Một người có 2 hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm ra sao?

Người dân làm thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội - Ảnh: NAM TRẦN

Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, người sử dụng lao động cần lưu ý những nội dung sau.

Hợp đồng lao động 1 tháng có phải tham gia bảo hiểm xã hội?

Kể từ ngày 1-7, những đối tượng sau sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc: Chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai; người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không hưởng tiền lương.

Người lao động đồng thời có từ 2 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên, đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng.

Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên như người lao động làm việc tại các công ty xây dựng, nhà hàng, bảo vệ… thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Thôi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, muốn hưởng lương hưu phải làm gì?

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc mà không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH tháng đó, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về việc có đóng BHXH cho người lao động tháng đó với căn cứ đóng bằng căn cứ đóng BHXH tháng gần nhất.

Trường hợp trong tháng đầu làm việc hoặc trong tháng đầu trở lại làm việc mà người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên thì vẫn phải đóng BHXH của tháng đó.

Trường hợp thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tuất hằng tháng thì người lao động hoặc thân nhân của người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu.

Trường hợp người lao động chấm dứt đóng BHXH bắt buộc mà thời gian đóng BHXH còn thiếu trên 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì có quyền đóng tiếp BHXH tự nguyện.

Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng từ ngày 1-7-2025 thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.

BHXH TP.HCM đề nghị các đơn vị rà soát, nếu người lao động chưa tham gia thì lập hồ sơ tham gia BHXH, BHYT; trường hợp đang tham gia BHXH thì đăng ký tham gia thêm BHYT.