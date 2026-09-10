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Tài xế Grab kêu gọi tắt app, tranh cãi chuyện chia tiền mỗi cuốc xe

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

15:18 | 10/09/2026
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Hàng loạt tài xế Grab kêu gọi tắt ứng dụng trong 2 ngày 12-13/9, với lý do giá cước thấp trong khi chi phí vận hành và tỷ lệ chia cho nền tảng khiến thu nhập thực nhận giảm.

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Nhiều tài xế Grab đang kêu gọi tắt ứng dụng (app) đồng loạt trong ngày 12 và 13/9 để phản đối các chính sách liên quan đến thu nhập của nền tảng này. Theo phản ánh từ một bộ phận tài xế, giá cước mà ứng dụng đưa ra đang ở mức rất thấp, trong khi thu nhập của tài xế bị các loại chi phí nhiên liệu, khấu hao phương tiện và phần phải chia cho nền tảng "ăn mòn".

Bên cạnh đó, nhiều tài xế cũng cho rằng tỷ lệ chia hoa hồng của Grab chưa hợp lý. Dù là người trực tiếp thực hiện chuyến đi, một phần đáng kể số tiền khách hàng thanh toán vẫn thuộc về nền tảng.

Do đó, việc kêu gọi tắt app trong 2 ngày được các bác tài kỳ vọng tạo sức ép để Grab điều chỉnh chính sách thu nhập.

Một cuốc xe trên Grab gồm những khoản tiền gì?

Hiện nay, nhiều tài xế đặt câu hỏi về cách Grab xác định khoản thu nhập thực nhận sau mỗi cuốc xe. Một số tài xế cho rằng tỷ lệ tiền bị nền tảng giữ lại thực tế lên tới 30-35%, thậm chí có trường hợp cho biết tổng các khoản bị trừ khiến tài xế chỉ nhận được khoảng một nửa số tiền khách thanh toán.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa tỷ lệ chiết khấu nền tảng và tổng số tiền chênh lệch giữa khoản khách trả với thu nhập của tài xế. Theo thông tin về chính sách giá và phí của Grab, nền tảng hiện áp dụng mức chiết khấu 20% đối với dịch vụ 2 bánh và 25% đối với dịch vụ 4 bánh. Đây là khoản được tính theo chính sách chiết khấu của nền tảng, không phải toàn bộ các khoản phí có thể xuất hiện trong giá một chuyến xe.

Cụ thể, số tiền khách phải thanh toán cho một cuốc xe không chỉ bao gồm tiền cước di chuyển. Giá cước cơ bản được tính dựa trên quãng đường và thời gian của chuyến đi, sau đó có thể phát sinh thêm phí nền tảng và các khoản phụ phí tùy loại dịch vụ, khu vực, thời điểm hoặc nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, tổng số tiền hiển thị mà khách hàng phải trả có thể cao hơn phần cước vận chuyển cơ bản.

Ở chiều ngược lại, khoản tiền tài xế thực nhận cũng không đơn giản là lấy tổng tiền khách trả rồi trừ 20% hoặc 25% phí chiết khấu. Từ doanh thu của chuyến xe, tài xế còn phải tính đến khoản chiết khấu theo chính sách của Grab và các khoản khấu trừ, nghĩa vụ liên quan nếu có. Do đó, số tiền khách thanh toán, giá trị chuyến xe làm cơ sở tính chiết khấu và khoản tài xế thực nhận cuối cùng có thể là những con số khác nhau.

Chính sự khác biệt giữa các khoản tiền này khiến nhiều tài xế cho rằng mức tiền thực nhận thấp hơn đáng kể so với số tiền khách bỏ ra, từ đó đặt câu hỏi về cách các khoản phí, chiết khấu được tính trên từng chuyến xe.

- Bảng giá cước một số dịch vụ phổ thông trên Grab (cập nhật lần cuối ngày 14/7):

Khu vực Phương tiện Dịch vụ Giá cước 2 km đầu tiên Giá cước mỗi km tiếp theo Giá cước tính theo thời gian di chuyển (sau 2 km đầu)
Hà Nội 4 bánh GrabCar 28.473 9.818 442
GrabCar 6 chỗ ngồi 33.382 12.764 540
GrabCar Plus 33.578 12.371 520
GrabCar Xe Điện 28.473 37.015 575
2 bánh GrabBike 13.255 4.222 344
GrabBike Plus 15.709 5.204 363
TP.HCM (không gồm Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) 4 bánh GrabCar 28.473 9.818 442
GrabCar 6 chỗ ngồi 33.382 12.764 540
GrabCar Plus 33.578 12.371 520
GrabCar Xe Điện 28.473 9.818 442
2 bánh GrabBike 12.273 4.222 344
GrabBike Plus 15.709 5.204 363

* Giá cước nêu trên đã bao gồm thuế VAT áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành, và có thể được điều chỉnh linh động dựa theo tình hình cung - cầu tại từng khu vực và từng thời điểm khác nhau trong ngày.

