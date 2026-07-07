Đây là một trong bảy Trung tâm Trải nghiệm Mastercard trên toàn cầu, chi nhánh tại Singapore được thiết kế để tạo điều kiện cho các đơn vị trong ngành trực tiếp khám phá và thử nghiệm các công nghệ thanh toán mới trong môi trường thực tiễn, mang tính tương tác cao.

Ngoài cơ hội trải nghiệm phiên bản mới nhất trong năm thứ 4 hoạt động của Innovation Circuit, hoạt động tương tác, giàu trải nghiệm từng đạt nhiều giải thưởng của Mastercard, khách tham quan còn được khám phá xu hướng giao thoa của các công nghệ mới, bao gồm trợ lý AI trong giao dịch thương mại, định danh kỹ thuật số đáng tinh cậy, công nghệ mã hóa token (tokenization), tính liên kết giữa các hệ thống (interoperability) và mạng lưới thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo… với chủ đề “Next Lap in Payments” (Chặng kế tiếp của ngành thanh toán). Xu hướng này hứa hẹn sẽ định hình một thế hệ trải nghiệm thương mại mới: an toàn, liền mạch và tiện lợi.

Giao dịch thương mại trong kỷ nguyên kết nối sẽ như thế nào

Thông qua ba chặng trải nghiệm, Innovation Circuit mang đến góc nhìn trực quan về tương lai của ngành thanh toán, với mỗi chặng sẽ tập trung vào một khía cạnh khác nhau của hệ sinh thái thanh toán tương lai, bao gồm độ tin cậy, tính trải nghiệm và trí thông minh nhân tạo. Cùng với nhau, ba chặng này cho thấy cách các công nghệ riêng lẻ có thể liên kết và cùng vận hành trong toàn bộ quá trình giao dịch thương mại, từ khâu danh tính và thiết lập tài khoản (onboarding), đến tìm kiếm sản phẩm, thanh toán, phê duyệt giao dịch (authorization), phòng chống gian lận, tối ưu hóa và phân tích dữ liệu chuyên sâu (insights).

Chi tiết về Trung tâm Trải nghiệm Mastercard (Mastercard Experience Center) của Singapore xem thêm tại đây

Được biết, vào cuối năm nay Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại Kuala Lumpur (Malaysia) và Tokyo (Nhật Bản) cũng sẽ chính thức đi vào hoạt động.