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Toyota dự tính đầu tư 6,4 tỷ USD mỗi năm vào robot nhằm tự động hóa toàn bộ

Thế Kiên

Thế Kiên

18:58 | 19/09/2026
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Toyota ước tính việc hiện đại hóa nhà máy bằng robot và hệ thống tự động có thể cần khoảng 1.000 tỷ yen mỗi năm từ 2028. Con số này bao gồm Toyota, các công ty trong tập đoàn và nhà cung cấp chủ chốt.
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Toyota dự tính đầu tư 6,4 tỷ USD mỗi năm vào robot
Toyota dự tính đầu tư 6,4 tỷ USD mỗi năm vào robot. Ảnh: Getty.

Toyota tính chi 6,4 tỷ USD mỗi năm để tự động hóa nhà máy

Toyota ước tính mạng lưới sản xuất của hãng có thể cần khoảng 1.000 tỷ yen, tương đương 6,4 tỷ USD, mỗi năm kể từ 2028 để hiện đại hóa nhà máy. Đây là ước tính đầu tư tiềm năng, chưa phải khoản chi đã được Toyota cam kết thực hiện theo một lịch trình cụ thể.

Theo Reuters, phạm vi ước tính gồm Toyota Motor, các công ty trong tập đoàn và những nhà cung cấp chính. Vì vậy, con số 6,4 tỷ USD không nên được hiểu là ngân sách riêng của Toyota Motor để mua robot trong một năm.

Vì sao Toyota cần tới khoảng 400.000 robot?

Toyota cho biết mạng lưới doanh nghiệp nói trên có thể cần khoảng 400.000 robot để đẩy mạnh tự động hóa. Phạm vi này gồm thiết bị thay thế máy móc hiện có, thiết bị lắp đặt mới, robot công nghiệp và cả robot hình người. Hãng chưa công bố số lượng robot dự kiến cho từng loại.

Tự động hóa nhà máy cũng rộng hơn việc đưa một robot vào dây chuyền lắp ráp. Doanh nghiệp có thể dùng robot để thực hiện thao tác sản xuất lặp lại, vận chuyển linh kiện giữa các công đoạn và hỗ trợ người lao động tại nơi làm việc. Với hoạt động hậu cần, hệ thống tự động giúp đưa đúng bộ phận đến đúng vị trí trên dây chuyền, giảm phần việc vận chuyển thủ công.

Nhu cầu đổi mới thiết bị và tình trạng thiếu lao động là hai lý do được nêu trong xu hướng tăng sử dụng robot của ngành ô tô. Tuy nhiên, Toyota chưa cho biết dự án sẽ kéo dài bao nhiêu năm hoặc liệu toàn bộ mức đầu tư ước tính có được triển khai hay không. Hiệu quả tiết kiệm chi phí vì thế cũng chưa thể tính trực tiếp từ con số 1.000 tỷ yen.

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Cuộc đua robot trong các nhà máy ô tô

Kế hoạch tiềm năng của Toyota xuất hiện khi các hãng xe khác cũng tìm cách đưa robot vào sản xuất. Hyundai Motor Group, tập đoàn sở hữu Boston Dynamics, đã công bố kế hoạch triển khai robot hình người Atlas tại nhà máy ở bang Georgia, Mỹ, từ năm 2028. Những nhiệm vụ ban đầu dự kiến liên quan đến sắp xếp linh kiện trước khi hãng mở rộng sang công việc phức tạp hơn.

Toyota giữ ngôi đầu doanh số toàn cầu nhờ chiến lược hybrid
Toyota giữ ngôi đầu doanh số toàn cầu nhờ chiến lược hybrid

Hai thông tin này có mức độ cụ thể khác nhau. Hyundai đã nêu địa điểm và công việc triển khai bước đầu cho Atlas. Với Toyota, số lượng 400.000 robot và mức đầu tư hằng năm hiện là ước tính cho một mạng lưới doanh nghiệp rộng hơn; hãng chưa công bố kế hoạch phân bổ theo nhà máy hay loại robot.

Các nhà phân tích Bernstein nhận định việc Toyota tập trung hơn vào robot có thể khiến nhà đầu tư quan tâm đến tiềm năng tăng trưởng của hãng ngoài lĩnh vực sản xuất xe. Dù vậy, khả năng hình thành một mảng kinh doanh robot và hiệu quả thương mại của mảng này vẫn cần được đánh giá bằng những sản phẩm, đơn hàng và kết quả triển khai thực tế.

Với các nhà cung cấp trong chuỗi ô tô, vấn đề tiếp theo là Toyota sẽ chọn tự phát triển, mua từ bên ngoài hay kết hợp nhiều nguồn thiết bị. Câu trả lời sẽ quyết định doanh nghiệp nào có cơ hội cung ứng robot, phần mềm điều khiển và dịch vụ vận hành cho quá trình hiện đại hóa nhà máy.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,600 147,600
Hà Nội - PNJ 144,600 147,600
Đà Nẵng - PNJ 144,600 147,600
Miền Tây - PNJ 144,600 147,600
Tây Nguyên - PNJ 144,600 147,600
Đông Nam Bộ - PNJ 144,600 147,600
Cập nhật: 19/09/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 14,760
Miếng SJC Nghệ An 14,460 14,760
Miếng SJC Thái Bình 14,460 14,760
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,410 14,760
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,410 14,760
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,410 14,760
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 14,070 14,670
Trang sức 99.99 14,080 14,680
Cập nhật: 19/09/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 14,762
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 14,763
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 1,471
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 1,472
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 1,461
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 144,653
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 109,736
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 99,508
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 8,928
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 85,335
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 6,108
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Cập nhật: 19/09/2026 19:00
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Cập nhật: 19/09/2026 19:00
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Cập nhật: 19/09/2026 19:00

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