Điện tử tiêu dùng

Kỷ niệm 80 năm thành lập, JBL ra mắt siêu phẩm Summit Everest

Anh Thái

Anh Thái

21:41 | 11/09/2026
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Đây là sản phẩm ghi dấu 8 thập kỷ hình thành và phát triển của thương hiệu JBL đã kiến tạo nên những chuẩn mực âm thanh toàn cầu. Siêu phẩm loa đầu bảng Summit Everest là thế hệ kế nhiệm hoàn toàn mới của huyền thoại Project Everest.
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Kỷ niệm 80 năm thành lập, JBL ra mắt siêu phẩm Summit Everest
Kỷ niệm 80 năm thành lập, JBL ra mắt siêu phẩm Summit Everest

Sự kiện lần này không chỉ là lễ ra mắt sản phẩm mà còn là khoảnh khắc vinh danh những cống hiến to lớn của JBL đối với ngành công nghiệp âm thanh thế giới nói chung và giới mộ điệu Việt Nam nói riêng.

Kỷ niệm 80 năm thành lập, JBL ra mắt siêu phẩm Summit Everest
Kỷ niệm 80 năm thành lập, JBL ra mắt siêu phẩm Summit Everest
Kỷ niệm 80 năm thành lập, JBL ra mắt siêu phẩm Summit Everest

JBL Summit Everest mang đến một câu trả lời đanh thép: 100% giá trị được đầu tư cho chất lượng trình diễn và tỷ lệ thiết kế thẩm mỹ hoàn hảo.

Bước vào một kỷ nguyên mới, nơi giới audiophile thường chứng kiến những hệ thống loa có mức giá lên tới 20 tỷ đồng cùng câu hỏi bỏ ngỏ về tỷ lệ chi phí thực sự dành cho âm thanh. Với bề dày 8 thập kỷ thiết kế loa thùng, JBL Summit Everest mang đến một câu trả lời đanh thép: 100% giá trị được đầu tư cho chất lượng trình diễn và tỷ lệ thiết kế thẩm mỹ hoàn hảo.

Kỷ niệm 80 năm thành lập, JBL ra mắt siêu phẩm Summit Everest
Kỷ niệm 80 năm thành lập, JBL ra mắt siêu phẩm Summit Everest
Kỷ niệm 80 năm thành lập, JBL ra mắt siêu phẩm Summit Everest

Summit Everest là thế hệ kế nhiệm hoàn toàn mới của huyền thoại Project Everest.

Sở hữu dải tần đáp ứng từ 18 Hz đến 23.25 kHz cùng dải động (dynamic range) ấn tượng lên tới 126 dB, tiệm cận ngưỡng âm thanh cất cánh của động cơ máy bay phản lực. Khả năng này minh chứng cho việc mọi chi tiết âm thanh, ở bất kỳ cường độ nào, đều được Summit Everest tái hiện một cách xuất sắc. Siêu phẩm này hiện đang được phân phối tại Việt Nam bởi Thanh Tùng Audio với giá niêm yết 5.300.000.000 VNĐ (5,3 tỷ đồng).

Kỷ niệm 80 năm thành lập, JBL ra mắt siêu phẩm Summit Everest
Bà Grace Koh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc mảng Consumer Audio, Harman APAC

Tham dự tại lễ ra mắt có bà Grace Koh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc mảng Consumer Audio, Harman APAC, ông Mark NG, Quản Lý Phát triển Kinh doanh mảng Consumer Audio, Harman APAC cùng đại diện Thanh Tùng Audio và đông đảo khách mời.

Kỷ niệm 80 năm thành lập, JBL ra mắt siêu phẩm Summit Everest
Ông Mark NG, Quản Lý Phát triển Kinh doanh mảng Consumer Audio, Harman APAC

Đặc biệt, sự kiện còn là dịp tri ân sâu sắc tới cộng đồng "Group JBL chia sẻ phối ghép" cùng Admin Lê Hoàng và tập thể ban quản trị. Đây là những người bạn tâm giao đã đồng hành gắn bó cùng Thanh Tùng Audio qua nhiều năm tháng, không ngừng giao lưu, kết nối những giá trị di sản xưa và công nghệ nay của thương hiệu JBL.

JBL Thanh Tùng Audio siêu phẩm Summit Everest Triển lãm AVShow Sài Gòn 2026. huyền thoại Project Everest

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Cập nhật: 11/09/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
NL 99.99 13,600 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼50K
Trang sức 99.9 13,900 ▼70K 14,500 ▼70K
Trang sức 99.99 13,910 ▼70K 14,510 ▼70K
Cập nhật: 11/09/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,424 ▼12K 14,542 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,424 ▼12K 14,543 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▼12K 1,449 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▼12K 145 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,394 ▼12K 1,439 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,475 ▼1188K 142,475 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,286 ▼900K 108,086 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,212 ▼816K 98,012 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,138 ▲70251K 87,938 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,252 ▼700K 84,052 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,362 ▼501K 60,162 ▼501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cập nhật: 11/09/2026 22:00
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