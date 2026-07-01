Cụ thể, nhằm hiện thực hóa cam kết giảm thiểu carbon, OPPO áp dụng nghiêm ngặt quy trình đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) trên các dòng smartphone. Quy trình này đo lường tác động lên môi trường xuyên suốt các công đoạn, từ thu mua nguyên liệu, sản xuất, logistics, sử dụng đến thu hồi và tái chế cuối vòng đời.

Trong năm 2025, OPPO đã hoàn tất đánh giá LCA cho 23 mẫu smartphone, tạo tiền đề vững chắc cho việc phát triển các thiết kế thân thiện hơn với môi trường và giảm phát thải carbon.

OPPO tiếp tục khẳng định bước tiến vận hành xanh và đổi mới sáng tạo toàn diện

Bên cạnh đó, chiến lược "xanh hóa" bao bì cũng ghi nhận những con số ấn tượng thông qua việc tăng cường sử dụng vật liệu tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa. 100% sản phẩm OPPO ra mắt trong năm 2025 đều sử dụng vật liệu giấy tái chế, chiếm khoảng 43% tổng thành phần bao bì smartphone. Khởi điểm từ thị trường Châu Âu, OPPO đã từng bước thay thế nhựa truyền thống bằng vật liệu nhựa-giấy tổng hợp từ sợi thực vật và giấy tái chế, chiếm khoảng 14% cơ cấu vật liệu bao bì tại khu vực này.

Song song với đó, OPPO tiếp tục cắt giảm lượng khí thải trên toàn bộ chuỗi giá trị và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Trong ba năm liên tiếp, lượng phát thải carbon từ hoạt động nội bộ liên tục giảm theo từng năm; riêng năm 2025, mức phát thải tiếp tục giảm thêm 1,22%. OPPO cũng đã hoàn thành kiểm kê phát thải Phạm vi 3 trên 11 nhóm hạng mục trọng yếu, ghi nhận mức giảm 2,57% so với cùng kỳ năm trước. Việc sử dụng điện tái tạo tại các cơ sở sản xuất của OPPO cũng tăng gần 70%, góp phần củng cố các nỗ lực giảm phát thải của công ty.

Với sứ mệnh “Công nghệ vì Con người, Tử tế vì Thế giới”, OPPO liên tục chuyển hóa các đột phá công nghệ thành những giải pháp thực tiễn, nhằm thúc đẩy sự hoà nhập kỹ thuật số và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Với sứ mệnh “Công nghệ vì Con người, Tử tế vì Thế giới”, OPPO liên tục chuyển hóa các đột phá công nghệ thành những giải pháp thực tiễn, nhằm thúc đẩy sự hoà nhập kỹ thuật số và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Nền tảng cho những nỗ lực này là danh mục sở hữu trí tuệ quy mô lớn: tính đến cuối năm 2025, OPPO đã nộp 118.000 đơn đăng ký sáng chế và được cấp 66.000 bằng sáng chế.

Và để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số, OPPO đã tích hợp sâu các thiết kế trợ năng vào giao diện ColorOS, mang đến trải nghiệm smartphone trực quan và dễ sử dụng hơn cho người dùng khiếm thị, khiếm thính hoặc gặp hạn chế về khả năng vận động. Theo đó, trong năm 2025, hơn 30 ứng dụng cốt lõi của ColorOS đã được tối ưu hóa để nâng cao trải nghiệm tiếp cận trong các tình huống sử dụng hằng ngày.

Đối với người dùng khiếm thị, ColorOS hỗ trợ chuyển đổi nội dung hiển thị trên màn hình thành âm thanh thông qua các tính năng như TalkBack và Mô tả hình ảnh; đồng thời cải thiện khả năng đọc hiểu bằng các công cụ thu phóng, hiệu chỉnh và đảo ngược màu sắc. Với người dùng khiếm thính, ColorOS 16 cung cấp các giải pháp hỗ trợ trực quan như chuyển ngữ giọng nói thành văn bản và cảnh báo bằng đèn flash.

