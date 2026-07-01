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OPPO tiếp tục khẳng định bước tiến vận hành xanh và đổi mới sáng tạo toàn diện

Anh Tuấn

Anh Tuấn

08:31 | 01/07/2026
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Cụ thể, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh OPPO đã mở rộng lên đến hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, OPPO cũng tiếp tục xây dựng một hệ sinh thái lành mạnh, bền vững dựa trên năm trụ cột, đó là vận hành và tuân thủ, bảo vệ môi trường, phúc lợi nhân viên, đổi mới nhân văn và gắn kết hệ sinh thái.
Khẳng định cam kết dẫn đầu về chuẩn mực chất lượng thế hệ mới, OPPO công bố khái niệm Apex Guard Khẳng định cam kết dẫn đầu về chuẩn mực chất lượng thế hệ mới, OPPO công bố khái niệm Apex Guard
OPPO và UNESCO trao tặng 1.000 máy tính bảng tại châu Á và châu Phi OPPO và UNESCO trao tặng 1.000 máy tính bảng tại châu Á và châu Phi
OPPO mở cuộc thi nhiếp ảnh toàn cầu 2026, lần đầu có hạng mục quay video OPPO mở cuộc thi nhiếp ảnh toàn cầu 2026, lần đầu có hạng mục quay video

Cụ thể, nhằm hiện thực hóa cam kết giảm thiểu carbon, OPPO áp dụng nghiêm ngặt quy trình đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) trên các dòng smartphone. Quy trình này đo lường tác động lên môi trường xuyên suốt các công đoạn, từ thu mua nguyên liệu, sản xuất, logistics, sử dụng đến thu hồi và tái chế cuối vòng đời.

Trong năm 2025, OPPO đã hoàn tất đánh giá LCA cho 23 mẫu smartphone, tạo tiền đề vững chắc cho việc phát triển các thiết kế thân thiện hơn với môi trường và giảm phát thải carbon.

OPPO tiếp tục khẳng định bước tiến vận hành xanh và đổi mới sáng tạo toàn diện
OPPO tiếp tục khẳng định bước tiến vận hành xanh và đổi mới sáng tạo toàn diện

Bên cạnh đó, chiến lược "xanh hóa" bao bì cũng ghi nhận những con số ấn tượng thông qua việc tăng cường sử dụng vật liệu tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa. 100% sản phẩm OPPO ra mắt trong năm 2025 đều sử dụng vật liệu giấy tái chế, chiếm khoảng 43% tổng thành phần bao bì smartphone. Khởi điểm từ thị trường Châu Âu, OPPO đã từng bước thay thế nhựa truyền thống bằng vật liệu nhựa-giấy tổng hợp từ sợi thực vật và giấy tái chế, chiếm khoảng 14% cơ cấu vật liệu bao bì tại khu vực này.

Song song với đó, OPPO tiếp tục cắt giảm lượng khí thải trên toàn bộ chuỗi giá trị và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Trong ba năm liên tiếp, lượng phát thải carbon từ hoạt động nội bộ liên tục giảm theo từng năm; riêng năm 2025, mức phát thải tiếp tục giảm thêm 1,22%. OPPO cũng đã hoàn thành kiểm kê phát thải Phạm vi 3 trên 11 nhóm hạng mục trọng yếu, ghi nhận mức giảm 2,57% so với cùng kỳ năm trước. Việc sử dụng điện tái tạo tại các cơ sở sản xuất của OPPO cũng tăng gần 70%, góp phần củng cố các nỗ lực giảm phát thải của công ty.

OPPO tiếp tục khẳng định bước tiến vận hành xanh và đổi mới sáng tạo toàn diện
Với sứ mệnh “Công nghệ vì Con người, Tử tế vì Thế giới”, OPPO liên tục chuyển hóa các đột phá công nghệ thành những giải pháp thực tiễn, nhằm thúc đẩy sự hoà nhập kỹ thuật số và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Với sứ mệnh “Công nghệ vì Con người, Tử tế vì Thế giới”, OPPO liên tục chuyển hóa các đột phá công nghệ thành những giải pháp thực tiễn, nhằm thúc đẩy sự hoà nhập kỹ thuật số và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Nền tảng cho những nỗ lực này là danh mục sở hữu trí tuệ quy mô lớn: tính đến cuối năm 2025, OPPO đã nộp 118.000 đơn đăng ký sáng chế và được cấp 66.000 bằng sáng chế.

