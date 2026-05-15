Không đăng ký dàn trải, theo phong trào các sản phẩm khoa học công nghệ

Rà soát, đề xuất đầu tư nâng cấp ngay, khai thác hiệu quả, liên thông các phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ công nghệ chiến lược.

Theo Thông báo số 246/TB-VPCP kết luận Phiên họp lần thứ ba năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện.

Trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo xác định nhiệm vụ công nghệ chiến lược, bài toán lớn theo tiềm năng, lợi thế của từng lĩnh vực, hoàn thành trong tháng 6/2026. Đồng thời, rà soát, đề xuất đầu tư nâng cấp, khai thác hiệu quả và liên thông các phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ công nghệ chiến lược.

Bộ Công an tiếp tục phát triển VNeID trở thành nền tảng số quốc gia, mở rộng tiện ích phục vụ dịch vụ công trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông, tư pháp, thi hành án, đấu giá tài sản và an sinh xã hội. Bộ cũng được giao đôn đốc triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, xây dựng học liệu số và tổ chức đào tạo, tập huấn trực tuyến.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Bộ Công Thương được giao xây dựng danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược thuộc các ngành công nghiệp, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, logistics, vật liệu mới, hydrogen xanh, pin lưu trữ, thiết bị công nghiệp thông minh… hoàn thành trong tháng 5/2026. Đồng thời, nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực nội địa hóa, giảm phụ thuộc vào khu vực FDI và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung định hướng phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, giống cây trồng, vật nuôi, dược liệu, thủy sản, nông nghiệp thông minh, truy xuất nguồn gốc và công nghệ biển. Trong khi đó, Bộ Y tế xây dựng danh mục phát triển vaccine thế hệ mới, công nghệ tế bào và công nghệ in 3D trong y tế.

Ban Chỉ đạo cũng giao Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an tích hợp vé ô tô, đường sắt và đường thủy lên ứng dụng VNeID trong quý IV/2026; đồng thời xây dựng định hướng phát triển sản phẩm trong lĩnh vực giao thông thông minh, đường sắt tốc độ cao và đô thị thông minh.

Đối với lĩnh vực văn hóa, du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao xây dựng định hướng phát triển sản phẩm du lịch thông minh, công nghiệp văn hóa, di sản số, kinh tế đêm và mô hình liên kết vùng trong phát triển du lịch.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xây dựng danh mục sản phẩm nghiên cứu có khả năng chuyển giao, thương mại hóa để kết nối với nhu cầu của doanh nghiệp và địa phương; đồng thời hoàn thiện kết nối các nền tảng học trực tuyến với nền tảng “Bình dân học vụ số”.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương căn cứ tiềm năng, lợi thế và nhu cầu phát triển để lựa chọn sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trọng tâm, có khả năng tạo giá trị kinh tế xã hội rõ ràng, tránh tình trạng đăng ký dàn trải, hình thức. Năm 2026, mỗi địa phương phải đăng ký tối thiểu một sản phẩm có thể định lượng bằng giá trị cụ thể; từ năm 2027 trở đi, mỗi năm triển khai tối thiểu từ 2-3 sản phẩm, xác định rõ mục tiêu, nguồn lực, đơn vị chủ trì và khả năng nhân rộng.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục củng cố hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán số và các nền tảng số thiết yếu, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện ở cơ sở.