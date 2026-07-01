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Camera gimbal Osmo Pocket 4P chính thức lên kệ

Huyền Vân

Huyền Vân

06:46 | 01/07/2026
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Với dòng máy quay gimbal hai ống kính đầu tiên của DJI này hãng đã mở ra tiềm năng điện ảnh vượt trội với dải tương phản động lên đến 17 stop cùng chuẩn màu 10-bit D-Log 2 hoàn toàn mới.
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Ngược thời gian, năm 2018 Osmo Pocket đầu tiên đã ra đời, mở ra kỷ nguyên mới cho dòng camera bỏ túi. Và nay thế hệ mới đã chính thức được DJI giới thiệu ra thị trường với tên gọi Osmo Pocket 4P, một chiếc camera gimbal bỏ túi hai ống kính đột phá.

Thiết bị được trang bị cảm biến CMOS 1inch hoàn toàn mới với dải tương phản động lên đến 17 stop, cùng ống kính tiêu cự 60 mm khẩu độ f/1.8, cho khả năng chụp chân dung tự nhiên và ấn tượng với chất lượng hình ảnh vượt trội.

Osmo Pocket 4P, nâng tầm dòng camera gimbal
Đây cũng là lần đầu tiên DJI giới thiệu cấu hình màu 10-bit D-Log 21 mới, có khả năng ghi lại hơn một tỷ màu sắc, tái hiện khung hình với độ trung thực ấn tượng về ánh sáng và bóng tối.

Đây cũng là lần đầu tiên DJI giới thiệu cấu hình màu 10-bit D-Log 21 mới, có khả năng ghi lại hơn một tỷ màu sắc, tái hiện khung hình với độ trung thực ấn tượng về ánh sáng và bóng tối. Bên cạnh những công nghệ tiên tiến, Osmo Pocket 4P còn được trang bị đến 2 tùy chọn màu là màu đen cổ điển và màu trắng ngọc trai.

Nhờ được thiết kế ống kính kép nên Osmo Pocket 4P cho phép tạo ra các hiệu ứng hình ảnh điện ảnh một cách mượt mà, từ những khung cảnh thành phố góc rộng cho đến những bức chân dung tinh tế và giàu cảm xúc. Ống kính góc rộng chính được trang bị cảm biến CMOS 1inch hoàn toàn mới (tương đương tiêu cự 20mm và khẩu độ f/2.0). Được hỗ trợ bởi công nghệ LOFIC tiên tiến, sản phẩm mang đến dải tương phản động lên tới 17 stop chưa từng có và hỗ trợ quay video lên đến 4K/240 fps. Những tính năng làm phim chuyên nghiệp này thường chỉ xuất hiện trên các máy quay điện ảnh cao cấp, giúp dễ dàng xử lý các cảnh có độ tương phản cao như cảnh đêm thành phố, hoàng hôn và chân dung ngược sáng.

Trong khi đó, một ống kính tele trung bình 60mm độ phân giải cao với khẩu độ lớn mới mang đến tiêu cự kinh điển, lý tưởng để tạo nên những bức ảnh chân dung nổi bật. Thiết bị hỗ trợ thu phóng quang học 3× và thu phóng lên đến 12×1. Khẩu độ lớn f/1.8 (tương đương độ sâu trường ảnh f/6.3) giúp nén mạnh hậu cảnh, kéo nó lại gần chủ thể hơn, tạo hiệu ứng xóa phông mượt mà. Kết hợp với các chuyển động của camera, điều này tạo nên những hình ảnh mang tính điện ảnh mạnh mẽ và giàu ấn tượng.

Osmo Pocket 4P, nâng tầm dòng camera gimbal
Osmo Pocket 4P cũng có thể quay chuyển động siêu chậm lên đến 8× ở chuẩn Ultra HD với 4K/240 fps

Và để nâng tầm nghệ thuật nhiếp ảnh, Osmo Pocket 4P cũng có thể quay chuyển động siêu chậm lên đến 8× ở chuẩn Ultra HD với 4K/240 fps, mang lại hiệu ứng như thời gian bị kéo giãn, giúp ghi lại những khoảnh khắc chuyển động như vật xoay, tóc bay hay tuyết rơi với độ chi tiết ấn tượng và đầy mê hoặc.

