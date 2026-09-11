Công nghệ số

Nhà mạng Việt Nam kỳ vọng tăng trưởng từ dịch vụ mạng dựa trên AI

Thái Tuấn

Thái Tuấn

06:51 | 11/09/2026
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Từ kết nối phục vụ AI, kết nối liên trung tâm dữ liệu, điện toán biên và tự động hóa, đồng thời nhận thức rõ nhu cầu nâng cấp hạ tầng mạng quang để đáp ứng những yêu cầu mới.
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Nhà mạng Việt Nam kỳ vọng tăng trưởng từ dịch vụ mạng dựa trên AI
Nhà mạng Việt Nam kỳ vọng tăng trưởng từ dịch vụ mạng dựa trên AI

Kết quả khảo sát đã chỉ ra 3 phương thức cơ bản để các nhà mạng Việt Nam có thể cải thiện và gia tăng doanh thu dựa trên AI.

1. Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam tham gia khảo sát cho rằng AI đang mở ra ngày càng nhiều cơ hội kinh doanh trên nhiều lĩnh vực của hạ tầng mạng. Từ kết quả khảo sát, 74% kỳ vọng các dịch vụ mạng dung lượng cao phục vụ các ứng dụng và hạ tầng AI sẽ tạo động lực tăng trưởng trong ba đến năm năm tới. Đồng thời, 81% cho rằng các công nghệ mạng quang thế hệ mới đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của các dịch vụ kết nối này.

2. Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam đánh giá cao tiềm năng doanh thu từ việc kết nối các cụm điện toán AI phân tán. Theo khảo sát, 92% kỳ vọng dịch vụ Mạng cáp quang được quản lý sẽ góp phần tạo doanh thu từ lĩnh vực này trong ba năm tới, trong đó 54% cho rằng Mạng cáp quang được quản lý sẽ đóng góp đáng kể.

3. Khi các tác vụ AI ngày càng được phân bổ trên nhiều môi trường khác nhau, các nhà cung cấp dịch vụ sẽ phải đáp ứng những nhu cầu kết nối ngày càng linh hoạt và phức tạp hơn. Trong đó, 92% đơn vị tham gia khảo sát tại Việt Nam cho rằng tự động hóa mạng nâng cao đóng vai trò quan trọng hoặc then chốt trong việc khai thác các cơ hội từ AI.

Một trong những yếu tố then chốt là nâng cấp mạng lưới

Sự gia tăng của khối lượng tác vụ AI đang tạo thêm áp lực lên hạ tầng mạng. Tại Việt Nam, 86% đơn vị tham gia khảo sát nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải nâng cấp mạng quang để duy trì ổn định mức hiệu năng cần thiết cho các dịch vụ kết nối cao cấp phục vụ AI, trong đó 49% cho rằng cần triển khai các nâng cấp lớn ngay lập tức và 37% cho rằng cần thực hiện trong vòng 12 đến 18 tháng tới.

“Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam đang nhìn nhận AI như một động lực tăng trưởng với tiềm năng vượt xa việc gia tăng lưu lượng mạng,” ông Gautam Billa, Phó Chủ tịch phụ trách Kỹ thuật Giải pháp kiêm Giám đốc Công nghệ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Ấn Độ và Nhật Bản, Ciena, cho biết. “Kết quả khảo sát cũng phù hợp với nhận định của chúng tôi rằng để khai thác hiệu quả cơ hội doanh thu từ AI, các nhà cung cấp dịch vụ sẽ cần những mạng lưới có khả năng mở rộng linh hoạt, duy trì hiệu năng độ trễ thấp một cách ổn định và nhanh chóng thích ứng khi nhu cầu AI của doanh nghiệp ngày càng phân tán trên nhiều môi trường.”

Thông tin thêm cho bạn:

Nghiên cứu do Censuswide thực hiện với 1.200 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, nhà khai thác mạng cáp quang bán buôn và nhà cung cấp dịch vụ khu vực. Khảo sát được tiến hành tại 12 quốc gia: Mỹ, Canada, Brazil, Mexico, Anh, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út, Australia, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Singapore (100 người tham gia tại mỗi thị trường). Dữ liệu được thu thập từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 7 năm 2026. Censuswide là thành viên của Market Research Society (MRS) và British Polling Council (BPC), là bên ký kết Global Data Quality Pledge, đồng thời tuân thủ Quy tắc ứng xử của MRS và các nguyên tắc của ESOMAR.

Các kết quả riêng cho Việt Nam được dẫn trong thông cáo này dựa trên 100 người ra quyết định tại các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, nhà khai thác mạng cáp quang bán buôn và nhà cung cấp dịch vụ khu vực được khảo sát tại Việt Nam.

Nhà mạng Việt Nam Ciena kết quả nghiên cứu tăng trưởng cùng AI dịch vụ mạng

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Cập nhật: 11/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
NL 99.99 13,555 ▼95K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,455 ▼95K
Trang sức 99.9 13,860 ▼110K 14,460 ▼110K
Trang sức 99.99 13,870 ▼110K 14,470 ▼110K
Cập nhật: 11/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 142 ▼1294K 14,502 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142 ▼1294K 14,503 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,415 ▼16K 1,445 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,415 ▼16K 1,446 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 139 ▼1267K 1,435 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,079 ▼1584K 142,079 ▼1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,986 ▼1200K 107,786 ▼1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,794 ▼80234K 9,774 ▼89054K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,894 ▲70007K 87,694 ▲78827K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,019 ▼933K 83,819 ▼933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,195 ▼668K 59,995 ▼668K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
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Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
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THB 0 763 0
CHF 0 0 0
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Hai trung tâm mới của Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng: Cú hích cho đào tạo và đổi mới sáng tạo

Hai trung tâm mới của Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng: Cú hích cho đào tạo và đổi mới sáng tạo

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BHYT lên nền tảng số: Gia hạn, thanh toán và tra cứu ngay trên smartphone

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Giá dầu vượt 101 USD, VN-Index dao động quanh 1.820-1.840 điểm

Giá dầu vượt 101 USD, VN-Index dao động quanh 1.820-1.840 điểm

Chứng khoán 10/9: VN-Index giữ mốc 1.820 điểm, FPT và VHM nâng đỡ

Chứng khoán 10/9: VN-Index giữ mốc 1.820 điểm, FPT và VHM nâng đỡ

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BK EXPO 2026 kết nối doanh nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo

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Điện Quang, Xây dựng Hòa Bình bị xử phạt về công bố thông tin

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