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TKV bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố hàng loạt thông tin

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21:57 | 18/09/2026
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Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố nhiều báo cáo tài chính và thông tin liên quan đến trái phiếu.
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Ngày 15/9/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 531/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Theo quyết định, TKV bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Mức phạt được áp dụng theo điểm b khoản 4 Điều 8b Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được bổ sung tại điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

TKV bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố hàng loạt thông tin
TKV bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố hàng loạt thông tin

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xác định TKV đã chậm gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ 10 ngày làm việc trở lên đối với nhiều tài liệu liên quan đến tình hình tài chính và hoạt động phát hành trái phiếu.

Các tài liệu bị công bố chậm trải dài trong nhiều kỳ báo cáo từ năm 2020 đến năm 2025, gồm báo cáo tài chính năm và bán niên, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu, cũng như việc thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu.

Trong số này có báo cáo tài chính các năm 2020, 2021, 2022, 2023, báo cáo tài chính bán niên 2021, 2022, 2023, cùng báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên và cả năm 2025.

TKV cũng chậm công bố nhiều báo cáo về việc sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu và tình hình thực hiện các cam kết với trái chủ.

Đáng chú ý, đối với trái phiếu TKV_BOND2020, thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi tại ngày đáo hạn phải được công bố ngày 30/12/2025 nhưng không được thực hiện đúng thời hạn.

Đối với báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2025 và tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp trong năm 2025, thời hạn phải công bố là ngày 31/3/2026 nhưng đến ngày 21/5/2026 TKV mới thực hiện công bố thông tin.

Ngoài ra, một số tài liệu khác liên quan đến báo cáo tài chính năm 2025 và tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu có kiểm toán năm 2025 cũng thuộc nhóm thông tin bị xác định công bố chậm.

Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2026.

TKV Than Khoáng sản Việt Nam xử phạt chứng khoán trái phiếu TKV công bố thông tin Thanh tra Chứng khoán Nhà nước

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Hà Nội - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đà Nẵng - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Miền Tây - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Tây Nguyên - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
NL 99.99 13,600 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▲50K
Trang sức 99.9 14,070 ▲130K 14,670 ▲130K
Trang sức 99.99 14,080 ▲130K 14,680 ▲130K
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 ▲18K 14,762 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 ▲18K 14,763 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 ▲18K 1,471 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 ▲18K 1,472 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 ▲18K 1,461 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 ▲1782K 144,653 ▲1782K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 ▲1350K 109,736 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 ▲1224K 99,508 ▲1224K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 ▼70434K 8,928 ▼79254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 ▲1050K 85,335 ▲1050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 ▼45401K 6,108 ▼54221K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
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