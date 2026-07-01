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LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

Hồng Anh

Hồng Anh

08:58 | 01/07/2026
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Ít ai biết rằng 10 năm trước, LG Electronics Việt Nam đã thành lập trung tâm R&D của LG tại Việt Nam với 30 chuyên gia, và sau 10 năm trung tâm đã liên tục mở rộng về quy mô và chính thức trở thành một pháp nhân độc lập vào năm 2023.
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LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam
Hiện tại, cơ sở này là một trong những trung tâm R&D nước ngoài lớn nhất của LG với hơn 1.250 kỹ sư phần mềm làm việc tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Đây là cơ sở phát triển phần mềm chiến lược, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc củng cố năng lực cạnh tranh của LG trong lĩnh vực phần mềm ô tô. Hiện tại, cơ sở này là một trong những trung tâm R&D nước ngoài lớn nhất của LG với hơn 1.250 kỹ sư phần mềm làm việc tại Hà Nội và Đà Nẵng. Tập trung phát triển phần mềm viễn thông, thông tin giải trí và các công nghệ lõi khác cho Công ty Giải pháp Ô tô (LG Vehicle Solutions), một trong bốn trụ cột kinh doanh của LG Electronics hiện nay

Nhiệm vụ chính của Trung tâm hiện nay là tích cực đổi mới bằng cách ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào toàn bộ quá trình phát triển phần mềm ô tô. Những ý tưởng ứng dụng AI trong công việc hàng ngày do chính các lập trình viên đề xuất đang được đưa vào các dự án thực tế, giúp xây dựng một văn hóa đổi mới tự nguyện từ dưới lên (bottom-up) trong toàn tổ chức. Cách tiếp cận này phản ánh sự phát triển không ngừng của công ty trên hành trình củng cố năng lực phần mềm ô tô.

Các nghiên cứu của Trung tâm R&D tại Việt Nam đã tham gia vào nhiều dự án cho các nhà sản xuất ô tô hàng đầu toàn cầu. Bằng việc kết nối với các trung tâm nghiên cứu ở Hàn Quốc, Châu Âu và Bắc Mỹ, LG đã thiết lập thành công một mạng lưới phát triển phần mềm ô tô toàn cầu nhanh nhạy, có khả năng đáp ứng các yêu cầu đa dạng của khách hàng tại từng khu vực.

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam
LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

Ngoài ra, trung tâm R&D của LG tại Việt Nam còn chú trọng xây dựng một môi trường làm việc chất lượng cho đội ngũ nhân viên. Năm nay, đơn vị tiếp tục được ITviec vinh danh trong danh sách "Top Vietnam Best IT Company". Giải thưởng này ghi nhận môi trường làm việc xuất sắc dựa trên khảo sát trực tiếp từ người lao động qua các tiêu chí: văn hóa doanh nghiệp, lương thưởng, phúc lợi và đãi ngộ, sự quan tâm đến nhân viên và chương trình đào tạo. Đây cũng là lần thứ 5 trung tâm R&D của LG nhận được danh hiệu này.

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam
LG đang đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển nhân tài trong lĩnh vực ô tô và phần mềm

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, LG đang đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển nhân tài trong lĩnh vực ô tô và phần mềm nhằm hỗ trợ cho quá trình mở rộng và phát triển các hoạt động R&D tại Việt Nam. Tiêu biểu trong số đó là LG Track, chương trình học bổng giúp công ty sớm phát hiện các nhà phát triển đầy triển vọng; và LG Dream Code, cuộc thi lập trình phần mềm thường niên đóng vai trò như một cầu nối mang tài năng đến với các cơ hội tuyển dụng trong tương lai.

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam
Cuộc thi LG Dream Code vừa được tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua

Năm nay cuộc thi LG Dream Code vừa được tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua đã thu hút khoảng 670 sinh viên đại học trên khắp Việt Nam tham dự. Các thí sinh lọt vào vòng chung kết sẽ được ưu tiên xem xét khi ứng tuyển vào các vị trí tại LG R&D Việt Nam.

Trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự tại đây cũng liên tục được trau dồi và khẳng định thông qua các chương trình kiểm định nội bộ của Tập đoàn. Tại LG Electronics Coding Expert, một chương trình kiểm định và chứng nhận nội bộ từ LG toàn cầu, đã có 18 trên tổng số 25 chuyên gia vượt qua kỳ thi đến từ trung tâm LG R&D Việt Nam. Tỷ lệ đạt chuẩn này lên tới khoảng 63%, mức cao nhất trong tất cả các chi nhánh và công ty liên kết của LG trên toàn cầu.

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam
Ông Lee Sang Yong, Giám đốc Trung tâm thí nghiệm R&D VS tại Công ty Giải pháp Ô tô (LG Vehicle Solutions)

Chia sẻ nhân dịp 10 năm thành lập, ông Lee Sang Yong, Giám đốc Trung tâm thí nghiệm R&D VS tại Công ty Giải pháp Ô tô (LG Vehicle Solutions), cho biết: "Trong thập kỷ qua, công ty R&D của LG tại Việt Nam đã trở thành một trụ cột trong mạng lưới phát triển phần mềm ô tô toàn cầu của chúng tôi. Hướng tới tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng vai trò của trung tâm này cũng như tận dụng mạng lưới R&D toàn cầu để củng cố vững chắc hơn nữa năng lực về phần mềm ô tô”.

LG Electronics Việt Nam Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
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Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

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Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

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Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam