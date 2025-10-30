Tổng Bí thư Tô Lâm dự tòa đàm về công nghệ AI và chip bán dẫn tại Anh

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời các chuyên gia, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ và AI đến Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Sự kiện do Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF) phối hợp tổ chức, tập hợp các chuyên gia chiến lược công nghệ hàng đầu từ Anh và nhiều quốc gia khác. Buổi tọa đàm tập trung vào hai lĩnh vực công nghệ then chốt đang định hình tương lai nền kinh tế số toàn cầu.

Sự hiện diện của Tổng Bí thư cho thấy Việt Nam muốn tiếp cận các công nghệ tiên tiến này từ những trung tâm nghiên cứu phát triển lớn nhất thế giới. Anh hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu AI và thiết kế chip, với nhiều trường đại học và công ty công nghệ nổi tiếng toàn cầu.

Tại buổi tọa đàm, Tổng bí thư bày tỏ sự vui mừng khi được gặp gỡ và lắng nghe những ý kiến vô cùng tâm huyết, thiết thực từ các chuyên gia, nhà chiến lược tại London một nơi trung tâm về công nghệ và sáng tạo của thế giới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam xác định khoa học công nghệ và chuyển đổi số là điểm đột phá hàng đầu để phát triển nhanh, bền vững và vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, Việt Nam mong muốn đồng hành cùng các nước tiên tiến để chia sẻ tầm nhìn, giá trị chung nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi AI phục vụ con người, thúc đẩy sáng tạo, nhân ái, hòa bình và thịnh vượng.

Các chuyên gia tại buổi tọa đàm cũng đánh gia cao sự phát triển năng động của Việt Nam. Chỉ trong vòng một thế hệ Việt Nam đã đưa hàng triệu người thoát nghèo, xây dựng một trong những nền kinh tế sản xuất cạnh tranh nhất châu Á và có lực lượng lao động trẻ, thành thạo kỹ năng số. Những tiến bộ trong cải cách hành chính của Việt Nam, sự cởi mở trong hợp tác quốc tế đã định vị đã biến Việt Nam trở thành một đối tác chủ chốt trong mạng lưới toàn cầu của những quốc gia số đáng tin cậy.

Kết thúc phiên tọa đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm thấy rất ấn tượng với các vấn đề và ý tưởng được các chuyên gia, nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực AI trình bày, đồng thời cho rằng những giải pháp, khuyến nghị đã nêu rất phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư cho biết, sẽ giao cơ quan chức năng nghiên cứu, phối hợp làm rõ nội dung, tiến tới triển khai các bước cụ thể nhằm biến ý tưởng thành các dự án, chương trình tại Việt Nam. Ngoài ra Tổng Bí thư cũng hy vọng thời gian tới, các chuyên gia tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam phát triển về AI nói riêng và khoa học, công nghệ nói chung, đặc biệt trong ba lĩnh vực ưu tiên.

Buổi tọa đàm không chỉ thắt chặt thêm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Anh mà còn mở cánh cửa rộng cho hợp tác AI và chip bán dẫn, tạo đà bứt phá cho nền kinh tế số Việt Nam. Đây được xem là dấu mốc then chốt, khẳng định vị thế tiên phong của Việt Nam trong làn sóng sáng tạo toàn cầu, đồng thời góp phần kiến tạo một tương lai nơi công nghệ trở thành động lực nhân văn, gắn kết hòa bình và mở ra một tương lai mới cho tất cả các bên.