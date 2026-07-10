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ABBank hoàn thành hơn 67% kế hoạch lợi nhuận năm

Hương Sơn

Hương Sơn

14:53 | 10/07/2026
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Với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 3.016 tỷ đồng (tương đương hơn 67% kế hoạch cả năm), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tiếp tục khẳng định sức khỏe tài chính vững mạnh qua bộ đôi chỉ số an toàn tài sản: Tỷ lệ nợ xấu (NPL) kiểm soát ở mức dự kiến 0,55% và Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt mức cao trên 12%.
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Đây là bệ phóng vững chắc khi ngân hàng đang xúc tiến kế hoạch tăng vốn lên trên 20.000 tỷ đồng và dọn đường chuyển niêm yết lên sàn HOSE.

Lợi nhuận bứt tốc và duy trì tăng trưởng

Theo số liệu ước tính mới nhất, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của ABBank đạt mức 3.016 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ 2025 và đạt 67% kế hoạch cả năm 2026 là 4.500 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 2/2026, Tổng tài sản (TTS) của ngân hàng đạt mức 260,65 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

ABBank hoàn thành hơn 67% kế hoạch lợi nhuận năm

Quy mô hoạt động của ABBank tiếp tục mở rộng với dư nợ đạt 138 nghìn tỷ đồng và tổng mức huy động đạt 163 nghìn tỷ đồng, đảm bảo sự cân đối tối ưu giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, tạo dư địa tăng trưởng tín dụng cho nửa cuối năm 2026.

"Bộ đôi chỉ số" an toàn vượt chuẩn hệ thống

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bức tranh tài chính kỳ này của ABBank không chỉ nằm ở con số tăng trưởng lợi nhuận, mà nằm ở "bộ đôi chỉ số" chứng minh sức khỏe nội lực tài sản: Tỷ lệ nợ xấu (NPL) và Tỷ lệ an toàn vốn (CAR).

Trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động, ABBank đã tạo nên một dấu ấn lớn khi kiểm soát tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức thấp ấn tượng, ước tính chỉ 0,55% và nằm trong nhóm các ngân hàng có chất lượng tài sản tốt trên thị trường hiện tại. Việc duy trì một danh mục tín dụng "sạch" là minh chứng cho năng lực cao trong công tác quản trị rủi ro, giúp ABBank giảm thiểu áp lực trích lập dự phòng, tạo dư địa lớn để chuyển hóa trực tiếp doanh thu thành lợi nhuận ròng trong các giai đoạn tiếp theo.

Song song đó, Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ABBank đạt mức trên 12%, vượt trội so với mức tối thiểu 8% theo chuẩn mực Basel II. Hệ số CAR dày dặn này chính là lời khẳng định về tấm đệm vốn vững chắc của ngân hàng trước những cú sốc thị trường, đồng thời là cơ sở giúp Ngân hàng được cơ quan quản lý xem xét bổ sung room tín dụng, tạo thuận lợi đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, duy trì nhịp độ tăng trưởng và mở rộng quy mô kinh doanh trong tương lai gần.

Kích hoạt bước đi đầu tiên trong chiến lược tăng vốn

Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, ngay trong tháng 6 vừa qua, ngay sau khi hoàn thành các thủ tục với Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng đã xúc tiến triển khai đợt phát hành gần 209,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% với ngày phát hành cổ phiếu là 10/7/2026, đưa vốn điều lệ của ABBank lên trên mức 16 nghìn tỷ đồng ngay đầu Quý III/2026.

Đây chính là bước đi đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.000 tỷ đồng (tương đương mức tăng khoảng 43% so với vốn điều lệ cũ), nhằm mục tiêu sớm đưa quy mô vốn của ngân hàng lên vượt mức 20.000 tỷ đồng vào Quý I/2027, phục vụ toàn diện cho chiến lược bứt phá dài hạn.

ABBank hoàn thành hơn 67% kế hoạch lợi nhuận năm

Đại diện Ban Điều hành ABBank chia sẻ: "Các con số kinh doanh Q2/2026 không chỉ là kết quả của một quý, mà là thành quả của một hành trình kiên định, có chiến lược toàn diện và thực hiện quyết liệt”.

Nếu như những năm gần đây là giai đoạn Ngân hàng tập trung xây dựng nền tảng nội lực vững chắc, thì giai đoạn 2026–2028 là thời điểm để ABBank bứt phá không ngừng cả về quy mô và chất lượng. “Khi chất lượng tài sản đã đạt độ chín và an toàn vượt trội, việc nâng tầm vốn điều lệ và hướng tới cột mốc niêm yết trên sàn HOSE đưa vị thế của ABBank bứt phá mạnh mẽ trên thị trường" – đại diện ABBank nói thêm.

Bức tranh tài chính vững chắc với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ và hệ số CAR lý tưởng chính là lời giải thích rõ ràng nhất vì sao cổ phiếu ABB đang trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền của các nhà đầu tư trước thềm chuyển sàn. Tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu ABB đã có mức tăng trưởng hơn 17%, vượt trội so với thị trường chung.

ABBank

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Kim TT/AVPL 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 10/07/2026 15:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Hà Nội - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Miền Tây - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Cập nhật: 10/07/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Nghệ An 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Thái Bình 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,130 ▲90K 14,830 ▲90K
Trang sức 99.99 14,140 ▲90K 14,840 ▲90K
Cập nhật: 10/07/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 ▲1323K 14,992 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 ▲1323K 14,993 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 ▲7K 1,494 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 ▲7K 1,495 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 ▲7K 1,474 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 ▲693K 145,941 ▲693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 ▲525K 110,711 ▲525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 ▲476K 100,392 ▲476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 ▲427K 90,073 ▲427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 ▲408K 86,093 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 ▲46669K 61,622 ▲55489K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cập nhật: 10/07/2026 15:00
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