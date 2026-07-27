Doanh nghiệp số

10 đơn vị vật tư ngành điện nợ BHXH nhiều nhất tại Hà Nội

Thế Kiên

Thế Kiên

11:00 | 27/07/2026
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Danh sách do BHXH TP Hà Nội công bố mới nhất cho thấy nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ điện, thiết bị điện, lắp máy và vật tư công nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền từ hàng trăm triệu đến hơn 12,8 tỷ đồng.
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10 đơn vị ngành điện nợ BHXH nhiều nhất tại Hà Nội
Ảnh minh họa: DALL AI.

Danh sách đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội mới nhất tại Hà Nội ghi nhận nhiều doanh nghiệp có tên gọi liên quan đến thiết bị điện, cơ điện, lắp máy và vật tư công nghiệp. Đơn vị đứng đầu nhóm có số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp hơn 12,8 tỷ đồng.

BHXH TP Hà Nội công khai danh sách đơn vị trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, với số liệu tạm tính đến hết ngày 30/6/2026 theo mẫu C12 TS được lấy ngày 6/7/2026.

10 đơn vị giáo dục đứng đầu danh sách chậm đóng, trốn đóng BHXH mới nhất
10 đơn vị giáo dục đứng đầu danh sách chậm đóng, trốn đóng BHXH mới nhất

Danh sách gồm tên đơn vị, mã quản lý, địa chỉ, số lao động và số tiền chậm đóng, trốn đóng. Đây là dữ liệu tại thời điểm cơ quan BHXH chốt danh sách, số tiền thực tế có thể thay đổi sau khi doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ hoặc cơ quan chức năng điều chỉnh dữ liệu.

Các doanh nghiệp có tên thể hiện hoạt động trong những nhóm gồm thiết bị điện, vật tư ngành điện, cơ điện, lắp máy điện nước, điện tử công nghiệp và xây lắp cơ điện. Việc phân nhóm dựa trên tên đơn vị trong danh sách công khai, không thay thế việc xác định ngành nghề đăng ký kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Công ty CP Lắp máy điện nước Licogi nợ hơn 12,8 tỷ đồng

Đứng đầu nhóm là Công ty CP Lắp máy điện nước Licogi, mã đơn vị T90127N, có địa chỉ tại nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Theo danh sách công khai, doanh nghiệp có 6 lao động và số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là 12.808.495.369 đồng.

Với số tiền hơn 12,8 tỷ đồng, khoản nợ của doanh nghiệp này cao hơn gấp đôi đơn vị đứng thứ hai là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á, mã đơn vị TE04296, địa chỉ tại tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Doanh nghiệp được ghi nhận có 52 lao động, số tiền chậm đóng, trốn đóng là 6.086.812.403 đồng.

Đứng thứ ba là Công ty Cổ phần LILAMA 3.3, mã đơn vị QW00115, có địa chỉ tại thôn Gia Trung 2, Quang Minh, Hà Nội. Công ty có 34 lao động và số tiền chậm đóng, trốn đóng là 4.410.043.016 đồng.

Xếp thứ tư là Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1, mã đơn vị T900095. Doanh nghiệp đặt địa chỉ tại lô 22 và 23, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội.

Danh sách ghi nhận CIE1 có 105 lao động và số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là 4.158.553.106 đồng.

Bốn doanh nghiệp đứng đầu nhóm có tổng số tiền chậm đóng, trốn đóng hơn 27,46 tỷ đồng.

Hai doanh nghiệp có số nợ trên 1,5 tỷ đồng

Đứng thứ năm là Công ty Cổ phần Cơ điện FUGYTECH, mã đơn vị TB11295, địa chỉ tại số 40A Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Doanh nghiệp được ghi nhận có một lao động và số tiền chậm đóng, trốn đóng là 1.550.971.073 đồng.

Xếp ngay sau là Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí, Điện, Điện tử tàu thủy, mã đơn vị QW02901, địa chỉ tại tổ 6 Láng Thượng, phường Láng, Hà Nội.

Đơn vị này có 12 lao động và số tiền chậm đóng, trốn đóng là 1.508.523.580 đồng.

Ở vị trí thứ bảy là Công ty Cổ phần Xây dựng và Cơ điện APEC, mã đơn vị TB5304B, có địa chỉ tại số 10, ngõ 406 đường Âu Cơ, phường Hồng Hà, Hà Nội.

Công ty có 82 lao động và số tiền chậm đóng, trốn đóng là 428.319.774 đồng.

Đứng thứ tám là Công ty Cổ phần Cơ điện TDME, mã đơn vị TO1631O, địa chỉ tại khu nhà ở Hi Brand, Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, Hà Nội.

Danh sách ghi nhận doanh nghiệp có 107 lao động, số tiền chậm đóng, trốn đóng là 426.512.182 đồng.

Nhóm cuối có số tiền từ hơn 50 triệu đồng

Xếp thứ chín là Công ty Cổ phần Cơ điện ĐP, mã đơn vị TA1164A, địa chỉ tại số 26, ngõ 92 phố Đào Tấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội.

Doanh nghiệp có 13 lao động và số tiền chậm đóng, trốn đóng là 58.466.438 đồng.

Đứng thứ mười là Công ty Cổ phần Xây lắp cơ điện và Tự động hóa VINTECH, mã đơn vị TS0949S, có địa chỉ tại số 25B, ngõ 201 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Danh sách công khai ghi nhận doanh nghiệp có một lao động và số tiền chậm đóng, trốn đóng là 50.342.388 đồng.

Tổng số tiền chậm đóng, trốn đóng của 10 đơn vị nêu trên vào khoảng 31,49 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Lắp máy điện nước Licogi chiếm hơn 40% tổng số tiền của cả nhóm.

Thứ hạng Đơn vị Số lao động Số tiền chậm đóng, trốn đóng
1 Công ty CP Lắp máy điện nước Licogi 6 12.808.495.369 đồng
2 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á 52 6.086.812.403 đồng
3 Công ty Cổ phần LILAMA 3.3 34 4.410.043.016 đồng
4 Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 105 4.158.553.106 đồng
5 Công ty Cổ phần Cơ điện FUGYTECH 1 1.550.971.073 đồng
6 Công ty TNHH MTV Cơ khí, Điện, Điện tử tàu thủy 12 1.508.523.580 đồng
7 Công ty CP Xây dựng và Cơ điện APEC 82 428.319.774 đồng
8 Công ty CP Cơ điện TDME 107 426.512.182 đồng
9 Công ty CP Cơ điện ĐP 13 58.466.438 đồng
10 Công ty CP Xây lắp cơ điện và Tự động hóa VINTECH 1 50.342.388 đồng

Nợ bảo hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động

Việc doanh nghiệp chậm đóng BHXH có thể khiến quá trình xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm của người lao động bị gián đoạn. Người lao động cũng có thể gặp khó khăn khi giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, thất nghiệp, tai nạn lao động hoặc chốt sổ để chuyển sang nơi làm việc mới.

Số tiền chậm đóng lớn cũng đặt ra câu hỏi về năng lực tài chính, quản trị dòng tiền và mức độ tuân thủ nghĩa vụ an sinh của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp cung cấp vật tư, thiết bị hoặc tham gia xây lắp trong ngành điện, thông tin về nghĩa vụ BHXH còn có thể trở thành dữ liệu tham khảo đối với người lao động, đối tác, khách hàng và bên mời thầu khi đánh giá năng lực thực hiện hợp đồng.

VINTECH Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á Thiết bị công nghiệp CIE1 Cơ điện FUGYTECH Điện tử tàu thủy Cơ điện TDME Cơ điện ĐP Lắp máy điện nước Licogi chậm đóng trốn đóng BHXH BHYT Chậm đóng BHXH

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Cập nhật: 27/07/2026 11:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
NL 99.99 13,000 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼100K
Trang sức 99.9 13,490 ▲150K 14,190 ▲150K
Trang sức 99.99 13,500 ▲150K 14,200 ▲150K
Cập nhật: 27/07/2026 11:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 ▼1236K 14,302 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 ▼1236K 14,303 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,385 ▲1248K 1,425 ▲1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,385 ▲1248K 1,426 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,355 ▲1221K 1,405 ▲1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,109 ▲1485K 139,109 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,736 ▲86275K 105,536 ▲95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 859 ▼84020K 957 ▼93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,064 ▲916K 85,864 ▲916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,227 ▼64168K 8,207 ▼72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,944 ▲625K 58,744 ▲625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cập nhật: 27/07/2026 11:45
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Cập nhật: 27/07/2026 11:45
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Cập nhật: 27/07/2026 11:45
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