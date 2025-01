Tổ công nghệ số cộng đồng có sứ mệnh hỗ trợ cho người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; giúp người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, xuất phát từ nhu cầu tự nhiên và tạo ra giá trị thiết thực đối với người dân.

Hi ệ n có nhi ề u ứ ng d ụ ng s ố đư ợ c B ộ Thông tin và Truy ề n thông công b ố , đ ị nh k ỳ c ậ p nh ậ t đ ể ph ụ c v ụ ngư ờ i dân, doanh nghi ệ p. Tuy nhiên, trong giai đo ạ n này, có 06 (s áu ) n ộ i dung quan tr ọ ng mà T ổ công ngh ệ s ố c ộ ng đ ồ ng c ầ n t ậ p trung hư ớ ng d ẫ n ngư ờ i dân bao g ồ m: