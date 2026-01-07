Facebook: Xóa avatar không giúp bảo mật tài khoản

Đại diện Meta (công ty mẹ của Facebook) chia sẻ với Điện tử và Ứng dụng: "Về vấn đề tài khoản, Chúng tôi ghi nhận một sự cố kỹ thuật đã ảnh hưởng đến một số tài khoản tại Việt Nam. Chúng tôi đang ưu tiên xử lý sự cố này và đã khôi phục một số tài khoản".

Nhiều fanpage lớn xóa ảnh avatar khiến cộng đồng mạng "dậy sóng"

Facebook nhấn mạnh việc xóa hoặc thay đổi ảnh đại diện về chế độ mặc định không thuộc các biện pháp bảo mật của nền tảng. Thay vào đó, Facebook tích hợp các lớp bảo mật như cảnh báo đăng nhập và xác thực hai yếu tố để bảo vệ tài khoản người dùng. Nền tảng khuyến nghị mọi người thường xuyên rà soát lại cài đặt bảo mật và quyền riêng tư.

Thay vì xóa ảnh đại diện vô ích, người dùng nên thực hiện các biện pháp bảo mật chính thống mà Facebook khuyến nghị. Bật cảnh báo đăng nhập giúp bạn nhận thông báo khi có thiết bị lạ truy cập tài khoản. Kích hoạt xác thực hai yếu tố tạo thêm một lớp bảo vệ với mã xác nhận qua tin nhắn hoặc ứng dụng xác thực.

Rà soát thường xuyên các cài đặt bảo mật và quyền riêng tư để phát hiện hoạt động bất thường kịp thời. Kiểm tra danh sách thiết bị đã đăng nhập và gỡ bỏ những thiết bị không nhận ra. Những biện pháp này mới thực sự bảo vệ tài khoản của bạn, chứ không phải việc xóa ảnh đại diện theo tin đồn không căn cứ.

Từ đầu tháng 01/2026, hàng loạt trang Facebook có hàng trăm nghìn đến hàng triệu người theo dõi đồng loạt xóa ảnh đại diện và ảnh bìa với lý do "bảo mật". Một số trang còn kêu gọi người dùng làm theo để tránh bị tấn công, hứa sẽ thông báo khi mọi thứ yên ổn

Người dùng cá nhân cũng vội vàng làm theo sau khi đọc thông tin từ các tài khoản có lượng người theo dõi lớn. Tâm lý sợ tài khoản bị khóa, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống khiến nhiều người chọn cách "xóa trước, tìm hiểu sau"

Các chuyên gia trong lĩnh vực mạng xã hội cho biết từ tháng 11/2024, nhiều trang bị tấn công theo hình thức báo cáo hàng loạt. Để hạn chế tình trạng này hoặc tránh tiếp tục bị báo cáo sau khi lấy lại trang, người quản trị thường chủ động ẩn ảnh đại diện và ảnh bìa. Đây là một mẹo nghiệp vụ lan truyền trong cộng đồng những người điều hành các trang lớn, chỉ có hiệu quả với những trang mới bị báo cáo và kháng cáo lấy lại thành công.

Với người dùng cá nhân, cách làm này không mang lại ý nghĩa gì. Các chuyên gia bảo mật mạng xã hội cảnh báo tài khoản cá nhân không có ảnh đại diện rất dễ bị đánh giá là tài khoản ảo. Điều này tăng nguy cơ bị Facebook đưa vào tầm ngắm hoặc bị những người chuyên báo cáo hàng loạt nhắm tới.

"RIP nick" là thuật ngữ chỉ hành động báo cáo một tài khoản với số lượng lớn, khiến tài khoản bị khóa tạm thời hoặc vĩnh viễn do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng hoặc bị nghi là giả mạo.

Các chuyên gia an ninh mạng giải thích với sự tiến bộ của công nghệ trí tuệ nhân tạo, khuôn mặt hoặc hình ảnh người dùng có thể bị lợi dụng cho mục đích xấu. Việc xác thực bằng khuôn mặt rất phổ biến nên nhiều người lo ngại hình ảnh của mình bị sử dụng sai mục đích. Họ cảm thấy bất an và làm theo, bất kể đúng sai.