Chứng khoán 27/7: VN-Index mất hơn 17 điểm, nhóm tài chính đồng loạt giảm sâu

Áp lực bán dâng cao kéo chỉ số lao dốc cuối phiên

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch đầu tuần 27/7 trong trạng thái tiêu cực. Ngay từ phiên sáng, VN-Index dao động quanh vùng 1.693 điểm rồi có thời điểm vượt mốc 1.700 điểm nhờ lực cầu ngắn hạn ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn.

Bước sang phiên chiều, chỉ số ghi nhận vài nhịp hồi kỹ thuật và lấy lại vùng 1.686-1.688 điểm. Diễn biến tích cực không duy trì được lâu khi lực mua nhanh chóng cạn kiệt và bên bán dần chiếm ưu thế trên bảng điện.

Trong hơn 20 phút cuối phiên, VN-Index lao dốc mạnh, rơi từ vùng 1.685 điểm xuống sát 1.669 điểm và đóng cửa tại mức thấp nhất trong ngày. Kết phiên, VN-Index giảm 17,10 điểm, tương ứng 1,01%, xuống 1.669,01 điểm.

Hai chỉ số còn lại cùng phân hóa. HNX-Index giảm 3,64 điểm xuống 269,35 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,37 điểm lên 126,26 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán. Sàn HoSE ghi nhận 79 mã tăng, 258 mã giảm và 37 mã đứng giá. Trên toàn thị trường, số mã giảm lên tới 470, gấp nhiều lần 302 mã tăng, kèm 27 mã giảm sàn và 12 mã tăng trần. Riêng rổ VN30 có 5 mã tăng, 24 mã giảm và 1 mã tham chiếu.

Bảng điện VN-Index đóng cửa phiên 27/7 chìm trong sắc đỏ

Thanh khoản duy trì ở mức thấp so với các phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch trên HoSE đạt hơn 635,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 14.575 tỷ đồng, trong đó khớp lệnh chiếm hơn 542,7 triệu đơn vị. Dòng tiền dè dặt cho thấy nhà đầu tư chưa sẵn sàng giải ngân khi thị trường thiếu thông tin hỗ trợ.

Diễn biến tiêu cực của phiên 27/7 nối dài chuỗi điều chỉnh của thị trường. Tuần trước đó, VN-Index khép lại quanh 1.686 điểm sau bốn tuần giảm liên tiếp, cho thấy áp lực chốt lời vẫn hiện diện ở vùng giá cao và tâm lý nhà đầu tư chưa ổn định trở lại. Cú rơi cuối phiên đầu tuần một lần nữa xóa đi thành quả hồi phục tạo ra trong buổi chiều.

Nhóm tài chính chứng khoán dẫn dắt đà giảm

Nhóm tài chính chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất khi chỉ số ngành giảm 1,59% và cũng dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với giá trị giao dịch vượt 5.800 tỷ đồng. Đây là nhóm hút tiền lớn nhưng cũng gánh áp lực chốt lời mạnh nhất trong phiên.

Cổ phiếu chứng khoán giảm sâu trên diện rộng. HoSE: VND lùi về giá sàn với mức giảm 6,97%, SHS mất 5,92%, VIX giảm 5,62% và SSI giảm 3,51%. Dòng tiền rút khỏi nhóm chứng khoán phản ánh tâm lý phòng thủ khi thanh khoản chung đi xuống.

Việc nhóm chứng khoán và ngân hàng cùng suy yếu gây sức ép lớn lên chỉ số chung, bởi đây là hai trụ cột chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn trên sàn HoSE. Khi dòng tiền rời khỏi nhóm dẫn dắt, thị trường thiếu lực đỡ để cân bằng đà bán ở các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Nhóm ngân hàng cũng chìm trong sắc đỏ. SHB giảm 2,97%, TCB mất 1,22%, VPB giảm 1,6%, MBB giảm 1,14% và ACB giảm 0,89%. HoSE: BID trở thành cổ phiếu lấy đi nhiều điểm số nhất của VN-Index với mức ảnh hưởng 1,94 điểm.

Nhóm bất động sản tiếp tục điều chỉnh khi chỉ số ngành lùi về 140,86 điểm, giảm 0,22%. Sắc đỏ bao phủ phần lớn bảng điện với 66 mã giảm, chỉ 10 mã tăng và 5 mã giảm sàn.

Nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa lao dốc mạnh. CEO giảm 6,9%, HDC mất 6,84%, PDR giảm 6,69%, NLG giảm 6,32%, TCH mất 5,98%, DIG giảm 5,92% và KDH giảm 5,75%. BCM và SZC cùng lùi sâu về vùng giá sàn với mức giảm lần lượt 6,9% và 6,79%.

Ở chiều ngược lại, bộ đôi Vingroup đóng vai trò nâng đỡ. VIC tăng 0,19% lên 213.500 đồng mỗi cổ phiếu, còn VHM tăng 0,77% lên 131.000 đồng mỗi cổ phiếu. Đây là hai mã hiếm hoi giữ được sắc xanh trong nhóm vốn hóa lớn và giúp chỉ số tránh một nhịp giảm sâu hơn.

Công nghệ bán lẻ phân hóa, khối ngoại tiếp tục rút vốn

Nhóm công nghệ diễn biến kém tích cực khi chỉ số ngành giảm 2,54% và lùi về 138,9 điểm, nối dài xu hướng suy yếu từ cuối tháng 6. FPT giảm 1,11%, CMG mất 4,45%, GEE giảm 6,48% và ITD giảm 5,12%. Điểm sáng hiếm hoi là DDG tăng trần 12,5% nhờ dòng tiền đầu cơ ngắn hạn.

Nhóm viễn thông giảm mạnh nhất thị trường với chỉ số ngành mất 3,16% dù thanh khoản không lớn. VGI giảm 3,48%, FOX mất 1,77%, trong khi CKV lùi tới 9,72%. Ngược dòng, VTC tăng 8,18% và CCS tăng 11,43%.

Áp lực bán còn lan sang nhóm cảng biển và logistics. VSC giảm 5,58%, HAH mất 2,22% và GMD giảm 1,23%. Cùng nhịp điều chỉnh, nhóm đầu tư công ghi nhận CII giảm 6,99% và GEX mất 6,88%, trong khi PC1 giữ sắc xanh với mức tăng 2,61%.

Nhóm bán lẻ phân hóa rõ nét. PNJ thu hút dòng tiền và dừng ở giá trần khi kết phiên, đồng thời nằm trong nhóm thanh khoản cao nhất thị trường. Chiều ngược lại, MWG giảm và lấy đi 1,38 điểm của chỉ số chung.

Nhóm dầu khí đồng loạt đi xuống theo giá dầu thế giới khi Brent lùi dưới 90 USD mỗi thùng. PVD giảm 3,68%, PLX mất 2,96% và PVS giảm 2,63%. Nhóm thép cũng suy yếu với HPG giảm 2,16%, HSG mất 3,83% và NKG giảm 0,95%.

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị hơn 732 tỷ đồng, đánh dấu chuỗi rút vốn kéo dài. Áp lực bán tập trung tại VPB, SHB, TCB, VHM, SSI và VIX. Ở chiều mua, dòng vốn ngoại giải ngân vào LPB, MBB, FRT và VIC.

Tính chung, LPB đóng góp tích cực nhất cho VN-Index với 1,05 điểm, theo sau là VHM, MCH và VIC. Bức tranh phiên đầu tuần cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng khi thị trường bước vào tuần giao dịch cuối tháng 7 với nhiều biến số vĩ mô phía trước, trong đó có cuộc họp lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.