Lan tỏa giá trị văn hóa bền vững qua các hợp tác toàn cầu

OPPO cũng đẩy mạnh tích hợp công nghệ thông minh vào các sản phẩm nhằm hỗ trợ người dùng xây dựng lối sống lành mạnh hơn. Năm 2025 đánh dấu sự kiện Phòng thí nghiệm Sức khỏe Thể thao OPPO tại Binhaiwan chính thức đi vào hoạt động, trở thành cơ sở nghiên cứu về sức khỏe thể thao lớn nhất của OPPO trên toàn cầu. Cơ sở này tập trung vào các lĩnh vực như vận động, sức khỏe tim mạch, giấc ngủ và quản lý lối sống. Kết hợp giữa năng lực nghiên cứu nội bộ và mạng lưới hợp tác cùng các viện y khoa - học thuật hàng đầu, phòng thí nghiệm này hướng tới việc ứng dụng AI vào quản lý nhận thức, cân nặng và huyết áp. Những nghiên cứu này sẽ nhanh chóng được hiện thực hóa thành các tính năng thiết thực, giúp việc theo dõi sức khỏe hàng ngày trở nên cá nhân hóa, chủ động và tiện lợi hơn.

Cũng trong năm 2025 vừa qua, OPPO đã đóng góp hơn 5.400.000 USD cho các dự án phúc lợi cộng đồng, đồng thời tiếp tục hợp tác với nhiều đối tác nhằm hỗ trợ giáo dục, bảo tồn văn hóa và nâng cao năng lực chống chịu của cộng đồng trên quy mô toàn cầu.

Bước sang năm thứ hai đồng hành cùng Discovery Channel trong chiến dịch "Culture in a Shot" (Tạm dịch: Văn hóa trong 1 bức ảnh), OPPO tiếp tục tôn vinh sự đa dạng và thúc đẩy thấu hiểu giao lưu văn hóa qua lăng kính nhiếp ảnh di động. Với chủ đề "Celebrate the Moment" (Tạm dịch: Tôn vinh khoảnh khắc), dự án đã làm nổi bật các lễ hội và truyền thống độc đáo tại 15 quốc gia. Chiến dịch khơi nguồn cảm hứng để người dùng trên toàn thế giới tự tay ghi lại và chia sẻ những góc nhìn đa dạng, mang đến nhịp đập đương đại cho những giá trị truyền thống.

OPPO đồng hành cùng Discovery Channel trong chiến dịch "Culture in a Shot"

Năm 2025 cũng đánh dấu việc OPPO mở rộng hợp tác với UNESCO nhằm thúc đẩy bình đẳng trong giáo dục và hòa nhập số. Trong khuôn khổ hợp tác, OPPO đã trao tặng 1.000 máy tính bảng phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập công nghệ thông tin cho thanh thiếu niên tại năm quốc gia ở châu Á và châu Phi.

Đồng thời OPPO và UNESCO cũng ghi nhận hợp tác sâu rộng nhằm thúc đẩy bình đẳng giáo dục và hoà nhập kỹ thuật số. Theo đó, OPPO đã trao tặng 1.000 máy tính bảng phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập công nghệ thông tin cho thanh thiếu niên tại năm quốc gia ở châu Á và châu Phi. Tại Thái Lan, số thiết bị này đang trực tiếp hỗ trợ giáo viên và học sinh trong việc thực hành lập trình máy tính. Tại Châu Phi, nơi tình trạng thiếu hụt phần cứng từng là rào cản lớn đối với giáo dục số, những chiếc máy tính bảng của OPPO đang mở ra cánh cửa tiếp cận công nghệ và kiến tạo những cơ hội mới cho giới trẻ.

Thông qua quan hệ hợp tác dài hạn với UEFA, OPPO tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của văn hóa thể thao và tài năng thể thao trên toàn cầu. Trong năm 2025, nhiều dự án từ thiện về thể thao tại châu Âu, Trung Đông và Mỹ Latinh, đã được triển khai nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương cũng như ươm mầm tài năng trẻ.

OPPO đã trao tặng 1.000 máy tính bảng phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập công nghệ thông tin cho thanh thiếu niên tại năm quốc gia ở châu Á và châu Phi.

Trong thời gian tới, OPPO cam kết tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào năng lực tổ chức và các giải pháp đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu mang đến những sản phẩm công nghệ vượt trội, đồng thời chung tay tạo nên một tương lai phát triển bền vững cho tất cả mọi người.

Để tìm hiểu thêm thông tin về các nỗ lực phát triển bền vững của OPPO, tham khảo Báo cáo Phát triển Bền vững OPPO 2025.