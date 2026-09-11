LG khai trương Không gian “Mở lối Tương lai” tại trường Tiểu học Tân Mai

Đại diện LG Electronics Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Đồng Nai, UBND phường Tam Hiệp, tổ chức KFHI và Trường Tiểu học Tân Mai cắt băng, chính thức ra mắt không gian “Mở lối Tương lai”.

Phân hiệu Trường Tiểu học Tân Mai (trước là Trường Tiểu học Tam Hiệp B) hiện có 1.054 học sinh thuộc 31 lớp. Từ năm học 2022 - 2023, Tin học trở thành môn học bắt buộc đối với học sinh tiểu học từ lớp 3, song nhiều năm qua nhà trường chưa có một phòng học công nghệ được trang bị đầy đủ để phục vụ việc dạy và học.

Bà Lê Thị Kiều Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Mai

Theo bà Lê Thị Kiều Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Mai, phần lớn học sinh của trường là con em công nhân và các gia đình lao động từ nhiều địa phương đến Đồng Nai sinh sống. Điều kiện tiếp cận máy tính và các thiết bị công nghệ tại nhà của nhiều em còn hạn chế. Vì vậy, việc được làm quen và thực hành thường xuyên với các công cụ số ngay tại trường có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hình thành những kỹ năng cần thiết cho các em.

Từ nhu cầu thực tế này, dự án “Mở lối Tương lai” đã cải tạo toàn bộ không gian phòng học và trang trí nội thất đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của học sinh tiểu học. Không gian mới được trang bị 32 màn hình thông minh LG Smart Monitor 27 inch, 01 TV LG AI 4K 65 inch, 01 laptop LG gram AI 2026 cùng 02 điều hòa LG DUALCOOL Inverter AI Air.

Không gian mới của nhà trường được trang bị 32 màn hình thông minh LG Smart Monitor 27 inch

Phát biểu tại sự kiện ông Song Ikhwan – Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam cho biết: “Giáo dục luôn là lĩnh vực được LG ưu tiên hàng đầu trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng những thiết bị thông minh từ LG trong không gian này sẽ giúp các em có những bước đi đầu tiên vào thế giới công nghệ, học cách tiếp cận tri thức một cách an toàn và xây dựng những kỹ năng số cần thiết cho chặng đường phía trước”.

Ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam

Cũng trong khuôn khổ chương trình, LG Electronics Việt Nam đã trao 30 phần quà tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực trong học tập, như một sự động viên để các em tiếp tục hành trình chinh phục tri thức.

LG Electronics Việt Nam trao các phần quà tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Tân Mai

“Một phòng học được trang bị đầy đủ các thiết bị công nghệ là mong muốn của nhiều thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường. Không gian mới không chỉ góp phần cải thiện cơ sở vật chất, mà còn mở thêm cơ hội để những học sinh còn hạn chế về điều kiện tiếp cận máy tính tại nhà được học tập và trải nghiệm công nghệ trong môi trường trường học”. Bà Lê Thị Kiều Thanh nói.

Việc đưa không gian vào khai thác thường xuyên trong hoạt động giảng dạy, sẽ phát huy hiệu quả của các trang thiết bị và từng bước nâng cao chất lượng học tập môn Tin học cũng như các hoạt động giáo dục có ứng dụng công nghệ.

Nhà trường cho biết sẽ đưa không gian phòng máy tính vào khai thác thường xuyên trong hoạt động giảng dạy

Không gian Khám phá Sáng tạo "Mở lối Tương lai" nằm trong khuôn khổ chương trình Đại sứ Cộng đồng LG 2026 (LG Ambassador Challenge 2026). Đây là chương trình toàn cầu thường niên do LG phối hợp cùng Quỹ Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc (Community Chest of Korea) và tổ chức KFHI thực hiện, nhằm tìm kiếm và hỗ trợ những sáng kiến có khả năng tạo ra tác động tích cực, thiết thực cho cộng đồng địa phương. Thay vì áp dụng một mô hình cố định, chương trình khuyến khích các sáng kiến bắt đầu từ những vấn đề cụ thể của từng cộng đồng, qua đó tạo ra những thay đổi phù hợp với điều kiện thực tế và có khả năng duy trì lâu dài.

Bước sang năm thứ hai triển khai tại Việt Nam, Đại sứ Cộng đồng LG tiếp tục tập trung vào ba lĩnh vực gắn với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc gồm Xóa nghèo, Giáo dục có chất lượng và Hành động vì khí hậu. Trong đó, giáo dục tiếp tục là một trong những trọng tâm, với mong muốn mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ cho thế hệ trẻ.

Năm 2025 là năm đầu tiên triển khai tại Việt Nam, LG đã lựa chọn 3 sáng kiến và đã tiếp cận những bài toán cộng đồng theo những cách khác nhau. Cụ thể, tại Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hóa, dự án "Ươm mầm xanh - Gieo mật ngọt" đã trồng 600 cây Lim xanh và trao tặng 100 nhà nuôi ong, kết hợp mục tiêu phục hồi hệ sinh thái rừng với tạo sinh kế cho người dân địa phương. Tại Trường Tiểu học Lợi Bác, Lạng Sơn, dự án "Ươm mầm tri thức" cải tạo thư viện và bổ sung sách, tạo thêm một không gian đọc, học tập và khám phá cho học sinh vùng cao. Và dự án "Hạt giống Tài năng" tại Trường Tiểu học Bảo Đài, Bắc Ninh đã xây dựng một sân bóng phù hợp và an toàn hơn cho gần 1.000 học sinh, góp phần khuyến khích các em vận động và phát triển thể chất.

Thông qua Đại sứ Cộng đồng LG cũng như các hoạt động trách nhiệm xã hội tại Việt Nam, LG Electronics tiếp tục theo đuổi tầm nhìn "Better Life for All – Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người", mang tinh thần "Life's Good" đến với cộng đồng thông qua những đóng góp có giá trị lâu dài.