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Canon ra mắt EOS R8 Mark II, chiếc máy ảnh full-frame nhỏ gọn dành cho người dùng mới

20:08 | 16/09/2026
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Đây là bản nâng cấp đáng giá cho một chiếc máy ảnh full-frame được kế thừa từ mẫu máy cao cấp EOS R8, nhưng đã được cải thiện nhiều chi tiết đáng giá như bổ sung chống rung thân máy (IBIS) và cần điều khiển đa hướng (joystick), mang lại trải nghiệm tiệm cận với các dòng máy cao cấp.
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Canon ra mắt EOS R8 Mark II, chiếc máy ảnh full-frame nhỏ gọn dành cho người dùng mới
EOS R8 Mark II sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới với kiểu dáng lăng kính ngũ giác (Ảnh Canon)

Về ngoại hình, EOS R8 Mark II sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới với kiểu dáng lăng kính ngũ giác (pentaprism) đặc trưng của Canon nhưng đã được tinh giản, gọn gàng và hiện đại hơn. Điểm cộng lớn nhất trong thiết kế là dù Canon đã tích hợp hệ thống chống rung 5 trục IBIS (In-Body IS) vào thân máy, nhưng chiếc máy này vẫn duy trì được sự cơ động vượt trội.

Canon ra mắt EOS R8 Mark II, chiếc máy ảnh full-frame nhỏ gọn dành cho người dùng mới
Canon ra mắt EOS R8 Mark II, chiếc máy ảnh full-frame nhỏ gọn dành cho người dùng mới
Canon ra mắt EOS R8 Mark II, chiếc máy ảnh full-frame nhỏ gọn dành cho người dùng mới

Với kích thước 131,4 x 90,0 x 79,7 mm và trọng lượng chỉ khoảng 546g (bao gồm pin và thẻ nhớ), EOS R8 Mark II hiện là máy ảnh full-frame full-frame nhỏ gọn và nhẹ nhất của Canon được trang bị IBIS (Ảnh Canon)

Với kích thước 131,4 x 90,0 x 79,7 mm và trọng lượng chỉ khoảng 546g (bao gồm pin và thẻ nhớ), EOS R8 Mark II hiện là máy ảnh full-frame full-frame nhỏ gọn và nhẹ nhất của Canon được trang bị IBIS.

Một nâng cấp cực kỳ đáng giá khác đó chính là sự xuất hiện của bộ điều khiển đa hướng (joystick). Đây là lần đầu tiên, một mẫu máy ảnh full-frame trong phân khúc này được trang bị joystick vốn chỉ xuất hiện trên các dòng máy cao cấp (từ R6 trở lên), giúp người dùng chọn điểm lấy nét một cách nhanh chóng, trực quan ngay cả khi đang ngắm qua EVF.

Đối với những người có bàn tay lớn, phụ kiện EG-E2 (bán riêng) sẽ giúp tăng độ chắc chắn khi cầm nắm và thuận tiện khi thay pin.

Canon ra mắt EOS R8 Mark II, chiếc máy ảnh full-frame nhỏ gọn dành cho người dùng mới
Canon ra mắt EOS R8 Mark II, chiếc máy ảnh full-frame nhỏ gọn dành cho người dùng mới
Canon ra mắt EOS R8 Mark II, chiếc máy ảnh full-frame nhỏ gọn dành cho người dùng mới

EOS R8 Mark II được trang bị cảm biến CMOS full-frame 24,2 megapixel, cung cấp dải ISO mở rộng lên tới 204.800 cho ảnh tĩnh và 102.400 cho quay phim (Ảnh Khánh LP)

Về hiệu năng, EOS R8 Mark II được trang bị cảm biến CMOS full-frame 24,2 megapixel, cung cấp dải ISO mở rộng lên tới 204.800 cho ảnh tĩnh và 102.400 cho quay phim, mang lại chất lượng hình ảnh cao, ít nhiễu trong điều kiện thiếu sáng.

Một trong những nâng cấp lớn nhất về hiệu suất chính là hệ thống IBIS 5 trục. Khi kết hợp với các ống kính RF hỗ trợ Coordinated Control IS, hệ thống này có thể mang lại hiệu quả chống rung cực kỳ ấn tượng, lên đến 7.5 stop ở trung tâm và 7 stop ở vùng rìa. Điều này giúp người dùng mới tự tin khi chụp mà không có chân máy ở tốc độ màn trập thấp mà không sợ rung lắc.

