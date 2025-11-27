Châu Âu và lợi thế bất ngờ trong cuộc đua AI

Tình trạng tắc nghẽn lưới điện, rào cản pháp lý và tình trạng khan hiếm ở châu Âu thực sự có thể là lợi thế cạnh tranh của khu vực này.

Theo ông Pankaj Sachdeva, đối tác cấp cao tại McKinsey, thế giới đang trong cuộc chạy đua “tăng gấp đôi hoặc gấp ba” năng lực trung tâm dữ liệu toàn cầu – thứ mà nhân loại phải mất 40 năm mới xây dựng được. McKinsey ước tính tổng vốn đầu tư cho hạ tầng này có thể lên tới 7.000 tỷ USD vào năm 2030. Mặc dù Mỹ sẽ dẫn đầu, châu Âu vẫn “xây dựng với tốc độ đáng kể” và có khả năng gần như tăng gấp đôi công suất hiện tại.

Thách thức lớn nhất của châu Âu là khả năng tiếp cận nguồn điện. Đây cũng là yếu tố ngày càng quyết định dòng vốn đầu tư trung tâm dữ liệu.

Bắc Âu và Tây Ban Nha trở thành điểm sáng nhờ nguồn thủy điện và năng lượng tái tạo dồi dào.

Đức và Anh kém hấp dẫn hơn do hạn chế nguồn cung điện và chi phí năng lượng cao.

Trong khi đó, Ý nổi lên là quốc gia có thời gian kết nối lưới nhanh nhất khu vực chỉ mất khoảng ba năm, thấp hơn mức trung bình bốn năm của toàn EU.

Các nước như Anh, Đức, Ireland và Hà Lan đối diện tình trạng “tắc nghẽn lưới điện nghiêm trọng”, khiến nhiều dự án bị đình trệ.

Liên minh châu Âu quyết tâm giành lại 'chủ quyền công nghệ' Trong nỗ lực bắt kịp Hoa Kỳ và Trung Quốc trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI), Liên minh châu Âu (EU) đang đầu ...

Tắc nghẽn lưới điện đẩy các công ty đến những lựa chọn mới

Các hạn chế khiến doanh nghiệp dịch chuyển khỏi nhóm thị trường trung tâm truyền thống FLAP-D (Frankfurt – London – Amsterdam – Paris – Dublin) để tìm đến những địa điểm bền vững hơn. Một số chính phủ thậm chí đã can thiệp trực tiếp nhằm đẩy nhanh phê duyệt dự án, như việc Anh đưa trung tâm dữ liệu vào danh mục “Hạ tầng Quốc gia Quan trọng”.

Trong bối cảnh mức tiêu thụ điện của trung tâm dữ liệu có thể tăng gấp đôi lên 1.000 TWh năm 2026, việc đảm bảo nguồn điện ổn định trở thành yếu tố sống còn.

Theo quan điểm của tôi, Châu Âu nổi bật là khá thú vị vì nó giống như một trường hợp đầu tư an toàn hơn nhiều. Seb Dooley - Quản lý quỹ cấp cao tại Principal Asset Management chia sẻ.

Cơ hội nổi lên từ AI suy luận

Dù khó cạnh tranh trong cuộc đua xây dựng siêu trung tâm dữ liệu đào tạo AI. Đây là sân chơi mà Mỹ và Trung Quốc đã tiến rất xa, tuy nhiên châu Âu lại có cơ hội lớn ở một khía cạnh khác: AI suy luận (inference).

McKinsey đánh giá 70% nhu cầu AI toàn cầu đến từ suy luận, không phải đào tạo mô hình.

Châu Âu có thế mạnh về các trung tâm dữ liệu vừa và nhỏ, tập trung vào điện toán đám mây, yêu cầu nhiều cáp quang và thiết kế tối ưu cho suy luận.

Các quy định buộc dự án phải bền vững giúp châu Âu tránh được “bong bóng cung vượt cầu” đang hình thành tại Mỹ.

Đặc biệt, nhu cầu triển khai AI trong biên giới Châu Âu gắn với yêu cầu về chủ quyền dữ liệu điều này sẽ tạo lực đẩy lớn cho thị trường nội địa.

Tốc độ phát triển AI khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ bong bóng, khi hạ tầng xây dựng hôm nay có thể nhanh chóng lạc hậu. Tuy nhiên, giới đầu tư đang thận trọng hơn:

Hầu hết dự án hiện nay đều có khách thuê dài hạn 10–15 năm trước khi xây dựng.

Các công ty neo-cloud như các startup AI mang rủi ro cao hơn, nhưng vẫn thu hút nhà phát triển hạ tầng vì nhu cầu tăng mạnh.

Dù vậy, việc tái sử dụng các khu công nghiệp cũ còn vướng vấn đề việc làm và yêu cầu báo cáo tác động môi trường xã hội ngày càng chặt.

Chính sự khó khăn lại tạo nên giá trị

Nhiều chuyên gia nhận định chính “nhịp phát triển chậm rãi” của Châu Âu lại giúp khu vực này tránh được việc xây dựng ồ ạt, tạo điều kiện cho các dự án bền vững, gắn với cộng đồng và khó bị sao chép. Điều này làm tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Theo Jim Wright, động lực lớn nhất có thể buộc các nhà đầu tư phải đặt cược vào châu Âu là AI có chủ quyền đây là xu hướng không thể đảo ngược khi các quốc gia muốn kiểm soát dữ liệu và hạ tầng chiến lược.

Châu Âu có thể đi chậm, nhưng rõ ràng, lục địa này đang tìm được con đường riêng để tạo ra giá trị lâu dài trong cuộc đua AI toàn cầu.