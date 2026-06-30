Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu khai mạc hội thảo.

Bộ Tài chính lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Chứng khoán

Sáng 30/6 tại Ninh Bình, Bộ Tài chính, thông qua Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, phối hợp với Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tổ chức Hội thảo "Trao đổi, thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán". Hội thảo quy tụ đại diện các cơ quan của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các sở giao dịch chứng khoán, doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp cùng nhiều chuyên gia nhằm tiếp tục hoàn thiện dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết việc sửa đổi luật được triển khai trên cơ sở tổng kết quá trình thi hành Luật Chứng khoán năm 2019, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2024, đồng thời thực hiện chủ trương của Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn. Theo ông, Bộ Tài chính đã lấy ý kiến rộng rãi từ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và thành viên thị trường để hoàn thiện hồ sơ dự án luật trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Bà Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đánh giá cao sự chủ động của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tổ chức Hội thảo nhằm lấy ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngay từ giai đoạn đầu của quá trình xây dựng dự án Luật.

Ba trọng tâm sửa đổi đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường

Theo Bộ Tài chính, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán tập trung vào ba nhóm nội dung chính.

Thứ nhất là tiếp tục đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, hồ sơ, trình tự và thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán nhằm giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thứ hai là bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Đây là mô hình cho phép thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh mới trong phạm vi và thời gian xác định, dưới sự giám sát của cơ quan quản lý. Việc đưa cơ chế này vào dự thảo luật được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để các giải pháp công nghệ tài chính và các mô hình đổi mới sáng tạo được kiểm nghiệm trước khi triển khai rộng rãi.

Thứ ba là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động chứng khoán, nâng cao quy định đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư, người hành nghề chứng khoán và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, việc tiếp tục lấy ý kiến tại hội thảo sẽ giúp cơ quan soạn thảo hoàn thiện dự án luật theo hướng bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Toàn cảnh hội thảo.

Quốc hội đề nghị luật hóa đầy đủ các nội dung đã chín

Đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đánh giá cao sự chủ động của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc tổ chức lấy ý kiến ngay từ giai đoạn đầu xây dựng dự án luật. Theo cơ quan thẩm tra, việc tham vấn rộng rãi các cơ quan, doanh nghiệp và đối tượng chịu tác động sẽ góp phần nâng cao chất lượng hồ sơ trước khi trình Quốc hội.

Đại diện Ủy ban cũng cho biết thời gian chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI vào tháng 10/2026 không còn nhiều. Vì vậy, sau khi hoàn thành thẩm định, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ đúng tiến độ.

Về nội dung sửa đổi, cơ quan thẩm tra thống nhất với định hướng ưu tiên luật hóa các quy định đã được thực tiễn kiểm chứng, trong đó có cắt giảm thủ tục hành chính và bổ sung cơ chế sandbox. Đồng thời, dự thảo cần tiếp tục được rà soát để bảo đảm các nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội được quy định đầy đủ, hạn chế tối đa việc phải chờ văn bản hướng dẫn sau khi luật được ban hành.

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng góp ý nhiều nội dung liên quan đến giao dịch điện tử, người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh doanh chứng khoán, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và các quy định kỹ thuật khác. Bộ Tài chính cho biết sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội xem xét theo chương trình xây dựng pháp luật.