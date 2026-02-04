Màn hình gaming Xiaomi Redmi G25, giá hơn 2 triệu đồng có gì mới?

Redmi G25 được định vị nằm giữa hai mẫu Redmi G24 và Redmi G27 từng ra mắt trước đó, bổ sung thêm một lựa chọn mới cho phân khúc màn hình gaming cỡ trung.

Sản phẩm sử dụng tấm nền IPS kích thước 24,5 inch, độ phân giải Full HD (1920 x 1080 pixel), tỷ lệ khung hình 16:9, thông số quen thuộc trong nhóm màn hình phục vụ thi đấu thể thao điện tử. Điểm đáng chú ý nhất trên Redmi G25 là tần số quét đạt mức 200Hz, tương đương với nhiều mẫu màn hình gaming cao cấp hơn. Thông số này giúp cải thiện độ mượt của chuyển động, đặc biệt trong các tựa game đòi hỏi phản xạ nhanh như FPS, MOBA hay game đua xe.

Xiaomi trình làng màn hình gaming Redmi G25

Xiaomi cho biết màn hình Redmi G25 có thời gian phản hồi 1 ms (gray-to-gray), kết hợp với góc nhìn rộng 178 độ của công nghệ IPS, đảm bảo hình ảnh ổn định khi quan sát từ nhiều vị trí khác nhau.

Về chất lượng hiển thị, Redmi G25 đạt độ sáng tối đa 400 nit, tỷ lệ tương phản 1.000:1, hỗ trợ hiển thị màu 8-bit và bao phủ 95% không gian màu DCI-P3. Những thông số này cho phép thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu giải trí đa phương tiện, từ chơi game đến xem phim và làm việc cơ bản liên quan đến hình ảnh. Ngoài ra, màn hình còn được tích hợp công nghệ Adaptive Sync nhằm giảm hiện tượng xé hình và giật khung hình trong quá trình chơi game.

Để tối ưu chi phí sản xuất, hệ thống cổng kết nối trên Redmi G25 được cắt giảm ở mức cơ bản. Thiết bị chỉ bao gồm một cổng DisplayPort 1.4, một cổng HDMI và giắc tai nghe 3,5 mm. Màn hình không được trang bị cổng USB hay loa tích hợp. Chân đế đi kèm hỗ trợ điều chỉnh độ nghiêng và tương thích chuẩn gắn VESA, cho phép người dùng linh hoạt lắp đặt trên tay đỡ hoặc treo tường để tối ưu không gian làm việc và giải trí.

Một số thông số của màn hình gaming Redmi G25

Xiaomi cũng chú trọng đến yếu tố bảo vệ thị lực khi trang bị cho Redmi G25 chứng nhận TÜV Rheinland về khả năng giảm ánh sáng xanh. Công nghệ làm mờ DC dimming được áp dụng nhằm hạn chế hiện tượng nhấp nháy, giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài, đặc biệt phù hợp với người dùng thường xuyên chơi game hoặc làm việc liên tục trước màn hình.

Tại thị trường Trung Quốc, Redmi G25 được niêm yết với giá 609 tệ, tương đương khoảng 2,2–2,3 triệu đồng, trở thành mẫu màn hình gaming 200Hz có giá thấp nhất trong danh mục sản phẩm của Xiaomi hiện nay. Mức giá này tiếp tục cho thấy chiến lược cạnh tranh mạnh mẽ của hãng trong việc phổ cập các công nghệ cao xuống phân khúc bình dân.

Hiện tại, Xiaomi chưa công bố kế hoạch phát hành Redmi G25 ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, dựa trên tiền lệ nhiều mẫu màn hình thuộc dòng Redmi từng được bán chính hãng tại Việt Nam và các khu vực khác, khả năng sản phẩm này sớm xuất hiện ngoài Trung Quốc vẫn được đánh giá là khá cao. Nếu được phân phối rộng rãi, Redmi G25 được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức ép cạnh tranh đáng kể trong phân khúc màn hình gaming giá rẻ.