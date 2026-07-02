VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Diễn ra trong hai ngày 2-3/7, Hội thảo VSEFI 2026 do Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), Khoa Kinh doanh và Luật - Đại học Curtin (Australia), Trường Kinh doanh EMLV và Đại học Paris-Saclay (Pháp), Trường Đại học HEC Montréal (Canada) đồng tổ chức.

Đánh dấu cột mốc 5 năm được tổ chức tại Việt Nam, VSEFI năm nay tiếp tục mở rộng quy mô với hơn 100 bài báo khoa học của các nhà nghiên cứu đến từ 32 quốc gia và hơn 140 trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới. Khoảng 60 học giả, chuyên gia quốc tế thuộc hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự trực tiếp, mang đến gần 50 bài trình bày tại 14 phiên thảo luận chuyên sâu về khởi nghiệp, tài chính và đổi mới sáng tạo.

PGS.TS Nguyễn Văn Định, Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ tại Hội thảo (Ảnh: daibieunhandan.vn).

Các chủ đề của hội thảo tập trung vào những lĩnh vực đang định hình xu hướng phát triển toàn cầu như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ tài chính (FinTech), tài chính khí hậu, ESG và tài chính bền vững, chuyển đổi năng lượng, quản trị doanh nghiệp, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Khẳng định vị thế của một diễn đàn học thuật quốc tế

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Văn Định, Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 5 năm phát triển, VSEFI đã trở thành diễn đàn học thuật quốc tế uy tín, quy tụ các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và chuyên gia từ nhiều quốc gia để chia sẻ kết quả nghiên cứu, trao đổi học thuật và mở rộng hợp tác quốc tế.

Theo ông, điều quan trọng nhất mà VSEFI mang lại không chỉ là số lượng công trình nghiên cứu hay quy mô quốc tế ngày càng mở rộng, mà còn là sự trưởng thành về năng lực nghiên cứu và hội nhập của Trường Quốc tế.

"Từ một đơn vị tiếp nhận tri thức, chúng tôi đã từng bước trở thành đơn vị chủ trì và đồng chủ trì các diễn đàn học thuật quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để Trường Quốc tế thực hiện chiến lược trở thành điểm hội tụ tri thức quốc tế, thúc đẩy chuyển giao tri thức, đổi mới sáng tạo và hợp tác học thuật", PGS.TS Nguyễn Văn Định nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Trường Quốc tế, những giá trị mà VSEFI tạo ra không chỉ dừng ở hoạt động học thuật. Thông qua các nghiên cứu được công bố, nhiều kết quả đã từng bước được chuyển hóa thành các khuyến nghị chính sách, mô hình dự báo và giải pháp phục vụ doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý, góp phần đưa nghiên cứu khoa học đến gần hơn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Thúc đẩy chuyển hóa tri thức thành giá trị ứng dụng

Đánh giá về hành trình 5 năm của VSEFI, GS.TS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global cho rằng hội thảo đã từng bước trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng khoa học quốc tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

GS.TS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) phát biểu (Ảnh: daibieunhandan.vn).

Theo GS.TS Nguyễn Đức Khương, khoảng 90-95% báo cáo được trình bày tại mỗi kỳ hội thảo đến từ các nhà khoa học quốc tế, cho thấy sức hút và uy tín ngày càng lớn của VSEFI đối với cộng đồng học thuật toàn cầu.

Quan trọng hơn, diễn đàn đã tạo điều kiện để các nhà khoa học Việt Nam kết nối với các chuyên gia quốc tế, hình thành nhiều nhóm nghiên cứu chung, triển khai các dự án hợp tác và xây dựng nền tảng khoa học phục vụ quá trình hoạch định chính sách về đổi mới sáng tạo.

Ông cho rằng giá trị cốt lõi của VSEFI nằm ở khả năng chuyển hóa tri thức khoa học thành tri thức ứng dụng. Các kết quả nghiên cứu không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, cải thiện hiệu quả hoạt động mà còn cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp.

Trong thời gian tới, AVSE Global kỳ vọng VSEFI sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, tăng cường kết nối giữa giới nghiên cứu, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách; đồng thời từng bước xây dựng các báo cáo chính sách thường niên dựa trên kết quả nghiên cứu của hội thảo nhằm cung cấp thêm luận cứ khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Mở rộng cơ hội công bố quốc tế

Một trong những điểm nổi bật của VSEFI 2026 là các hoạt động hỗ trợ phát triển năng lực nghiên cứu dành cho các nhà khoa học trẻ. Hội thảo tổ chức các phiên cố vấn về nghiên cứu và công bố quốc tế trong lĩnh vực tài chính, đồng thời dành không gian phản biện cho các nghiên cứu ở giai đoạn đầu nhằm nâng cao chất lượng học thuật và định hướng phát triển các đề tài tiềm năng.

Các đại biểu tham dự Hội thảo (Ảnh: daibieunhandan.vn).

Đặc biệt, các bài báo chất lượng cao trình bày tại hội thảo sẽ có cơ hội được xem xét xuất bản trên các số chuyên đề của những tạp chí quốc tế uy tín thuộc nhóm Scopus Q1, Web of Science và ABDC hạng A như Global Finance Journal, China Finance Review International, International Journal of Managerial Finance và Journal of Knowledge Management.

Với sự tham gia của các học giả hàng đầu thế giới cùng mạng lưới đối tác quốc tế ngày càng mở rộng, VSEFI 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và thực tiễn phát triển. Không chỉ góp phần nâng cao vị thế học thuật của Việt Nam, diễn đàn còn tạo động lực thúc đẩy quá trình chuyển giao tri thức, hình thành các giải pháp đổi mới phục vụ doanh nghiệp, cơ quan quản lý và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.