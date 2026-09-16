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Chứng khoán 16/9: VN-Index giằng co, dòng tiền phân hóa mạnh

Đình Tưởng

Đình Tưởng

22:34 | 16/09/2026
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VN-Index giảm 1,04 điểm về 1.810,11 điểm trong phiên 16/9, thanh khoản thấp, ngân hàng suy yếu trong khi dầu khí và SSB giữ nhịp.
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VN-Index giữ mốc 1.810 điểm nhưng độ rộng nghiêng về bên bán

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 16/9 diễn biến giằng co sau phiên phục hồi mạnh trước đó. VN-Index đóng cửa tại 1.810,11 điểm, giảm 1,04 điểm, tương đương 0,06%. Trong phiên, chỉ số dao động trong vùng 1.805,20–1.816,26 điểm, cho thấy lực mua và lực bán liên tục giằng co quanh vùng tham chiếu.

Thanh khoản trên HoSE tiếp tục ở mức thấp, với khoảng 583,3 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch xấp xỉ 14,7–14,8 nghìn tỷ đồng. Độ rộng thị trường không tích cực khi HoSE ghi nhận 116 mã tăng và 194 mã giảm. Diễn biến này cho thấy chỉ số giữ được vùng 1.800 điểm nhưng dòng tiền vẫn thận trọng.

Nhóm vốn hóa lớn phân hóa rõ rệt. SSB, GVR và DMX là những cổ phiếu đóng góp tích cực cho VN-Index, trong khi VCB, GAS và BID tạo áp lực giảm. Riêng SSB tiếp tục tăng trần và lập vùng giá cao mới, trong bối cảnh cổ phiếu này vừa được bổ sung vào MarketVector Vietnam Local Index.

Khối ngoại là điểm sáng khi tiếp tục mua ròng phiên thứ ba liên tiếp. Giá trị mua ròng trên toàn thị trường vào khoảng 237–260 tỷ đồng tùy phương pháp tổng hợp; riêng HoSE khoảng 221–223 tỷ đồng. Dòng vốn ngoại tập trung đáng kể vào SBT, FPT và BSR, trong khi VHM, VIC và VIX nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 16/9
Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 16/9. Ảnh MBS

Ngân hàng suy yếu, dầu khí và một số nhóm phòng thủ giữ sắc xanh

Ngân hàng là một trong những nhóm gây sức ép lớn nhất lên thị trường. VCB đóng cửa giảm 0,67%, trong khi phần lớn cổ phiếu ngân hàng giao dịch dưới tham chiếu ở nhiều thời điểm như VPB, HDB, SHB, LPB. Sau phiên tăng mạnh ngày 15/9, nhóm này bước vào trạng thái chốt lời ngắn hạn và thiếu sự đồng thuận.

Nhóm chứng khoán cũng giao dịch thận trọng. SSI, HCM, MBS và một số mã dịch vụ tài chính suy yếu trong phiên sáng, phản ánh tâm lý hạn chế sử dụng đòn bẩy khi thanh khoản thị trường chưa cải thiện. Đây là nhóm nhạy với dòng tiền nên diễn biến tiếp theo phụ thuộc nhiều vào khả năng thanh khoản HoSE quay lại mức cao hơn.

Trái lại, dầu khí tiếp tục thu hút dòng tiền. PLX, BSR, PVS, PVD và OIL duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch, được hỗ trợ bởi diễn biến giá dầu quốc tế và các thông tin riêng của doanh nghiệp. BSR và PLX có thời điểm nằm trong nhóm cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số.

Bất động sản tiếp tục phân hóa. VHM, VIC, NVL và một số mã đầu ngành chưa hình thành xu hướng tăng đồng thuận, trong khi một số cổ phiếu trung bình vẫn có dòng tiền riêng. Với công nghệ, FPT chịu áp lực trong phiên sáng nhưng lại được khối ngoại mua ròng. Bán lẻ và tiêu dùng cũng phân hóa, MWG chịu sức ép tại một số thời điểm trong khi DMX đóng góp tích cực cho chỉ số.

Ảnh finance.vietstock
Ảnh finance.vietstock

Công nghệ, logistics, điện, viễn thông và y tế tiếp tục phân hóa

Nhóm logistics không còn tăng đồng loạt như phiên trước. Sau nhịp hồi của GMD, HAH, VSC và VOS ngày 15/9, dòng tiền ngày 16/9 chọn lọc hơn. Điều này phù hợp với bức tranh chung của thị trường khi nhà đầu tư ưu tiên các cổ phiếu có câu chuyện riêng thay vì mua theo nhóm.

Ở nhóm điện và tiện ích, GAS tạo áp lực lên VN-Index, trong khi các mã như REE, POW, PGV hay HDG giao dịch phân hóa. Nhóm điện tử, viễn thông cũng chưa xuất hiện xu hướng đồng thuận; dòng tiền chủ yếu xoay quanh từng mã có thông tin hỗ trợ.

Nhóm y tế duy trì trạng thái tương đối ổn định, không phải tâm điểm thanh khoản. Một số mã dược như DHG, DMC, OPC có diễn biến riêng nhưng ảnh hưởng không lớn đến chỉ số chung. Trong bối cảnh thanh khoản thấp, các nhóm phòng thủ có thể tiếp tục được chú ý nếu thị trường rung lắc.

Phiên 16/9 cho thấy VN-Index vẫn giữ được vùng 1.800 điểm nhưng đà tăng chưa được xác nhận bằng thanh khoản. Trạng thái phân hóa có thể còn kéo dài khi nhà đầu tư chờ tín hiệu từ quốc tế, đặc biệt là quyết định chính sách của Fed và diễn biến tỷ giá USD/VND.

chứng khoán 16/9 VN-Index 16/9 Cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu dầu khí khối ngoại mua ròng khối ngoại

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Cập nhật: 16/09/2026 23:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,300 ▲70K 14,650 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,300 ▲70K 14,650 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,300 ▲70K 14,650 ▲70K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,960 ▲70K 14,560 ▲70K
Trang sức 99.99 13,970 ▲70K 14,570 ▲70K
Cập nhật: 16/09/2026 23:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▲12K 14,652 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▲12K 14,653 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1275K 146 ▼1302K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1275K 1,461 ▲12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▲12K 145 ▼1293K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▲1188K 143,564 ▲1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▲900K 108,911 ▲900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼79248K 9,876 ▼88068K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲732K 88,609 ▲732K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▲699K 84,693 ▲699K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲500K 60,621 ▲500K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Cập nhật: 16/09/2026 23:45
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Cập nhật: 16/09/2026 23:45
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