Và để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số, OPPO đã tích hợp sâu các thiết kế trợ năng vào giao diện ColorOS, mang đến trải nghiệm smartphone trực quan và dễ sử dụng hơn cho người dùng khiếm thị, khiếm thính hoặc gặp hạn chế về khả năng vận động. Theo đó, trong năm 2025, hơn 30 ứng dụng cốt lõi của ColorOS đã được tối ưu hóa để nâng cao trải nghiệm tiếp cận trong các tình huống sử dụng hằng ngày.

Đối với người dùng khiếm thị, ColorOS hỗ trợ chuyển đổi nội dung hiển thị trên màn hình thành âm thanh thông qua các tính năng như TalkBack và Mô tả hình ảnh; đồng thời cải thiện khả năng đọc hiểu bằng các công cụ thu phóng, hiệu chỉnh và đảo ngược màu sắc. Với người dùng khiếm thính, ColorOS 16 cung cấp các giải pháp hỗ trợ trực quan như chuyển ngữ giọng nói thành văn bản và cảnh báo bằng đèn flash.

OPPO tiếp tục khẳng định bước tiến vận hành xanh và đổi mới sáng tạo toàn diện
Lan tỏa giá trị văn hóa bền vững qua các hợp tác toàn cầu

OPPO cũng đẩy mạnh tích hợp công nghệ thông minh vào các sản phẩm nhằm hỗ trợ người dùng xây dựng lối sống lành mạnh hơn. Năm 2025 đánh dấu sự kiện Phòng thí nghiệm Sức khỏe Thể thao OPPO tại Binhaiwan chính thức đi vào hoạt động, trở thành cơ sở nghiên cứu về sức khỏe thể thao lớn nhất của OPPO trên toàn cầu. Cơ sở này tập trung vào các lĩnh vực như vận động, sức khỏe tim mạch, giấc ngủ và quản lý lối sống. Kết hợp giữa năng lực nghiên cứu nội bộ và mạng lưới hợp tác cùng các viện y khoa - học thuật hàng đầu, phòng thí nghiệm này hướng tới việc ứng dụng AI vào quản lý nhận thức, cân nặng và huyết áp. Những nghiên cứu này sẽ nhanh chóng được hiện thực hóa thành các tính năng thiết thực, giúp việc theo dõi sức khỏe hàng ngày trở nên cá nhân hóa, chủ động và tiện lợi hơn.

Cũng trong năm 2025 vừa qua, OPPO đã đóng góp hơn 5.400.000 USD cho các dự án phúc lợi cộng đồng, đồng thời tiếp tục hợp tác với nhiều đối tác nhằm hỗ trợ giáo dục, bảo tồn văn hóa và nâng cao năng lực chống chịu của cộng đồng trên quy mô toàn cầu.

Bước sang năm thứ hai đồng hành cùng Discovery Channel trong chiến dịch "Culture in a Shot" (Tạm dịch: Văn hóa trong 1 bức ảnh), OPPO tiếp tục tôn vinh sự đa dạng và thúc đẩy thấu hiểu giao lưu văn hóa qua lăng kính nhiếp ảnh di động. Với chủ đề "Celebrate the Moment" (Tạm dịch: Tôn vinh khoảnh khắc), dự án đã làm nổi bật các lễ hội và truyền thống độc đáo tại 15 quốc gia. Chiến dịch khơi nguồn cảm hứng để người dùng trên toàn thế giới tự tay ghi lại và chia sẻ những góc nhìn đa dạng, mang đến nhịp đập đương đại cho những giá trị truyền thống.

OPPO tiếp tục khẳng định bước tiến vận hành xanh và đổi mới sáng tạo toàn diện
OPPO đồng hành cùng Discovery Channel trong chiến dịch "Culture in a Shot"

Năm 2025 cũng đánh dấu việc OPPO mở rộng hợp tác với UNESCO nhằm thúc đẩy bình đẳng trong giáo dục và hòa nhập số. Trong khuôn khổ hợp tác, OPPO đã trao tặng 1.000 máy tính bảng phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập công nghệ thông tin cho thanh thiếu niên tại năm quốc gia ở châu Á và châu Phi.

