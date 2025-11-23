Điện tử tiêu dùng
Intel ra mắt thế hệ vi xử lý mới mang tên Core Ultra Series 3 “Panther Lake” tại CES 2026

Thành Biên

Thành Biên

12:17 | 23/11/2025
Intel đã chính thức xác nhận sẽ trình làng thế hệ CPU Core Ultra Series 3 “Panther Lake” tại CES 2026 diễn ra ở Las Vegas vào ngày 5/1/2026. Đây là bước tiến mới, khi Panther Lake được sản xuất trên tiến trình Intel 18A mới nhất và mang theo loạt nâng cấp mạnh mẽ so với Arrow Lake và Lunar Lake.
Kiến trúc mới với sức mạnh AI được nâng cấp vượt trội

Panther Lake sử dụng thiết kế 5 tile, bao gồm lõi hiệu năng Cougar Cove, lõi tiết kiệm Darkmont và Skymont, GPU tích hợp Xe3 Celestial và NPU thế hệ thứ 5 phục vụ tăng tốc AI. Dòng chip này cũng đánh dấu sự xuất hiện của thương hiệu Core Ultra X mới, trong đó mẫu cao cấp nhất là Core Ultra 9.

Panther Lake được đánh giá là bước đi quan trọng khi Intel tiếp tục cạnh tranh mạnh mẽ với AMD. Dòng chip mới được dự đoán mang lại hiệu năng CPU và GPU tăng đến 50% so với Lunar Lake, trong khi NPU đạt tới 180 TOPS, hướng tới các tác vụ AI ngày càng nặng.

Tại sự kiện dành cho báo chí trước đó, Intel cho biết Panther Lake sẽ mang đến hiệu năng tương đương Arrow Lake nhưng tiết kiệm năng lượng như Lunar Lake. Hãng đã trình diễn khả năng xử lý AI qua chương trình DaVinci Resolve chạy trên laptop tích hợp mẫu chip 16 nhân thử nghiệm.

Panther Lake sẽ được công bố chính thức tại CES 2026, nhưng Intel có thể tung một phiên bản cao cấp trước thời điểm đó để phục vụ các dòng flagship laptop cuối năm 2025. Đây cũng là thế hệ CPU đầu tiên của Intel được tối ưu toàn diện cho AI cục bộ trên PC, mở màn kỷ nguyên “AI PC 2.0”.

Dải sản phẩm đa dạng phân khúc

Panther Lake sẽ có tổng cộng 14 phiên bản, chia thành các nhóm từ cao cấp, tầm trung đến phổ thông và tiết kiệm điện. Một số điểm nổi bật:

Dòng cao cấp bao gồm 4 nhân P Cougar Cove, 8 nhân E Darkmont và 4 nhân LP-E Skymont, kèm GPU tích hợp Xe3 mạnh mẽ với tối đa 12 nhân và mức TDP mặc định 25W, Turbo lên tới 80W.

Phân khúc tầm trung giảm số nhân E và nhân GPU Xe3 xuống còn 10 nhân, xung tối đa đạt 4,7 GHz.

Dòng phổ thông và tiết kiệm điện (U-Series) hướng tới các mẫu laptop mỏng nhẹ, chỉ có 2 nhân P và GPU tích hợp cơ bản, xung nhịp tối đa 4,4 GHz.

Tất cả các SKU Panther Lake đều hỗ trợ bộ nhớ LPDDR5 lên tới 96GB, công nghệ Intel Thread Director thế hệ mới giúp tối ưu hiệu năng. Dòng sản phẩm này hứa hẹn sẽ mang lại bước tiến lớn về hiệu năng lẫn đồ họa tích hợp cho thị trường laptop năm 2026.

Panther Lake là lời khẳng định cho tham vọng trở lại ngôi vương hiệu năng laptop của Intel sau nhiều năm bị AMD và Apple vượt mặt. Nếu đúng như rò rỉ, dòng Core Ultra Series 3 sẽ là “vũ khí” chủ lực trên các ultrabook và gaming laptop đầu 2026.

Hôm qua, Công ty TNHH Tin Học Viễn Thông Nhất Tiến Chung, nhà cung cấp giải pháp hạ tầng CNTT hàng đầu và là đối tác Elite của NVIDIA đã phối hợp cùng ASUS và các chuyên gia của diễn đàn Tinh Tế cùng nhau giải mã sản phẩm siêu máy tính AI thế hệ mới ASUS Ascent GX10.
