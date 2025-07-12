MoMo xây dựng bộ 3 giải pháp giúp tiểu thương tháo gỡ khó khăn

Tại hội nghị “Không gian phát triển TP.HCM – Động lực từ chuỗi cung ứng và bán lẻ”, MoMo lần đầu tiên giới thiệu bộ 3 giải pháp này như một bước đi chiến lược nhằm thu hẹp khoảng cách số và tài chính cho khu vực kinh tế đang bị bỏ sót lâu nay.

Hội nghị “Không gian phát triển TP.HCM – Động lực từ chuỗi cung ứng và bán lẻ” diễn ra chiều ngày 11/7 tại phường Vũng Tàu theo sự chỉ đạo của UBND TP.HCM

Theo khảo sát trên 203 doanh nghiệp nhỏ, phần lớn các doanh nghiệp này vẫn quản lý đơn hàng, kho, kế toán và tài chính theo cách thủ công. Việc thiếu công cụ phù hợp và thiếu kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, kế toán... khiến họ gặp khó khăn trong việc kiểm soát dòng tiền, lập kế hoạch tài chính và mở rộng quy mô.

Thậm chí ngay cả khi có các giải pháp thì nhiều tiểu thương vẫn e ngại thay đổi, ưu tiên nhận tiền mặt, vận hành thủ công… để tiết kiệm chi phí trước mắt, nhưng lại đối mặt với bài toán tốn thời gian, lệch số liệu, và không đủ dữ liệu để tiếp cận tín dụng.

Việc thay đổi thói quen để áp dụng công nghệ số cần có lộ trình phù hợp, công cụ đơn giản và sự hỗ trợ từ các nền tảng dễ tiếp cận.

Nhận diện được những “nút thắt” đó, bộ giải pháp được MoMo mang tính cấu trúc lại toàn bộ quy trình vận hành của tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể:

Bước 1 - Kích hoạt điểm chạm số cơ bản: Khởi đầu bằng việc đưa công nghệ đến gần với tiểu thương nhất – ngay tại quầy thanh toán. MoMo giúp họ tiếp cận các công cụ số đơn giản, dễ dùng như mã QR chấp nhận thanh toán từ mọi ngân hàng, loa thông báo chuyển khoản. Từ đó, giới thiệu thêm với tiểu thương phần mềm bán hàng cơ bản và dịch vụ giao hàng tích hợp sẵn để mở rộng vùng phủ. Đồng thời, fanpage kinh doanh và trang doanh nghiệp trên nền tảng MoMo được thiết kế sẵn giúp tiểu thương hiện diện trực tuyến, tiếp cận khách hàng quanh khu vực một cách bài bản hơn. Đây là bước "kích hoạt số" đầu tiên để từng bước hình thành dữ liệu kinh doanh.

Bước 2 – Số hóa toàn bộ vận hành: Sau khi đã quen với các điểm chạm công nghệ, tiểu thương có thể mở rộng sang các giải pháp vận hành chuyên sâu: hệ thống POS kết nối đồng bộ đơn hàng từ online đến offline, quản lý hàng tồn kho tự động, kiểm soát doanh thu theo thời gian thực và tích hợp bán hàng đa kênh. Những tiệm tạp hóa, quán ăn nhỏ hay cửa hàng gia đình giờ có thể giảm 30–50% nhân sự vận hành nhờ tự động hóa, kiểm soát chi phí hiệu quả hơn và cải thiện biên lợi nhuận 5–15% chỉ sau vài tháng.

Bước 3 – Kết nối tài chính số: Khi dữ liệu vận hành đã đủ dày, MoMo giúp tiểu thương tiến thêm bước nữa: tích hợp kê khai thuế online, phát hành hóa đơn điện tử, sử dụng chữ ký số và đồng bộ với phần mềm kế toán. Đặc biệt, hệ thống chấm điểm tín dụng dựa trên dữ liệu giao dịch thực tế cho phép họ tiếp cận các khoản vay tín chấp chính thống từ ngân hàng – mà không cần tài sản đảm bảo hay hồ sơ phức tạp. Đây là bước chuyển hóa quan trọng, đưa tiểu thương từ khu vực phi chính thức sang được công nhận trong hệ thống tài chính chính quy – không qua con đường ép buộc, mà bằng dữ liệu của chính họ.

Ông Nguyễn Bá Diệp, Đồng sáng lập Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo đã giới thiệu bộ giải pháp tài chính dành cho tiểu thương và hộ kinh doanh cá thể.

Đây là bước đi chiến lược tiếp theo của MoMo nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển hạ tầng tài chính số nội địa, giúp nhóm doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (SME) tiếp cận được các dịch vụ số cơ bản, xây dựng hồ sơ tín nhiệm và hòa nhập dần vào nền kinh tế số.

“Chúng tôi không dừng lại ở việc là một ứng dụng thanh toán, mà đang cung cấp một hệ sinh thái các giải pháp tài chính số hiệu quả mà bất kỳ doanh nghiệp nhỏ nào, dù chỉ là một cửa hàng tạp hóa hay một công ty vài chục nhân sự – đều có thể phát triển lớn mạnh một cách bền vững nhờ vào dữ liệu minh bạch, kết nối tin cậy và dịch vụ tài chính tích hợp công nghệ AI.” ông Nguyễn Bá Diệp, Đồng sáng lập Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo chia sẻ.

Sau hơn 15 năm đồng hành cùng hàng chục triệu người dùng Việt, MoMo đang cung cấp hệ sinh thái các giải pháp tài chính số toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (SME) trong suốt hành trình vận hành – từ thanh toán, ghi nhận, quản lý đến tiếp cận tín dụng và thuế vụ.

Với hơn 30 triệu người dùng, hàng trăm nghìn đối tác, 70 ngân hàng và tổ chức tài chính, cùng 300.000 điểm chấp nhận thanh toán toàn quốc, MoMo không chỉ cung cấp dịch vụ, mà còn đóng vai trò trung gian giúp SME hội nhập nhanh hơn vào nền kinh tế số.

Trong bối cảnh Nghị quyết 68 và 57 đặt trọng tâm vào phát triển khu vực kinh tế tư nhân và hoàn thiện thể chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo, MoMo đang từng bước hiện thực hóa định hướng này bằng các giải pháp cụ thể và dễ triển khai. Điển hình là hỗ trợ tiểu thương sử dụng định danh để tạo hồ sơ kinh doanh rõ ràng; xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng dựa trên dữ liệu giao dịch thực tế thay vì giấy tờ truyền thống; và số hóa toàn bộ quy trình vận hành – từ bán hàng, kế toán đến kê khai thuế.

MoMo cũng đề xuất xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ, từ hạ tầng dữ liệu đến chương trình đào tạo kỹ năng cơ bản, giúp tiểu thương từng bước quản lý hiệu quả hơn và có đủ điều kiện tiếp cận các nguồn lực tài chính chính thống một cách dễ dàng và hiệu quả.