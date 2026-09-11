Nhà mạng Việt Nam kỳ vọng tăng trưởng từ dịch vụ mạng dựa trên AI

Kết quả khảo sát đã chỉ ra 3 phương thức cơ bản để các nhà mạng Việt Nam có thể cải thiện và gia tăng doanh thu dựa trên AI.

1. Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam tham gia khảo sát cho rằng AI đang mở ra ngày càng nhiều cơ hội kinh doanh trên nhiều lĩnh vực của hạ tầng mạng. Từ kết quả khảo sát, 74% kỳ vọng các dịch vụ mạng dung lượng cao phục vụ các ứng dụng và hạ tầng AI sẽ tạo động lực tăng trưởng trong ba đến năm năm tới. Đồng thời, 81% cho rằng các công nghệ mạng quang thế hệ mới đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của các dịch vụ kết nối này.

2. Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam đánh giá cao tiềm năng doanh thu từ việc kết nối các cụm điện toán AI phân tán. Theo khảo sát, 92% kỳ vọng dịch vụ Mạng cáp quang được quản lý sẽ góp phần tạo doanh thu từ lĩnh vực này trong ba năm tới, trong đó 54% cho rằng Mạng cáp quang được quản lý sẽ đóng góp đáng kể.

3. Khi các tác vụ AI ngày càng được phân bổ trên nhiều môi trường khác nhau, các nhà cung cấp dịch vụ sẽ phải đáp ứng những nhu cầu kết nối ngày càng linh hoạt và phức tạp hơn. Trong đó, 92% đơn vị tham gia khảo sát tại Việt Nam cho rằng tự động hóa mạng nâng cao đóng vai trò quan trọng hoặc then chốt trong việc khai thác các cơ hội từ AI.

Một trong những yếu tố then chốt là nâng cấp mạng lưới

Sự gia tăng của khối lượng tác vụ AI đang tạo thêm áp lực lên hạ tầng mạng. Tại Việt Nam, 86% đơn vị tham gia khảo sát nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải nâng cấp mạng quang để duy trì ổn định mức hiệu năng cần thiết cho các dịch vụ kết nối cao cấp phục vụ AI, trong đó 49% cho rằng cần triển khai các nâng cấp lớn ngay lập tức và 37% cho rằng cần thực hiện trong vòng 12 đến 18 tháng tới.

“Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam đang nhìn nhận AI như một động lực tăng trưởng với tiềm năng vượt xa việc gia tăng lưu lượng mạng,” ông Gautam Billa, Phó Chủ tịch phụ trách Kỹ thuật Giải pháp kiêm Giám đốc Công nghệ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Ấn Độ và Nhật Bản, Ciena, cho biết. “Kết quả khảo sát cũng phù hợp với nhận định của chúng tôi rằng để khai thác hiệu quả cơ hội doanh thu từ AI, các nhà cung cấp dịch vụ sẽ cần những mạng lưới có khả năng mở rộng linh hoạt, duy trì hiệu năng độ trễ thấp một cách ổn định và nhanh chóng thích ứng khi nhu cầu AI của doanh nghiệp ngày càng phân tán trên nhiều môi trường.”