Canon ra mắt EOS R8 Mark II, chiếc máy ảnh full-frame nhỏ gọn dành cho người dùng mới
Canon ra mắt EOS R8 Mark II, chiếc máy ảnh full-frame nhỏ gọn dành cho người dùng mới
Canon ra mắt EOS R8 Mark II, chiếc máy ảnh full-frame nhỏ gọn dành cho người dùng mới

Để hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung, Canon đã mang đến rất nhiều cải tiến đáng chú ý (Ảnh Khánh LP)

Về khả năng lấy nét và tốc độ, máy được trang bị hệ thống Dual Pixel CMOS AF II ứng dụng công nghệ học sâu (Deep Learning). Máy có tốc độ chụp liên tục tối đa 40 hình/giây (màn trập điện tử), có Pre-Continuous Shooting để bắt trọn những khoảnh khắc quyết định. Đặc biệt, chế độ Register People Priority cho phép máy ưu tiên theo dõi và lấy nét vào những khuôn mặt đã được đăng ký trước, rất hữu ích khi chụp trong môi trường đông người.

Cũng theo Canon chia sẻ, là sản phẩm hướng đến các nhà sáng tạo nội dung nên EOS R8 Mark II có khả năng quay 4K 60p chất lượng cao từ nguồn oversampling 6K, hỗ trợ Full HD 180p có ghi âm thanh.

Canon ra mắt EOS R8 Mark II, chiếc máy ảnh full-frame nhỏ gọn dành cho người dùng mới
Canon ra mắt EOS R8 Mark II, chiếc máy ảnh full-frame nhỏ gọn dành cho người dùng mới
Canon ra mắt EOS R8 Mark II, chiếc máy ảnh full-frame nhỏ gọn dành cho người dùng mới

...cũng như tích hợp Canon Log 3 tối ưu cho hậu kỳ và tính năng Custom Picture từ dòng Cinema EOS (Ảnh Khánh LP)

Máy cũng được tích hợp Canon Log 3 tối ưu cho hậu kỳ và tính năng Custom Picture từ dòng Cinema EOS. Ngoài ra, máy còn mở rộng khả năng sang nội dung VR (tương thích các ống kính VR Canon) và hỗ trợ phần mềm Dual Pixel 3D Converter để chuyển ảnh tĩnh thành nội dung 3D qua dữ liệu khoảng cách từ Dual Pixel. EOS R8 Mark II hỗ trợ 4 tùy chọn livestream có dây và không dây, bao gồm phát trực tiếp đa góc quay qua ứng dụng Live Switcher Mobile.

Để đa dạng hóa phong cách ngay trên máy, Canon cũng lần đầu giới thiệu loạt tính năng mới. Đáng chú ý là bộ lọc màu Negative Filmtone & Positive Filmtone mới (bên cạnh 14 bộ lọc sẵn có), chế độ Creative AUTO trực quan dành cho người mới, và Background Blur khi quay video. Chức năng Interval Timer cho timelapse cũng được nâng cấp.

Canon cũng mang đến cho người dùng EOS R8 Mark II những món phụ kiện cực kỳ hữu ích dành cho nhà sáng tạo nội dung. Đó là Extension Grip EG-E2; Tripod Grip HG-1000TBR (tay cầm kiêm chân máy đa năng kèm điều khiển Bluetooth) đèn Speedlite EL-5 (Ver. 2) với phạm vi truyền tín hiệu không dây mở rộng lên đến 50m.

Canon ra mắt EOS R8 Mark II, chiếc máy ảnh full-frame nhỏ gọn dành cho người dùng mới
Canon EOS R8 Mark II chính thức bán ra thị trường với giá 44.990.000 đồng

Canon EOS R8 Mark II sẽ chính thức được bán ra thị trường với giá 44.990.000 đồng, đây thật sự là mức giá cực kỳ cạnh tranh dành cho nhà sáng tạo nội dung mới muốn bước chân vào thế giới máy ảnh & máy quay chuyên nghiệp.

Canon máy ảnh Canon EOS R8 Mark II máy ảnh full frame nhỏ gọn dành cho nhà sáng tạo nội dung

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Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Cập nhật: 16/09/2026 23:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,300 ▲70K 14,650 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,300 ▲70K 14,650 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,300 ▲70K 14,650 ▲70K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,960 ▲70K 14,560 ▲70K
Trang sức 99.99 13,970 ▲70K 14,570 ▲70K
Cập nhật: 16/09/2026 23:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▲12K 14,652 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▲12K 14,653 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1275K 146 ▼1302K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1275K 1,461 ▲12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▲12K 145 ▼1293K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▲1188K 143,564 ▲1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▲900K 108,911 ▲900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼79248K 9,876 ▼88068K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲732K 88,609 ▲732K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▲699K 84,693 ▲699K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲500K 60,621 ▲500K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Cập nhật: 16/09/2026 23:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18002 18276 18855
CAD 18131 18406 19025
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