Đồng thời OPPO và UNESCO cũng ghi nhận hợp tác sâu rộng nhằm thúc đẩy bình đẳng giáo dục và hoà nhập kỹ thuật số. Theo đó, OPPO đã trao tặng 1.000 máy tính bảng phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập công nghệ thông tin cho thanh thiếu niên tại năm quốc gia ở châu Á và châu Phi. Tại Thái Lan, số thiết bị này đang trực tiếp hỗ trợ giáo viên và học sinh trong việc thực hành lập trình máy tính. Tại Châu Phi, nơi tình trạng thiếu hụt phần cứng từng là rào cản lớn đối với giáo dục số, những chiếc máy tính bảng của OPPO đang mở ra cánh cửa tiếp cận công nghệ và kiến tạo những cơ hội mới cho giới trẻ.

Thông qua quan hệ hợp tác dài hạn với UEFA, OPPO tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của văn hóa thể thao và tài năng thể thao trên toàn cầu. Trong năm 2025, nhiều dự án từ thiện về thể thao tại châu Âu, Trung Đông và Mỹ Latinh, đã được triển khai nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương cũng như ươm mầm tài năng trẻ.

OPPO tiếp tục khẳng định bước tiến vận hành xanh và đổi mới sáng tạo toàn diện
OPPO đã trao tặng 1.000 máy tính bảng phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập công nghệ thông tin cho thanh thiếu niên tại năm quốc gia ở châu Á và châu Phi.

Trong thời gian tới, OPPO cam kết tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào năng lực tổ chức và các giải pháp đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu mang đến những sản phẩm công nghệ vượt trội, đồng thời chung tay tạo nên một tương lai phát triển bền vững cho tất cả mọi người.

Để tìm hiểu thêm thông tin về các nỗ lực phát triển bền vững của OPPO, tham khảo Báo cáo Phát triển Bền vững OPPO 2025.

OPPO báo cáo phát triển bền vững năm 2025 mở rộng hợp tác với UNESCO đồng hành cùng Discovery Channel trong chiến dịch

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Hà Giang

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Thứ ba, 07/07/2026 18:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,453 1,484
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,347 145,347
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 110,261
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,484 99,984
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,207 89,707
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,243 85,743
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,872 61,372
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
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AUD 17599 17872 18451
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CNY 0 3831 3924
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Cập nhật: 03/07/2026 02:00
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KRW 0 16.6 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14751 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19942 20072 20794
THB 0 734.5 0
TWD 0 820 0
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THB 0 769 0
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KRW 0 0 0
Cập nhật: 03/07/2026 02:00

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Danh mục thiết bị viễn thông rủi ro cao phải siết chặt kiểm định từ tháng 7

Danh mục thiết bị viễn thông rủi ro cao phải siết chặt kiểm định từ tháng 7

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Lịch World Cup 2026 ngày 3/7: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ đối mặt thử thách

Lịch World Cup 2026 ngày 3/7: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ đối mặt thử thách

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JBL ra mắt bộ đôi loa di động mới, mang

JBL ra mắt bộ đôi loa di động mới, mang 'sân khấu đến mọi cuộc vui'

LocknLock mở rộng giải pháp quà tặng doanh nghiệp, đẩy mạnh thị trường B2B tại Việt Nam

LocknLock mở rộng giải pháp quà tặng doanh nghiệp, đẩy mạnh thị trường B2B tại Việt Nam

Dạo quanh thị trường TV mùa World Cup 2026

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Camera gimbal Osmo Pocket 4P chính thức lên kệ

Camera gimbal Osmo Pocket 4P chính thức lên kệ

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CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

Nvidia chia sẻ GPU để đổi doanh thu startup AI

Nvidia chia sẻ GPU để đổi doanh thu startup AI

Danh mục thiết bị viễn thông rủi ro cao phải siết chặt kiểm định từ tháng 7

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Chuyên gia AI mới đang trở thành nhân sự sống còn trong doanh nghiệp

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VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

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Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

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BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

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Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

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BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

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ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam