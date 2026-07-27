10 đơn vị vật tư ngành điện nợ BHXH nhiều nhất tại Hà Nội

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Danh sách đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội mới nhất tại Hà Nội ghi nhận nhiều doanh nghiệp có tên gọi liên quan đến thiết bị điện, cơ điện, lắp máy và vật tư công nghiệp. Đơn vị đứng đầu nhóm có số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp hơn 12,8 tỷ đồng.

BHXH TP Hà Nội công khai danh sách đơn vị trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, với số liệu tạm tính đến hết ngày 30/6/2026 theo mẫu C12 TS được lấy ngày 6/7/2026.

Danh sách gồm tên đơn vị, mã quản lý, địa chỉ, số lao động và số tiền chậm đóng, trốn đóng. Đây là dữ liệu tại thời điểm cơ quan BHXH chốt danh sách, số tiền thực tế có thể thay đổi sau khi doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ hoặc cơ quan chức năng điều chỉnh dữ liệu.

Các doanh nghiệp có tên thể hiện hoạt động trong những nhóm gồm thiết bị điện, vật tư ngành điện, cơ điện, lắp máy điện nước, điện tử công nghiệp và xây lắp cơ điện. Việc phân nhóm dựa trên tên đơn vị trong danh sách công khai, không thay thế việc xác định ngành nghề đăng ký kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Công ty CP Lắp máy điện nước Licogi nợ hơn 12,8 tỷ đồng

Đứng đầu nhóm là Công ty CP Lắp máy điện nước Licogi, mã đơn vị T90127N, có địa chỉ tại nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Theo danh sách công khai, doanh nghiệp có 6 lao động và số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là 12.808.495.369 đồng.

Với số tiền hơn 12,8 tỷ đồng, khoản nợ của doanh nghiệp này cao hơn gấp đôi đơn vị đứng thứ hai là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á, mã đơn vị TE04296, địa chỉ tại tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Doanh nghiệp được ghi nhận có 52 lao động, số tiền chậm đóng, trốn đóng là 6.086.812.403 đồng.

Đứng thứ ba là Công ty Cổ phần LILAMA 3.3, mã đơn vị QW00115, có địa chỉ tại thôn Gia Trung 2, Quang Minh, Hà Nội. Công ty có 34 lao động và số tiền chậm đóng, trốn đóng là 4.410.043.016 đồng.

Xếp thứ tư là Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1, mã đơn vị T900095. Doanh nghiệp đặt địa chỉ tại lô 22 và 23, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội.

Danh sách ghi nhận CIE1 có 105 lao động và số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là 4.158.553.106 đồng.

Bốn doanh nghiệp đứng đầu nhóm có tổng số tiền chậm đóng, trốn đóng hơn 27,46 tỷ đồng.

Hai doanh nghiệp có số nợ trên 1,5 tỷ đồng

Đứng thứ năm là Công ty Cổ phần Cơ điện FUGYTECH, mã đơn vị TB11295, địa chỉ tại số 40A Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Doanh nghiệp được ghi nhận có một lao động và số tiền chậm đóng, trốn đóng là 1.550.971.073 đồng.

Xếp ngay sau là Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí, Điện, Điện tử tàu thủy, mã đơn vị QW02901, địa chỉ tại tổ 6 Láng Thượng, phường Láng, Hà Nội.

Đơn vị này có 12 lao động và số tiền chậm đóng, trốn đóng là 1.508.523.580 đồng.

Ở vị trí thứ bảy là Công ty Cổ phần Xây dựng và Cơ điện APEC, mã đơn vị TB5304B, có địa chỉ tại số 10, ngõ 406 đường Âu Cơ, phường Hồng Hà, Hà Nội.

Công ty có 82 lao động và số tiền chậm đóng, trốn đóng là 428.319.774 đồng.

Đứng thứ tám là Công ty Cổ phần Cơ điện TDME, mã đơn vị TO1631O, địa chỉ tại khu nhà ở Hi Brand, Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, Hà Nội.

Danh sách ghi nhận doanh nghiệp có 107 lao động, số tiền chậm đóng, trốn đóng là 426.512.182 đồng.

Nhóm cuối có số tiền từ hơn 50 triệu đồng

Xếp thứ chín là Công ty Cổ phần Cơ điện ĐP, mã đơn vị TA1164A, địa chỉ tại số 26, ngõ 92 phố Đào Tấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội.

Doanh nghiệp có 13 lao động và số tiền chậm đóng, trốn đóng là 58.466.438 đồng.

Đứng thứ mười là Công ty Cổ phần Xây lắp cơ điện và Tự động hóa VINTECH, mã đơn vị TS0949S, có địa chỉ tại số 25B, ngõ 201 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Danh sách công khai ghi nhận doanh nghiệp có một lao động và số tiền chậm đóng, trốn đóng là 50.342.388 đồng.

Tổng số tiền chậm đóng, trốn đóng của 10 đơn vị nêu trên vào khoảng 31,49 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Lắp máy điện nước Licogi chiếm hơn 40% tổng số tiền của cả nhóm.

Thứ hạng Đơn vị Số lao động Số tiền chậm đóng, trốn đóng 1 Công ty CP Lắp máy điện nước Licogi 6 12.808.495.369 đồng 2 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á 52 6.086.812.403 đồng 3 Công ty Cổ phần LILAMA 3.3 34 4.410.043.016 đồng 4 Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 105 4.158.553.106 đồng 5 Công ty Cổ phần Cơ điện FUGYTECH 1 1.550.971.073 đồng 6 Công ty TNHH MTV Cơ khí, Điện, Điện tử tàu thủy 12 1.508.523.580 đồng 7 Công ty CP Xây dựng và Cơ điện APEC 82 428.319.774 đồng 8 Công ty CP Cơ điện TDME 107 426.512.182 đồng 9 Công ty CP Cơ điện ĐP 13 58.466.438 đồng 10 Công ty CP Xây lắp cơ điện và Tự động hóa VINTECH 1 50.342.388 đồng

Nợ bảo hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động

Việc doanh nghiệp chậm đóng BHXH có thể khiến quá trình xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm của người lao động bị gián đoạn. Người lao động cũng có thể gặp khó khăn khi giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, thất nghiệp, tai nạn lao động hoặc chốt sổ để chuyển sang nơi làm việc mới.

Số tiền chậm đóng lớn cũng đặt ra câu hỏi về năng lực tài chính, quản trị dòng tiền và mức độ tuân thủ nghĩa vụ an sinh của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp cung cấp vật tư, thiết bị hoặc tham gia xây lắp trong ngành điện, thông tin về nghĩa vụ BHXH còn có thể trở thành dữ liệu tham khảo đối với người lao động, đối tác, khách hàng và bên mời thầu khi đánh giá năng lực thực hiện hợp đồng.