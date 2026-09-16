Đề xuất sàn tài sản mã hóa công khai giá, khối lượng giao dịch

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chế độ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường tài sản mã hóa.

Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đối tượng áp dụng gồm tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, tổ chức phát hành, nhà đầu tư cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo cơ quan soạn thảo, việc hình thành cơ chế báo cáo và công bố thông tin thống nhất nhằm tăng tính công khai, minh bạch, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý, giám sát thị trường trong giai đoạn thí điểm. Dự thảo Thông tư hiện gồm 4 chương, 19 điều.

Sàn phải công khai giá, khối lượng và lệnh mua bán

Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Theo dự thảo, thông tin công bố phải bảo đảm chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ và không gây hiểu nhầm. Tổ chức cung cấp dịch vụ và tổ chức phát hành tài sản mã hóa phải công bố thông tin bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Các báo cáo, thông tin dưới dạng văn bản và dữ liệu điện tử phải được lưu giữ tối thiểu 10 năm. Thông tin công bố trên trang điện tử phải bảo đảm khả năng truy cập trong tối thiểu 5 năm.

Bộ Tài chính, UBCKNN lấy ý kiến dự thảo quy định báo cáo, công bố thông tin trên thị trường tài sản mã hóa.

Đáng chú ý, trước khi đưa một loại tài sản mã hóa vào giao dịch, tổ chức cung cấp dịch vụ phải công bố thông tin về tài sản đó trên trang điện tử của mình tối thiểu 7 ngày trước ngày giao dịch chính thức.

Trong giờ giao dịch, dự thảo yêu cầu công khai hàng loạt dữ liệu như tổng số loại tài sản mã hóa đang giao dịch, giá và khối lượng của giao dịch gần nhất, giá cao nhất và thấp nhất trong phiên, mức biến động giá, giá bình quân.

Ba mức giá chào mua, chào bán tốt nhất của từng loại tài sản cùng khối lượng tương ứng cũng phải được công bố. Thông tin về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài nằm trong nhóm dữ liệu được yêu cầu công khai.

Chậm nhất 9 giờ ngày giao dịch, tổ chức cung cấp dịch vụ còn phải công bố dữ liệu của ngày liền trước, gồm số loại tài sản được phép giao dịch, số lượng lệnh, khối lượng và giá trị đặt mua, bán cũng như giá trị giao dịch của từng loại tài sản mã hóa.

Tổ chức phát hành phải công bố bản cáo bạch trước 15 ngày

Không chỉ các đơn vị vận hành thị trường, dự thảo cũng đặt ra nghĩa vụ công bố thông tin cụ thể đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa.

Theo đề xuất, bản cáo bạch chào bán, phát hành tài sản mã hóa phải được công bố tối thiểu 15 ngày trước khi thực hiện chào bán. Nếu bản cáo bạch có nội dung sửa đổi hoặc bổ sung, tổ chức phát hành phải công bố thay đổi trong vòng 3 ngày.

Trong vòng 7 ngày kể từ khi kết thúc đợt chào bán, tổ chức phát hành phải công bố kết quả chào bán. Nếu thay đổi điều kiện hoặc đặc điểm của tài sản mã hóa đã phát hành, thông tin phải được công bố trong vòng 24 giờ.

Ngoài ra, định kỳ 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, tổ chức phát hành phải công bố tình hình thực hiện các cam kết với nhà đầu tư đã nêu trong bản cáo bạch.

Theo Bộ Tài chính, việc bổ sung các yêu cầu này nhằm hình thành cơ chế cung cấp thông tin minh bạch hơn trong quá trình phát hành và giao dịch tài sản mã hóa, qua đó hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận dữ liệu trước khi đưa ra quyết định.

Sự cố hệ thống phải báo cáo trong 24 giờ

Dự thảo cũng xây dựng chế độ báo cáo khá chi tiết đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, doanh nghiệp phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo về danh sách cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức. Khi có thay đổi nhân sự tại bộ phận công nghệ hoặc nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, báo cáo phải được gửi trong vòng 3 ngày.

Đối với việc lựa chọn hoặc loại bỏ tài sản mã hóa khỏi hệ thống giao dịch, tổ chức cung cấp dịch vụ phải báo cáo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong vòng 24 giờ kể từ khi có quyết định.

Trường hợp xảy ra sự cố ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của hệ thống cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, doanh nghiệp phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 24 giờ.

Hoạt động lưu ký, tự doanh và cung cấp nền tảng phát hành cũng nằm trong phạm vi phải báo cáo. Trong đó, dữ liệu lưu ký của tuần trước dự kiến phải được gửi vào thứ Hai hàng tuần, còn hoạt động tự doanh được báo cáo định kỳ hàng tháng.

Dự thảo còn đặt ra nghĩa vụ đối với một số cổ đông và người quản lý. Tổ chức, cá nhân sở hữu từ 1% vốn điều lệ của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải báo cáo trước khi thay đổi tỷ lệ sở hữu. Thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc công nghệ và người có liên quan cũng phải báo cáo trước ít nhất 3 ngày khi thực hiện một số giao dịch tài sản mã hóa thuộc phạm vi quy định.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hệ thống báo cáo và công bố thông tin không chỉ phục vụ nhà đầu tư mà còn tạo nguồn dữ liệu để cơ quan quản lý theo dõi giao dịch, giám sát hoạt động thị trường và các nghĩa vụ liên quan đến phòng, chống rửa tiền trong giai đoạn thí điểm.