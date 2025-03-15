MoMo và MBV chung tay thúc đẩy tương lai tài chính toàn diện cho người Việt

Theo thỏa thuận, kể từ nay, người dùng MoMo có thể nhận ngay hạn mức tín dụng lên đến 20 triệu đồng từ MBV chỉ qua 3 bước kích hoạt đơn giản. Hạn mức này linh hoạt, hỗ trợ thanh toán đa dạng từ hóa đơn điện nước, tiện ích, mua sắm trực tuyến đến các nhu cầu chi tiêu khác tại mọi điểm chấp nhận thanh toán MoMo.

Sự kiện ký kết đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển Ví Trả Sau, thể hiện cam kết dài hạn của MoMo trong việc hợp tác cùng các ngân hàng để mang đến giải pháp tài chính số tiện lợi, an toàn và chi phí hợp lý cho mọi tầng lớp người dùng, đặc biệt là các nhóm đối tượng yếu thế vốn ít có cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính chính thống.

Ban lãnh đạo và đại diện hai đơn vị tiến hành nghi thức ký kết hợp tác

“Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử trong kỷ nguyên kinh tế số. Các tổ chức quốc tế dự báo rằng đến năm 2025, thị trường tín dụng tiêu dùng Việt Nam có thể đạt giá trị 1,5 nghìn tỷ USD, với động lực chính từ các giải pháp tài chính số. Trong bối cảnh đó, MoMo tự hào tiên phong là ‘cánh tay nối dài’ của hệ thống ngân hàng, mang dịch vụ tài chính hiện đại đến từng góc phố, từ những khu công nghiệp sầm uất đến các vùng nông thôn hẻo lánh. Với cộng đồng hơn 30 triệu người dùng và mạng lưới hàng trăm ngàn tiểu thương tin cậy, tôi tin rằng việc ký kết hợp tác với MBV hôm nay không chỉ là một bước tiến trong lĩnh vực kinh doanh, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của MoMo nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện, góp phần định hình nền kinh tế số và hỗ trợ xây dựng Chính phủ số tại Việt Nam.” Phát biểu tại lễ ký kết, Ông Nguyễn Mạnh Tường – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc MoMo cho biết.

Ông Nguyễn Mạnh Tường – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc MoMo phát biểu tại lễ ký kết

Đại diện Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại, ông Lê Xuân Vũ – Tổng Giám đốc cho biết: “Hợp tác với MoMo là bước tiến chiến lược của MBV trên hành trình hiện thực hóa tuyên ngôn ‘Sống hiện đại, Sống kết nối’. Chúng ta không chỉ đổi mới sản phẩm mà còn cùng nhau kiến tạo hệ sinh thái kết nối, nơi mỗi cá nhân và doanh nghiệp đều tìm thấy cơ hội phát triển. Tới đây, hai bên sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều sáng kiến hợp tác, đồng hành cùng khách hàng vượt qua mọi giới hạn và rào cản, biến tài chính thành công cụ gắn kết cộng đồng, chạm tới cảm xúc, thúc đẩy giá trị bền vững. Đây không chỉ là sứ mệnh, mà còn là trái tim của thương hiệu MBV.”

Ông Lê Xuân Vũ – Tổng Giám đốc Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại chia sẻ tại buổi lễ

Ra mắt từ năm 2021, Ví Trả Sau đã trở thành sản phẩm chủ lực trong hệ sinh thái tài chính của MoMo, thể hiện rõ nét tầm nhìn "tài chính toàn diện", với mục tiêu giúp cho các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội có thể dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ tài chính chính thống. Với sự hợp tác chiến lược cùng MBV lần này, MoMo tiếp tục mở rộng quy mô và quyền lợi của sản phẩm, mang đến cơ hội trải nghiệm tài chính vượt trội cho người tiêu dùng.

Sử dụng công nghệ AI và Machine Learning, Ví Trả Sau loại bỏ rào cản của các thủ tục truyền thống như chứng minh thu nhập hay giấy tờ phức tạp. Hạn mức tín dụng được xét duyệt nhanh chóng dựa trên hành vi sử dụng và lịch sử chi tiêu trên MoMo, giúp người dùng tiếp cận tài chính tức thời. Sản phẩm này không chỉ là giải pháp chi tiêu linh hoạt, mà còn là bước khởi đầu quan trọng để hàng triệu người trẻ – từ sinh viên đến những người mới đi làm – xây dựng lịch sử tín dụng với Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC), mở ra cánh cửa đến các cơ hội tài chính lớn hơn trong tương lai.

Sử dụng công nghệ AI và Machine Learning, Ví Trả Sau loại bỏ rào cản của các thủ tục truyền thống như chứng minh thu nhập hay giấy tờ phức tạp

Trong bối cảnh thị trường tín dụng tiêu dùng Việt Nam được dự báo đạt giá trị 1,5 nghìn tỷ USD vào năm 2025, MoMo khẳng định vị thế dẫn đầu bằng cách tận dụng công nghệ tiên tiến và hệ sinh thái tài chính toàn diện. Hợp tác với MBV là bước tiến chiến lược trong sứ mệnh "bình dân hóa" dịch vụ tài chính, biến tài chính số thành động lực nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bằng tâm huyết, chia sẻ tầm nhìn, hợp tác nền tảng và tôn chỉ "Lấy Khách hàng làm Trung tâm", MoMo và MBV sẽ tiếp tục tăng cường, mở rộng hợp tác, cộng hưởng thế mạnh công nghệ tiên phong của MoMo và kinh nghiệm tài chính vững chắc của MBV, để cùng nhau tạo ra những giá trị mới thiết thực, hữu ích cho cộng đồng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dùng, từ chi tiêu hàng ngày đến xây dựng tương lai tài chính vững chắc.