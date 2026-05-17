Cao Bằng: Đồn Biên phòng Lũng Nặm phát động thi đua chuyển đổi số

Thượng tá Ngô Quốc Tụng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Nặm phát biểu tại lễ phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ngày 15/5.

Xây dựng đơn vị số từ biên giới

Ngày 15/5, Đồn Biên phòng Lũng Nặm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” trong toàn đơn vị.

Phong trào đặt mục tiêu tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, chỉ huy, điều hành và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Đơn vị xác định phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là động lực quan trọng để xây dựng lực lượng biên phòng hiện đại, nâng hiệu quả quản lý và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo nội dung phát động, Đồn Biên phòng Lũng Nặm tập trung xây dựng “cơ quan số, đơn vị số, quân nhân số” gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”. Đơn vị đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong cải cách hành chính, quản lý điều hành, khai thác dữ liệu số và tăng cường quản lý trên môi trường số.

Phong trào cũng hướng tới thực hiện mục tiêu “3 an” gồm an ninh, an toàn và an dân. Các bộ phận trong đơn vị tăng cường kết nối, vận hành đồng bộ trên môi trường số nhằm nâng hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng.

Thượng tá Ngô Quốc Tụng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Nặm, cho biết đơn vị xác định đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ phục vụ công tác quản lý, điều hành mà còn góp phần nâng chất lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong giai đoạn mới.

Đại diện các đội công tác Đồn Biên phòng Lũng Nặm ký cam kết thực hiện phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh giai đoạn 2026 đến 2030.

Gắn chuyển đổi số với nhiệm vụ bảo vệ biên giới

Đồn Biên phòng Lũng Nặm triển khai phong trào thi đua theo hai giai đoạn từ năm 2026 đến 2030. Giai đoạn đầu kéo dài đến năm 2027, tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và sơ kết đánh giá kết quả. Giai đoạn tiếp theo triển khai từ năm 2028 đến năm 2030, hướng tới tổng kết và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Đơn vị cũng đặt mục tiêu phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân có sáng kiến trong ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức quản lý và thực hiện nhiệm vụ.

Tại lễ phát động, đại diện các đội công tác và Trạm Kiểm soát Biên phòng Nặm Rằng ký cam kết thi đua thực hiện phong trào trong toàn đơn vị.

Phong trào thi đua của Đồn Biên phòng Lũng Nặm bám sát tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đơn vị kỳ vọng chuyển đổi số sẽ tạo nền tảng nâng chất lượng quản lý, điều hành và tăng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới.