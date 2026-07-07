Công nghệ số
Fintech

Giao dịch thương mại trong kỷ nguyên kết nối sẽ như thế nào

Hồng Anh

Hồng Anh

08:49 | 07/07/2026
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Tại đây, khách tham quan sẽ có cơ hội nhìn thấy và trải nghiệm tương lai của ngành thanh toán thông qua các hoạt động tương tác và những chương trình được đồng tổ chức với các tổ chức tài chính, các đơn vị về công nghệ tài chính, doanh nghiệp và đối tác.
Mastercard và Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MDP) thúc đẩy nền kinh tế số Việt Nam VPBank và Mastercard ra mắt giải pháp 'Thanh toán bằng tài khoản' Kết nối và niềm tin sẽ định hình nền kinh tế số Việt Nam

Đây là một trong bảy Trung tâm Trải nghiệm Mastercard trên toàn cầu, chi nhánh tại Singapore được thiết kế để tạo điều kiện cho các đơn vị trong ngành trực tiếp khám phá và thử nghiệm các công nghệ thanh toán mới trong môi trường thực tiễn, mang tính tương tác cao.

Ngoài cơ hội trải nghiệm phiên bản mới nhất trong năm thứ 4 hoạt động của Innovation Circuit, hoạt động tương tác, giàu trải nghiệm từng đạt nhiều giải thưởng của Mastercard, khách tham quan còn được khám phá xu hướng giao thoa của các công nghệ mới, bao gồm trợ lý AI trong giao dịch thương mại, định danh kỹ thuật số đáng tinh cậy, công nghệ mã hóa token (tokenization), tính liên kết giữa các hệ thống (interoperability) và mạng lưới thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo… với chủ đề “Next Lap in Payments” (Chặng kế tiếp của ngành thanh toán). Xu hướng này hứa hẹn sẽ định hình một thế hệ trải nghiệm thương mại mới: an toàn, liền mạch và tiện lợi.

Giao dịch thương mại trong kỷ nguyên kết nối sẽ như thế nào
Giao dịch thương mại trong kỷ nguyên kết nối sẽ như thế nào

Thông qua ba chặng trải nghiệm, Innovation Circuit mang đến góc nhìn trực quan về tương lai của ngành thanh toán, với mỗi chặng sẽ tập trung vào một khía cạnh khác nhau của hệ sinh thái thanh toán tương lai, bao gồm độ tin cậy, tính trải nghiệm và trí thông minh nhân tạo. Cùng với nhau, ba chặng này cho thấy cách các công nghệ riêng lẻ có thể liên kết và cùng vận hành trong toàn bộ quá trình giao dịch thương mại, từ khâu danh tính và thiết lập tài khoản (onboarding), đến tìm kiếm sản phẩm, thanh toán, phê duyệt giao dịch (authorization), phòng chống gian lận, tối ưu hóa và phân tích dữ liệu chuyên sâu (insights).

Chi tiết về Trung tâm Trải nghiệm Mastercard (Mastercard Experience Center) của Singapore xem thêm tại đây

Được biết, vào cuối năm nay Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại Kuala Lumpur (Malaysia) và Tokyo (Nhật Bản) cũng sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Mastercard Trung tâm đổi mới sáng tạo giao dịch trong kỷ nguyên kết nối

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Cảm giác: 39°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
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29°C
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Nghệ An

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Phan Thiết

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Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
Kim TT/AVPL 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
Nguyên Liệu 99.99 13,500 ▼60K 13,700 ▼60K
Nguyên Liệu 99.9 13,450 ▼60K 13,650 ▼60K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 ▼160K 14,400 ▼160K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 ▼160K 14,350 ▼160K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 ▼160K 14,330 ▼160K
Cập nhật: 07/07/2026 12:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Cập nhật: 07/07/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,650 15,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,650 15,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,650 15,000
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,190 14,890
Trang sức 99.99 14,200 14,900
Cập nhật: 07/07/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,475 ▲1327K 15,052 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,475 ▲1327K 15,053 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,474 ▼5K 1,504 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,474 ▼5K 1,505 ▲1354K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,449 ▼10K 1,484 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 139,931 ▼990K 146,931 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,961 ▼750K 111,461 ▼750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 91,572 ▼680K 101,072 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,183 ▼610K 90,683 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,176 ▼583K 86,676 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,539 ▼417K 62,039 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
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Cập nhật: 07/07/2026 12:00

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UBCKNN sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

UBCKNN sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Quảng cáo máy lọc không khí như thiết bị y tế bị xử phạt thế nào?

Quảng cáo máy lọc không khí như thiết bị y tế bị xử phạt thế nào?

Bộ Công Thương thúc đẩy bán lẻ số, hiện đại hóa hạ tầng thương mại

Bộ Công Thương thúc đẩy bán lẻ số, hiện đại hóa hạ tầng thương mại

Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Điều gì xảy ra ở Tuyên Quang?

Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Điều gì xảy ra ở Tuyên Quang?

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Quảng cáo máy lọc không khí như thiết bị y tế bị xử phạt thế nào?

Quảng cáo máy lọc không khí như thiết bị y tế bị xử phạt thế nào?

LocknLock triển khai chương trình ưu đãi đến 50%+++ cho hơn 200 sản phẩm tại Điện Máy Xanh

LocknLock triển khai chương trình ưu đãi đến 50%+++ cho hơn 200 sản phẩm tại Điện Máy Xanh

Thị trường Đông Nam Á vừa có thêm một thương hiệu điều hòa mới

Thị trường Đông Nam Á vừa có thêm một thương hiệu điều hòa mới

CUKTECH chính thức tham gia thị trường phụ kiện công nghệ Việt

CUKTECH chính thức tham gia thị trường phụ kiện công nghệ Việt

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VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Điều gì xảy ra ở Tuyên Quang?

Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Điều gì xảy ra ở Tuyên Quang?

VEDC 2026 bùng nổ 270 đội thi, hơn 1.000 sinh viên so tài thiết kế điện tử AI IoT

VEDC 2026 bùng nổ 270 đội thi, hơn 1.000 sinh viên so tài thiết kế điện tử AI IoT

Học viện Hải quân: Chuyển đổi số tạo đột phá trong đổi mới phương pháp giảng dạy

Học viện Hải quân: Chuyển đổi số tạo đột phá trong đổi mới phương pháp giảng dạy

AI agent: Cái giá tiêu thụ năng lượng cho trí tuệ nhân tạo thế hệ mới

AI agent: Cái giá tiêu thụ năng lượng cho trí tuệ nhân tạo thế hệ mới

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UBCKNN sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

UBCKNN sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Quảng cáo máy lọc không khí như thiết bị y tế bị xử phạt thế nào?

Quảng cáo máy lọc không khí như thiết bị y tế bị xử phạt thế nào?

Giao dịch thương mại trong kỷ nguyên kết nối sẽ như thế nào

Giao dịch thương mại trong kỷ nguyên kết nối sẽ như thế nào

Bộ Công Thương thúc đẩy bán lẻ số, hiện đại hóa hạ tầng thương mại

Bộ Công Thương thúc đẩy bán lẻ số, hiện đại hóa hạ tầng thương mại

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Eximbank tái bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc làm Quyền CEO

Eximbank tái bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc làm Quyền CEO

Việt Nam - Đức đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Việt Nam - Đức đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Phát triển hệ sinh thái thông minh, TCL hợp tác toàn diện cùng Shopee

Phát triển hệ sinh thái thông minh, TCL hợp tác toàn diện cùng Shopee

Fortinet bổ nhiệm ông Luca Simonelli giữ chức Phó Chủ tịch Cấp cao, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Fortinet bổ nhiệm ông Luca Simonelli giữ chức Phó Chủ tịch Cấp cao, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

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VinFast đồng loạt điều chỉnh giá ô tô điện, VF 9 giảm tới 170 triệu đồng

VinFast đồng loạt điều chỉnh giá ô tô điện, VF 9 giảm tới 170 triệu đồng

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VinFast VF 2 ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 188 triệu đồng

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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game