Kỷ niệm 80 năm thành lập, JBL ra mắt siêu phẩm Summit Everest

Sự kiện lần này không chỉ là lễ ra mắt sản phẩm mà còn là khoảnh khắc vinh danh những cống hiến to lớn của JBL đối với ngành công nghiệp âm thanh thế giới nói chung và giới mộ điệu Việt Nam nói riêng.

JBL Summit Everest mang đến một câu trả lời đanh thép: 100% giá trị được đầu tư cho chất lượng trình diễn và tỷ lệ thiết kế thẩm mỹ hoàn hảo.

Bước vào một kỷ nguyên mới, nơi giới audiophile thường chứng kiến những hệ thống loa có mức giá lên tới 20 tỷ đồng cùng câu hỏi bỏ ngỏ về tỷ lệ chi phí thực sự dành cho âm thanh. Với bề dày 8 thập kỷ thiết kế loa thùng, JBL Summit Everest mang đến một câu trả lời đanh thép: 100% giá trị được đầu tư cho chất lượng trình diễn và tỷ lệ thiết kế thẩm mỹ hoàn hảo.

Summit Everest là thế hệ kế nhiệm hoàn toàn mới của huyền thoại Project Everest.

Sở hữu dải tần đáp ứng từ 18 Hz đến 23.25 kHz cùng dải động (dynamic range) ấn tượng lên tới 126 dB, tiệm cận ngưỡng âm thanh cất cánh của động cơ máy bay phản lực. Khả năng này minh chứng cho việc mọi chi tiết âm thanh, ở bất kỳ cường độ nào, đều được Summit Everest tái hiện một cách xuất sắc. Siêu phẩm này hiện đang được phân phối tại Việt Nam bởi Thanh Tùng Audio với giá niêm yết 5.300.000.000 VNĐ (5,3 tỷ đồng).

Bà Grace Koh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc mảng Consumer Audio, Harman APAC

Tham dự tại lễ ra mắt có bà Grace Koh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc mảng Consumer Audio, Harman APAC, ông Mark NG, Quản Lý Phát triển Kinh doanh mảng Consumer Audio, Harman APAC cùng đại diện Thanh Tùng Audio và đông đảo khách mời.

Ông Mark NG, Quản Lý Phát triển Kinh doanh mảng Consumer Audio, Harman APAC

Đặc biệt, sự kiện còn là dịp tri ân sâu sắc tới cộng đồng "Group JBL chia sẻ phối ghép" cùng Admin Lê Hoàng và tập thể ban quản trị. Đây là những người bạn tâm giao đã đồng hành gắn bó cùng Thanh Tùng Audio qua nhiều năm tháng, không ngừng giao lưu, kết nối những giá trị di sản xưa và công nghệ nay của thương hiệu JBL.