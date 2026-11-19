Kia đang đẩy nhanh kế hoạch phát triển một mẫu ô tô điện cỡ nhỏ hoàn toàn mới, dự kiến mang tên Kia EV1. Mẫu xe được định vị thấp hơn EV2 trong danh mục sản phẩm của hãng xe Hàn Quốc, hướng tới phân khúc ô tô đô thị giá phải chăng và có thể trở thành sản phẩm kế nhiệm Kia Morning, vốn được biết đến với tên gọi Picanto tại nhiều thị trường quốc tế.

Theo thông tin được Auto Express công bố ngày 18/11/2026, Kia dự kiến hoàn tất quá trình phát triển mẫu hatchback điện mới trước khi kết thúc năm 2027. Tiến độ này sớm hơn những dự báo trước đó về thời điểm xuất hiện của một mẫu xe điện thay thế Picanto.

Thông tin cũng phù hợp với công bố của Kia nhân dịp kỷ niệm 40 năm phát triển xe điện. Hãng xác nhận kế hoạch hoàn thành một mẫu hatchback điện phân khúc B hoàn toàn mới vào cuối năm 2027, song chưa chính thức công bố tên thương mại EV1.

Kia EV1 bản concept dự kiến được giới thiệu vào cuối năm sau. Ảnh: AutoExpress

Kia EV1 dự kiến có giá khoảng 600 triệu đồng

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của dự án là giá bán. Ông Ted Lee, Phó chủ tịch điều hành phụ trách hoạt động toàn cầu của Kia, từng tiết lộ với Auto Express rằng mẫu ô tô điện mới sẽ có mức giá khởi điểm dự kiến từ 20.000 đến 22.000 euro.

Quy đổi theo tỷ giá tham khảo ngày 19/11/2026, khoảng giá này tương đương 563–620 triệu đồng. Đây là mức giá dự kiến tại thị trường châu Âu, chưa bao gồm những khoản trợ cấp mua xe điện của chính phủ và không đại diện cho giá bán tại Việt Nam.

Với mức giá trên, Kia EV1 được kỳ vọng cạnh tranh trực tiếp với những mẫu ô tô điện đô thị như Renault Twingo, Dacia Spring và Volkswagen ID. Lupo. Trong đó, Renault Twingo có giá khởi điểm dưới 20.000 euro tại châu Âu, tạo sức ép buộc các nhà sản xuất khác phải phát triển xe điện có chi phí dễ tiếp cận hơn.

Kia EV1 dự kiến có chiều dài dưới 4 m, sử dụng kiểu thân xe hatchback nhỏ gọn, phù hợp nhu cầu di chuyển trong các đô thị đông đúc. Dù có vai trò tương tự Morning, mẫu xe điện mới không được phát triển trực tiếp từ thiết kế của dòng ô tô chạy xăng hiện hành.

Đáng chú ý, Kia và Hyundai đang hợp tác phát triển một nền tảng xe điện dành cho các mẫu ô tô giá thấp. Việc chia sẻ cấu trúc kỹ thuật và linh kiện có thể giúp hai hãng giảm chi phí nghiên cứu, sản xuất, qua đó tăng khả năng cạnh tranh trong phân khúc xe điện phổ thông.

Giá của Kia EV1 hứa hẹn cạnh tranh. Ảnh: AutoExpress

Kia EV1 hướng tới công nghệ mới và thiết kế hiện đại

Không chỉ tập trung vào giá bán, Kia còn đặt mục tiêu đưa những công nghệ mới lên mẫu xe điện đô thị của mình. EV1 được kỳ vọng ứng dụng kiến trúc xe định nghĩa bằng phần mềm, cho phép quản lý nhiều hệ thống thông qua nền tảng điện tử tích hợp và hỗ trợ nâng cấp tính năng trong quá trình sử dụng.

Theo Auto Express, mẫu xe mới có thể được trang bị các chức năng hỗ trợ lái tiên tiến trên đường cao tốc. Tuy nhiên, Kia chưa công bố cấu hình công nghệ cụ thể dành cho phiên bản thương mại.

Về thiết kế, EV1 được dự đoán mang phong cách thể thao hơn mẫu SUV điện EV2, với thân xe nhỏ gọn và những đường nét hiện đại. Hệ thống đèn LED đặt dọc, phần đầu xe ngắn cùng thiết kế tối ưu không gian nội thất là những đặc điểm có thể xuất hiện trên sản phẩm mới.

Ông Jochen Paesen, người đứng đầu bộ phận thiết kế tiên tiến của Kia, từng nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường ô tô cỡ nhỏ đối với thương hiệu. Theo định hướng này, Kia muốn phát triển một mẫu xe đô thị có bản sắc riêng thay vì đơn thuần điện hóa các sản phẩm sử dụng động cơ xăng.

Hiện tại, hãng chưa công bố dung lượng pin, công suất động cơ, phạm vi di chuyển sau mỗi lần sạc hoặc thời gian sạc của EV1. Những thông số này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của mẫu xe khi gia nhập thị trường.

Auto Express dự đoán phiên bản ý tưởng của EV1 có thể xuất hiện trong năm 2027, trước khi Kia giới thiệu sản phẩm hoàn chỉnh. Thị trường châu Âu được xem là khu vực trọng điểm, trong khi khả năng sản xuất tại nhà máy Kia ở Slovakia vẫn đang ở mức dự báo.

Sự xuất hiện của Kia EV1 có thể đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược điện hóa dòng xe đô thị của hãng xe Hàn Quốc. Tuy nhiên, Kia chưa xác nhận thời điểm chấm dứt sản xuất Morning cũng như kế hoạch phân phối EV1 tại Việt Nam.