24°C
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31°C
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33°C
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26°C
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22°C
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23°C
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33°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
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Thứ tư, 23/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
22°C
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28°C
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31°C
Hải Phòng

33°C

Cảm giác: 37°C
bầu trời quang đãng
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28°C
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32°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
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Thứ ba, 22/09/2026 15:00
28°C
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26°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
28°C
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Thứ tư, 23/09/2026 18:00
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Khánh Hòa

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Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
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Thứ tư, 23/09/2026 00:00
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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Cập nhật: 21/09/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,410 ▼50K 14,710 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,410 ▼50K 14,710 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,410 ▼50K 14,710 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,360 ▼50K 14,710 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,360 ▼50K 14,710 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,360 ▼50K 14,710 ▼50K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 14,020 ▼50K 14,620 ▼50K
Trang sức 99.99 14,030 ▼50K 14,630 ▼50K
Cập nhật: 21/09/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▼10K 14,662 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▼10K 14,663 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 ▼10K 1,461 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 ▼10K 1,462 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 ▼10K 1,451 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 ▼990K 143,663 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 ▼750K 108,986 ▼750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 ▼680K 98,828 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 ▼61K 8,867 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 ▼583K 84,752 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 ▲45735K 60,663 ▲54555K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Cập nhật: 21/09/2026 14:00
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Cập nhật: 21/09/2026 14:00
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