PGI chính thức mở bán headphone Px8 S2 McLaren Edition tại Việt Nam

Theo Công ty TNHH Phúc Giang (PGI), nhà phân phối độc quyền thương hiệu Bowers & Wilkins tại Việt Nam thì mẫu tai nghe được định vị là món phụ kiện xa xỉ dành cho giới thượng lưu và cộng đồng đam mê tốc độ, sở hữu ngôn ngữ thiết kế độc quyền lấy cảm hứng từ chiếc xe đua MCL38 với lớp hoàn thiện màu xám Anthracite Grey kết hợp sắc cam Papaya Orange rực rỡ và logo Speedmark biểu tượng.

Đây cũng là dòng tai nghe được các tay đua F1 nổi tiếng như Oscar Piastri và Nhà vô địch Thế giới 2025 Lando Norris lựa chọn sử dụng.

Đây cũng là dòng tai nghe được các tay đua F1 nổi tiếng như Oscar Piastri và Nhà vô địch Thế giới 2025 Lando Norris lựa chọn sử dụng.

Về công nghệ, Px8 S2 McLaren Edition kế thừa nền tảng flagship với hệ thống driver dynamic màng sợi carbon 40mm độc quyền, mang lại tốc độ phản hồi cực nhanh, tái hiện trọn vẹn chi tiết và giảm thiểu méo tiếng.

Bên cạnh công nghệ chống ồn chủ động (ANC) vượt trội, tai nghe còn sở hữu thời lượng pin ấn tượng lên đến 30 giờ liên tục

Đáng chú ý, thiết bị vẫn giữ được chất âm nguyên bản nhờ chip DSP hiệu suất cao, mạch DAC riêng biệt cho kết nối True 24-bit và codec aptX™ Lossless. Bên cạnh công nghệ chống ồn chủ động (ANC) vượt trội, tai nghe còn sở hữu thời lượng pin ấn tượng lên đến 30 giờ liên tục cùng khả năng sạc nhanh 15 phút cho 7 giờ sử dụng.

Sản phẩm được phân phối chính hãng bởi PGI với chế độ bảo hành 24 tháng, đi kèm hộp đựng cứng cao cấp, cáp USB-C sang 3.5mm và cáp USB-C sang USB-C.