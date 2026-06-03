An Khang Pharma bị truy đóng BHXH hơn 58 triệu đồng

Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Kết luận thanh tra số 18/KL-TTr về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại Công ty Cổ phần Dược phẩm An Khang Pharma, có trụ sở tại quận 1, TP.HCM.

Theo kết luận, tại thời điểm thanh tra, doanh nghiệp quản lý 1.515 lao động. Qua kiểm tra, cơ quan thanh tra xác định có 1.473 lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT và BHTN. Tuy nhiên, công ty mới đăng ký tham gia cho 1.466 lao động.

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Thanh tra BHXH Việt Nam cho biết An Khang Pharma chưa đăng ký tham gia BHXH, BHYT và BHTN cho 7 lao động thuộc diện bắt buộc, với số tiền phải truy đóng là 8,672 triệu đồng, chưa bao gồm lãi. Ngoài ra, doanh nghiệp còn đóng thiếu thời gian tham gia BHXH, BHYT và BHTN từ 1 đến 2 tháng cho 32 lao động, số tiền phải truy đóng hơn 49,568 triệu đồng, chưa bao gồm lãi.

Kết luận thanh tra cũng cho thấy mức lương bình quân của người lao động tại doanh nghiệp đạt hơn 13 triệu đồng mỗi tháng, trong khi mức lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH khoảng 5,327 triệu đồng, tương đương 41% thu nhập bình quân.

Theo cơ quan thanh tra, An Khang Pharma thực hiện đóng BHXH, BHYT và BHTN theo mức lương ghi trong hợp đồng lao động. Mức tiền lương làm căn cứ đóng cao nhất là 46,8 triệu đồng mỗi tháng, mức thấp nhất là 3,45 triệu đồng đối với lao động làm việc tại vùng IV.

Dù phát hiện các tồn tại liên quan tới đăng ký và thời gian tham gia BHXH của người lao động, Thanh tra BHXH Việt Nam xác định tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không chậm đóng BHXH, BHYT và BHTN. Trong năm 2024 và ba tháng đầu năm 2025, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ đóng phát sinh theo quy định.

Trước đó, đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt đối với hai hành vi gồm đóng BHXH, BHTN không đủ số người thuộc diện tham gia bắt buộc và đóng BHYT không đủ số người bắt buộc tham gia. Tổng số tiền xử phạt là 3,1 triệu đồng. Công ty đã chấp hành quyết định xử phạt ngày 18/4/2025.

Thanh tra BHXH Việt Nam yêu cầu An Khang Pharma khẩn trương hoàn tất hồ sơ truy đóng BHXH, BHYT và BHTN cho toàn bộ lao động thuộc diện bắt buộc, đồng thời rà soát lại mức đóng để bảo đảm phù hợp với cơ cấu thu nhập thực tế của người lao động. Doanh nghiệp cũng phải niêm yết công khai kết luận thanh tra tại trụ sở trong ít nhất 15 ngày liên tục theo quy định.

Trong bối cảnh cơ quan BHXH tăng cường thanh tra chuyên ngành trên phạm vi cả nước, các vi phạm liên quan tới đăng ký thiếu lao động hoặc đóng thiếu thời gian tham gia BHXH tiếp tục trở thành nhóm hành vi bị giám sát chặt. Việc truy đóng và xử phạt dù không lớn về giá trị tài chính nhưng phản ánh áp lực tuân thủ ngày càng cao với doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động và an sinh xã hội.