Lệnh cấm phô mai của Anh gây căng thẳng mới với EU

Vào tháng 4, Anh đã cấm người dân mang tất cả các sản phẩm từ sữa và một số loại thịt từ EU vào nước này để tiêu dùng cá nhân. Ảnh: Getty.

Vào tháng 4, Chính phủ Anh thông báo cấm du khách mang các sản phẩm từ sữa và nhiều loại thịt từ EU nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát bệnh lở mồm long móng (FMD) trong đàn gia súc. Du khách vi phạm có thể phải nộp lại sản phẩm tại biên giới, bị tịch thu hoặc chịu mức phạt lên tới 5.000 bảng Anh.

Du khách người Anh đi du lịch đến EU được cảnh báo không mang về nhà các loại thực phẩm như pho mát, xúc xích chorizo ​​và xúc xích salami hoặc thậm chí là bánh sandwich có chứa bất kỳ sản phẩm nào bị cấm. Ảnh: Getty.

Lệnh cấm này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số của các cửa hàng phô mai tại Paris, đặc biệt là quanh Gare du Nord, nơi tàu Eurostar kết nối với Anh. Alexandre Vilaca, người sáng lập Fromagerie Ferdinand, cho biết lượng khách người Anh giảm mạnh, khiến doanh số bán hàng suy giảm. Ông cũng nhận định lệnh cấm “vô lý”, bởi các nhà sản xuất Pháp tuân thủ tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt.

Chính phủ Anh khẳng định lệnh cấm chỉ áp dụng cho tiêu dùng cá nhân, không ảnh hưởng đến thực phẩm nhập khẩu thương mại đã được xử lý nhiệt và có giấy chứng nhận thú y. EU trước đây cũng từng áp dụng biện pháp tương tự đối với người Anh sau Brexit, nhằm ngăn chặn sự lây lan của FMD, đây là căn bệnh nguy hiểm với gia súc nhưng không ảnh hưởng đến con người. Các đợt bùng phát FMD trong quá khứ từng gây thiệt hại hàng tỷ bảng và euro cho cả Anh lẫn các nước châu Âu, khiến chính quyền cảnh giác cao độ trước nguy cơ tái phát.

Bất kỳ ai vi phạm lệnh hạn chế này có thể bị phạt 5.000 bảng Anh (khoảng 6.700 đô la). Lệnh cấm đã có hiệu lực trong sáu tháng, mặc dù dịch lở mồm long móng ở EU đã được ngăn chặn. Ảnh: Getty.

Việc lệnh cấm này được áp dụng trở lại đã cho thấy dù quan hệ Anh – EU được cải thiện, những bất đồng về an toàn thực phẩm và kiểm soát dịch bệnh vẫn là vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến thương mại, du lịch và trải nghiệm của người dân hai bên.