Ngoài ra, chế độ quay video tốc độ màn trập chậm có thể được sử dụng để ghi lại các vệt ánh sáng chuyển động, tạo hiệu ứng nhòe chuyển động hoặc lưu lại các “đường đi” của chuyển động và dấu vết thời gian, mang đến một câu chuyện hình ảnh thật sự độc đáo. Việc tích hợp cấu hình màu 10-bit D-Log 21 hoàn toàn mới, kết hợp với dải tương phản động1 lên đến 17 stop, giúp lưu giữ chi tiết vùng sáng và vùng tối ở mức vượt trội - sánh ngang với các máy quay điện ảnh cao cấp. Với độ sâu màu 10-bit có khả năng ghi lại hơn một tỷ màu sắc, các chuyển tiếp sắc độ trở nên cực kỳ mượt mà, mang lại sự linh hoạt tối đa cho quá trình chỉnh màu hậu kỳ.

Osmo Pocket 4P cũng được phát triển dựa trên di sản nổi bật của DJI trong lĩnh vực quay phim chuyên nghiệp như Hệ thống chống rung đột phá Ronin, thân máy cực kỳ nhỏ gọn chỉ 230 g, hệ thống gimbal cơ học 3 trục tiên tiến của máy đảm bảo mọi thước phim luôn mượt mà và ổn định một cách hoàn hảo.

Ngoài ra, ActiveTrack 8.01 cũng được nâng cấp giúp giữ chủ thể, dù là người, phương tiện, thú cưng hay các vật thể có hình dạng thay đổi liên tục vẫn luôn nằm chính giữa khung hình, ngay cả khi sử dụng mức thu phóng lên đến 12×. Tính năng này có thể tự động ưu tiên một chủ thể đã được đăng ký theo dõi hoặc căn giữa nhiều chủ thể trong khung hình ở mọi tiêu cự nhờ khả năng tự động căn khung.

Osmo Pocket 4P, nâng tầm dòng camera gimbal
Osmo Pocket 4P mang đến 2 lựa chọn màu sắc là màu đen cổ điển và màu trắng ngọc trai.

Kế thừa trải nghiệm người dùng được nâng cấp từ phiên bản tiêu chuẩn, Osmo Pocket 4P được trang bị nhiều tính năng trực quan nhằm tối ưu hóa quy trình sáng tạo nội dung, bao gồm:

Ghi hình tức thì: Xoay màn hình cảm ứng để bật nguồn và bắt đầu ghi hình nhanh chóng.

Điều khiển bằng cử chỉ: Giơ lòng bàn tay mở để kích hoạt ActiveTrack, hoặc tạo ký hiệu “V” bằng ngón tay để bắt đầu ghi hình.

Live Photo 4K1: Ghi lại những kỷ niệm sống động bằng cách tự động quay một đoạn video dài 1,5 giây cho mỗi bức ảnh với độ phân giải 4K, giúp lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc trong cả ảnh và chuyển động.

Ảnh độ phân giải cao lên đến 37MP: Chụp ảnh với độ phân giải lên đến 37MP cho chi tiết sắc nét, có thể chỉnh sửa lại trong quá trình hậu kỳ.

Tốc độ truyền tải cao 800 MB/s: Hỗ trợ USB 3.1 cho phép tốc độ truyền tải có dây lên đến 800 MB/s, giúp xuất dữ liệu gần như tức thì và quy trình làm việc hiệu quả hơn.

Thời lượng hoạt động dài hơn và sạc nhanh hơn: Thời gian sạc từ 0 đến 80% chỉ trong 18 phút, mang lại thời gian quay lên đến ba giờ. Khi được sạc đầy, thiết bị này có thời gian sử dụng ấn tượng lên đến 210 phút.

Osmo Pocket 4P tương thích với nhiều phụ kiện đa dạng trong hệ sinh thái Osmo, mở rộng khả năng sáng tạo, bao gồm đèn trợ sáng Osmo Pocket 4, bộ lọc Black Mist Osmo Pocket 4P, bộ ND Filter Osmo Pocket 4P, Osmo FrameTap, tay cầm pin Osmo Pocket 4, ống kính góc rộng Osmo Pocket 4P, chân máy mini Osmo, và các loại micro OsmoAudio (tùy chọn mua riêng hoặc đi kèm trong một số bộ combo).

Osmo Pocket 4P hiện đã có mặt tại Việt Nam với giá cụ thể như sau:

Bộ sản phẩm Osmo Pocket 4P Standard Combo có giá bán lẻ là 19.490.000 đồng

Bộ Osmo Pocket 4P Vlog Combo có giá bán lẻ là 17.490.000 đồng

Bộ sản phẩm Osmo Pocket 4P Vlog Combo/Standard Combo (Màu Trắng Ngọc Trai) dự kiến có mặt vào tháng 9.2026

Chi tiết xem thêm tại https://www.dji.com/osmo-pocket-4p
DJI DJI Romo hack camera gimbal Máy bay không người lái giá Osmo Pocket 4P

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,453 1,484
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,347 145,347
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 110,261
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,484 99,984
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,207 89,707
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,243 85,743
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,872 61,372
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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