Người dùng phải trả thêm gì?

Từ phía người sử dụng, số tiền thanh toán cho một chuyến Grab cũng không đơn giản là giá cước tính theo số km. Ngoài cước di chuyển, tùy dịch vụ, khu vực, thời điểm và nhu cầu, khách hàng có thể phải trả thêm nhiều loại phí và phụ phí khác nhau.

- Danh mục các loại phí, phụ phí, lệ phí của Grab:

Loại phụ phí Mức chi phí (đơn vị: đồng) Ghi chú/Điều kiện áp dụng
Phí nền tảng

GrabBike: 3.000

 Tùy thuộc vào khu vực điểm đón và quãng đường di chuyển.
Grab 4 bánh (trừ GrabTaxi): 5.000-19.000đ
Phí dịch vụ cộng thêm 4.000-11.000 Áp dụng cho GrabExpress tùy theo loại hình dịch vụ lựa chọn.
Phí dịch vụ 4.000 hoặc 6.000 Áp dụng cho GrabFood, GrabMart tùy mô hình hợp tác với nhà hàng/thương nhân.
Phí giao hàng ưu tiên 5.000-15.000 Áp dụng cho GrabFood tùy tình hình cung cầu thực tế khi đặt đơn.
Phí đơn hàng nhỏ 2.000 hoặc 3.000 Áp dụng cho GrabFood, GrabMart khi giá trị đơn hàng (chưa cước phí) chưa đạt mức tối thiểu.
Phí dịch vụ nâng cao 5.000 Tính năng “Đặt trước chuyến xe” GrabCar (trừ GrabTaxi và GrabCar Tiết kiệm).
Phí hủy chuyến 100% giá trị cuốc xe Áp dụng khi hủy "Đặt trước chuyến xe" GrabCar sau khi tài xế nhận cuốc và trong vòng 60 phút trước giờ đi.
Lệ phí cầu đường, sân bay, bến xe Theo phát sinh thực tế

Quyền lợi chuyến xe & Đảm bảo hàng hóa 2.000-5.000 Tùy chọn mua thêm dịch vụ bảo hiểm (Ride Cover/Ride Cover Plus) khi di chuyển.
Tiền gửi xe Theo phát sinh thực tế Tùy thuộc địa điểm/thời điểm; thu để hoàn trả lại cho đối tác tài xế.
Đóng góp trung hòa carbon Theo mức đóng góp tùy chọn Áp dụng khi người dùng tự nguyện chọn thêm tính năng này.
Phí xử lý thẻ nước ngoài 4% số tiền thanh toán cuối cùng (+10% thuế VAT) Áp dụng qua Moca khi thanh toán bằng thẻ phát hành tại nước ngoài (không tính tiền tip).
Phụ phí liên quan thời gian Theo quy định từng thời điểm Bao gồm: Phụ phí ban đêm, Phụ phí "Xe chờ quá 5 phút", Phụ phí thời gian phát sinh (GrabCar 2 chiều).
Phụ phí thay đổi nhu cầu Theo quãng đường/thời gian phát sinh Bao gồm: Phụ phí thêm điểm dừng, Phụ phí thay đổi điểm đến.
Phụ phí thời tiết xấu Theo tình hình thời tiết Tự động áp dụng khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Phụ phí dịch vụ GrabExpress khác Tùy thuộc gói dịch vụ Phí ứng tiền, Phụ phí giao tận tay, Mua hộ, Hàng cỡ lớn, Bốc dỡ hàng (Xe tải/Van).
Phụ phí nhà hàng đặc thù 5.000-10.000 Dành cho nhà hàng cần chuẩn bị lâu (Lẩu, Nướng, Pizza...) hoặc yêu cầu thanh toán trực tiếp.

znews.vn
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500
Cập nhật: 10/09/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 10/09/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 10/09/2026 16:00
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Cập nhật: 10/09/2026 16:00
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Cập nhật: 10/09/2026 16:00
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