Chuyển đổi số

Đại học Thái Nguyên đưa công nghệ, STEAM và y tế số đến xã biên giới Trường Hà

Thuỳ Dương

Thuỳ Dương

17:42 | 09/09/2026
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Không chỉ hỗ trợ nhân lực và kỹ thuật y tế, Đại học Thái Nguyên dự kiến đồng hành cùng xã Trường Hà (Cao Bằng) xây dựng phòng học STEAM, thư viện điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số và từng bước hình thành mô hình “Trạm y tế kiểu mẫu”. Chương trình hướng tới đưa tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao đến địa bàn biên giới.
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Kết nối nguồn lực đại học với nhu cầu thực tiễn vùng biên

Ngày 9/9, Đoàn công tác của Đại học Thái Nguyên do PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó và làm việc với xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

Đại học Thái Nguyên đưa công nghệ, STEAM và y tế số đến xã biên giới Trường Hà
Đoàn đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Nội dung trọng tâm của chương trình là trao đổi các giải pháp thúc đẩy giáo dục, nâng cao năng lực y tế cơ sở và đẩy mạnh chuyển đổi số, qua đó góp phần cải thiện chất lượng đời sống người dân tại địa phương.

Đại học Thái Nguyên đưa công nghệ, STEAM và y tế số đến xã biên giới Trường Hà
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Bằng; đại diện một số sở, ngành của tỉnh cùng lãnh đạo xã Trường Hà.

Trước khi làm việc với địa phương, Đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời không ngừng đổi mới, sáng tạo trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

Tăng cường y tế cơ sở bằng đào tạo và công nghệ

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Trường Hà cho biết Trạm Y tế xã hiện có 20 cán bộ, trong đó có 6 bác sĩ và 8 y sĩ phục vụ tại các điểm trạm.

Tuy nhiên, hệ thống y tế cơ sở vẫn còn thiếu một số dịch vụ kỹ thuật quan trọng như siêu âm, điện tim, xét nghiệm cơ bản, nha khoa và nhãn khoa. Đây là những hạn chế ảnh hưởng nhất định đến khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân ngay tại địa phương.

Trước thực tế trên, xã Trường Hà đề nghị Đại học Thái Nguyên hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế; chuyển giao các kỹ thuật phù hợp với tuyến cơ sở; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe.

Đại học Thái Nguyên đưa công nghệ, STEAM và y tế số đến xã biên giới Trường Hà
Đại học Thái Nguyên trao quà an sinh xã hội tặng xã Trường Hà.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Bằng Lương Tuấn Hùng đề nghị Đại học Thái Nguyên ưu tiên đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật y tế thiết yếu cho tuyến xã, trong đó chú trọng đào tạo gắn với thực hành.

Đặc biệt, năng lực cấp cứu và xử trí ban đầu cho cán bộ y tế cơ sở cần được quan tâm. Cùng với đó là tăng cường kết nối chuyên môn giữa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên với Trạm Y tế xã thông qua hội chẩn từ xa, tư vấn chuyên gia và cập nhật kiến thức.

Chú thích ảnh: Đại học Thái Nguyên định hướng huy động đội ngũ chuyên gia, bác sĩ hỗ trợ nâng cao năng lực y tế cơ sở tại xã Trường Hà.

Đưa giáo dục STEAM và thư viện điện tử đến học sinh

Không chỉ tập trung vào y tế, giáo dục là một trong những lĩnh vực được xã Trường Hà đề xuất ưu tiên hỗ trợ.

Địa phương mong muốn được hỗ trợ xây dựng phòng học STEAM, nâng cao năng lực giáo viên và bổ sung trang thiết bị cho bếp ăn bán trú. Đây được xem là những yếu tố quan trọng nhằm cải thiện môi trường học tập, tăng khả năng tiếp cận khoa học, công nghệ và phương pháp giáo dục hiện đại cho học sinh vùng biên.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Đại học Thái Nguyên dự kiến hỗ trợ xã Trường Hà xây dựng phòng học STEAM, thư viện điện tử, bổ sung sách khoa học và trao học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách.

Việc xây dựng không gian học tập gắn với STEAM và thư viện điện tử không chỉ bổ sung cơ sở vật chất, mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức số cho học sinh, từng bước hình thành môi trường học tập chủ động và sáng tạo.

Chú thích ảnh: Phòng học STEAM và thư viện điện tử được định hướng trở thành những hạng mục hỗ trợ giáo dục tại xã Trường Hà trong năm 2026.

Chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế địa phương

Một điểm đáng chú ý trong chương trình hợp tác là chuyển đổi số được triển khai theo hướng gắn với nhu cầu thực tế của người dân và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại học Thái Nguyên dự kiến tổ chức các lớp tập huấn về thương mại điện tử, chuyển đổi số, qua đó hỗ trợ cán bộ và người dân nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ trong công việc, sản xuất, kinh doanh.

Đại học Thái Nguyên cũng sẽ nghiên cứu hỗ trợ phát triển các sản phẩm du lịch gắn với giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên của Trường Hà. Đây là hướng tiếp cận nhằm kết nối công nghệ với thế mạnh bản địa, tạo thêm giá trị cho các sản phẩm du lịch và từng bước mở rộng khả năng quảng bá địa phương trên môi trường số.

Hướng tới mô hình “Trạm y tế kiểu mẫu” tại Trường Hà

PGS.TS Hoàng Văn Hùng khẳng định Đại học Thái Nguyên sẽ huy động nguồn lực từ các đơn vị thành viên, phát huy thế mạnh đào tạo đa ngành để đồng hành cùng tỉnh Cao Bằng và xã Trường Hà trong phát triển giáo dục, y tế và chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực y tế, Đại học Thái Nguyên dự kiến huy động đội ngũ bác sĩ tham gia khám, chữa bệnh; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế cơ sở và từng bước phối hợp xây dựng Trạm Y tế xã Trường Hà theo mô hình “Trạm y tế kiểu mẫu”.

Điểm nhấn của mô hình là kết hợp giữa nhân lực chuyên môn, đào tạo thực hành, chuyển giao kỹ thuật và ứng dụng công nghệ. Trong đó, kết nối chuyên môn từ xa với các cơ sở đào tạo, đội ngũ chuyên gia được kỳ vọng giúp cán bộ y tế tuyến xã có thêm điều kiện tiếp cận kiến thức và hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết.

Với địa bàn biên giới, việc nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn và giảm áp lực chuyển tuyến.

Đồng hành lâu dài bằng nguồn lực và tri thức

Từ giáo dục STEAM, thư viện điện tử, học bổng đến đào tạo kỹ năng số, chuyển giao kỹ thuật y tế và phát triển du lịch, chương trình hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và xã Trường Hà cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của các cơ sở giáo dục đại học trong hỗ trợ phát triển địa phương.

Thay vì chỉ tập trung vào hỗ trợ cơ sở vật chất, chương trình hướng tới kết hợp con người - tri thức - công nghệ - chuyển giao kỹ thuật, qua đó tạo nền tảng để địa phương chủ động nâng cao năng lực trong giáo dục, y tế và chuyển đổi số.

Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới, nơi việc kết nối nguồn lực khoa học - công nghệ và nhân lực chất lượng cao có thể tạo ra những tác động lâu dài.

Nhân dịp này, Đại học Thái Nguyên đã trao tặng xã Trường Hà 50 triệu đồng để hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Đại học Thái Nguyên đưa công nghệ, STEAM và y tế số đến xã biên giới Trường Hà
Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Trạm Y tế xã Trường Hà tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Trường Hà.

Ngoài ra, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Trạm Y tế xã Trường Hà tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn; tặng các suất quà cho người dân xã Trường Hà tham gia chương trình.

Tại chương trình, 30 y, bác sĩ khám tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra một số chỉ số sức khỏe; khám, tư vấn theo từng chuyên khoa cho 500 người dân nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và nguy cơ mắc bệnh. Qua thăm khám, người dân được tư vấn về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, sử dụng thuốc hợp lý, phòng ngừa và quản lý các bệnh thường gặp, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm. Đối với những trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, các bác sĩ tư vấn phương án theo dõi, điều trị hoặc hướng dẫn đến cơ sở y tế phù hợp để tiếp tục thăm khám chuyên sâu.

Đại học Thái Nguyên xã Trường Hà Chuyển đổi số giáo dục STEAM thư viện điện tử

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Cảm giác: 32°C
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Thứ năm, 10/09/2026 00:00
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Thứ hai, 14/09/2026 09:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Cập nhật: 09/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 ▲10K 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 ▲10K 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 ▲10K 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 09/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 09/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
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AUD 18173 18448 19028
CAD 18269 18545 19161
CHF 31349 31728 32369
CNY 0 3819 3915
EUR 29503 29724 30799
GBP 34279 34670 35601
HKD 0 3173 3375
JPY 161 165 172
KRW 0 18 20
NZD 0 14825 15410
SGD 19947 20229 20796
THB 703 766 820
USD (1,2) 25645 0 0
USD (5,10,20) 25683 0 0
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