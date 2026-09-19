Kết nối hành trình du lịch liền mạch, MoMo và Saigontourist Travel hợp tác chiến lược

Theo đó, MoMo và Saigontourist Travel sẽ phát huy thế mạnh bổ trợ để kết nối sản phẩm du lịch với hệ sinh thái công nghệ, tài chính và thanh toán của MoMo. Trọng tâm hợp tác dự kiến tập trung vào các nội dung:

- Mở rộng phân phối dòng sản phẩm, dịch vụ du lịch mới của Lữ hành Saigontourist trên MoMo;

- Phối hợp xây dựng các sản phẩm và chương trình ưu đãi dành riêng cho người dùng trên nền tảng số MoMo;

- Đơn giản hóa hành trình mua, thanh toán và tiếp cận quyền lợi của khách hàng;

- Từng bước ứng dụng dữ liệu và công nghệ để thấu hiểu nhu cầu, nâng cao chất lượng trải nghiệm và hiệu quả tiếp thị;

- Cùng thúc đẩy thói quen tiêu dùng dịch vụ du lịch an toàn, thuận tiện và minh bạch trên môi trường số.

MoMo và Saigontourist Travel hợp tác chiến lược

Bên cạnh kết nối sản phẩm, hai bên sẽ mở rộng hợp tác sang trải nghiệm thanh toán trong suốt hành trình du lịch quốc tế, từ đó giúp khách hàng tiếp tục sử dụng MoMo khi đến các điểm đến phổ biến như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Để tiếp nối trải nghiệm khi du khách ra nước ngoài, MoMo hiện đã hỗ trợ thanh toán tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Trung Quốc, người dùng có thể quét QR MoMo tại hơn 40 triệu điểm chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới Alipay và WeChat. Tại Thái Lan, hỗ trợ Thai QR, PromptPay, Alipay và VietQR Global tại hàng triệu điểm thanh toán. Với tỷ giá minh bạch và không thu phí dịch vụ, du khách có thể giảm nhu cầu mang theo nhiều tiền mặt hoặc chuẩn bị thêm thẻ thanh toán quốc tế.

Trên nền tảng hợp tác này, MoMo và Saigontourist Travel cũng sẽ phối hợp triển khai các chương trình ưu đãi. Hiện tại, khách hàng mới lần đầu sử dụng MoMo để quét QR thanh toán có thể được giảm đến 50%, tối đa 100.000 đồng, khi sử dụng tại các điểm chấp nhận phù hợp.

Ông Nguyễn Hoành Tiến - Phó Tổng Giám đốc Cấp cao - Thành viên ban điều hành, phụ trách Đơn vị Kinh doanh Giải pháp Tiếp thị và Phân phối MoMo

“MoMo không chỉ là một ứng dụng tài chính, mà hướng tới hệ sinh thái số toàn diện, trở thành người bạn đồng hành trọn vẹn trong mỗi chuyến đi, từ lúc đặt vé, chọn phòng cho đến những trải nghiệm thanh toán liền mạch. Hợp tác cùng Saigontourist Travel là bước đi chiến lược để cộng hưởng sức mạnh của hai bên, cùng định hình lại trải nghiệm du lịch thời đại số và mang đến những giá trị khác biệt cho người dùng.” Ông Nguyễn Bá Diệp, Phó Chủ tịch cấp cao, Đồng sáng lập MoMo nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thành Lưu, Tổng Giám đốc Saigontourist Travel

Ông Nguyễn Thành Lưu, Tổng Giám đốc Saigontourist Travel cũng chia sẻ: “Chuyển đổi số đối với Lữ hành Saigontourist không chỉ là đưa sản phẩm lên một kênh bán mới, mà là chủ động đổi mới cách chúng tôi nghiên cứu nhu cầu, thiết kế sản phẩm, tiếp cận và phục vụ khách hàng. Sự hợp tác chiến lược với MoMo kết nối thế mạnh về thương hiệu, năng lực tổ chức và hệ sinh thái du lịch của Lữ hành Saigontourist với nền tảng công nghệ, năng lực thanh toán và tệp người dùng rộng của MoMo. Qua đó, hai bên cùng hướng đến một hành trình phục vụ khách hàng thuận tiện, liền mạch hơn, từ khám phá ý tưởng, lựa chọn sản phẩm đến thanh toán và trải nghiệm chuyến đi.”

Hợp tác giữa hai bên được xây dựng trên nền tảng bổ trợ về năng lực công nghệ, thanh toán và kinh nghiệm du lịch, đồng thời phản ánh xu hướng các dịch vụ du lịch ngày càng được tích hợp sâu hơn vào môi trường số.

Sự kết hợp giữa hạ tầng, hệ sinh thái 30 triệu người dùng của MoMo và kinh nghiệm nửa thế kỷ của hãng lữ hành hàng đầu Saigontourist Travel sẽ tạo nền tảng vững chắc, giúp hai bên phát triển các giải pháp du lịch tối ưu và sát với nhu cầu thực tế của người dùng Việt.