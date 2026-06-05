LG Swing Smart Monitor - giải pháp hiển thị linh hoạt phá vỡ ranh giới không gian truyền thống

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn về mẫu màn hình di động hoàn toàn mới này của LG.

Có thể gọi LG Swing Smart Monitor là chiếc màn hình lai, hay là sự giao thoa hoàn hảo giữa một máy tính bảng khổng lồ, một chiếc Smart TV thông minh và một trạm làm việc (workstation) hiệu suất cao.

Và hôm nay mời bạn hãy cùng Điện Tử & Ứng Dụng đi sâu tìm hiểu từng khía cạnh của LG Swing để xem liệu thiết bị này có thực sự xứng đáng với sự kỳ vọng của người dùng yêu công nghệ cũng như những gì mà nhà sản xuất mong đợi.

Hệ thống chân đế trụ vươn cao với phần đế đầm chắc, giữ vững trọng tâm cho màn hình

Đầu tiên là về thiết kế, LG Swing Smart Monitor có thiết kế công thái học đột phá và tính cơ động linh hoạt

Điểm ấn tượng đầu tiên và cũng là giá trị cốt lõi làm nên tên tuổi của dòng LG Swing chính là ngôn ngữ thiết kế đi kèm cụm chân đế đặc biệt. Thay vì sử dụng những chân đế chữ V hay mặt phẳng thông thường đặt trên bàn, LG Swing được trang bị một hệ thống chân đế dạng trụ vươn cao với phần đế vô cùng vững chãi. Bên dưới khối đế chắc chắn này là một hệ thống bánh xe được giấu kín một cách tinh tế, cho phép người dùng lăn thiết bị trên các mặt phẳng sàn nhà một cách êm ái, mượt mà mà không tốn quá nhiều sức lực. Bạn hoàn toàn có thể kéo chiếc màn hình này ra phòng làm việc, đẩy vào phòng ngủ để xem phim, hay mang ra phòng khách, nằm thư giãn trên sofa để vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc tin tức.

Hệ thống bánh xe được thiết kế tinh tế, giúp di chuyển mượt

Dễ dàng thay đổi không gian sử dụng chỉ với một lực đẩy nhẹ nhàng

Kết nối giữa phần đế và màn hình là một tay đỡ lò xo dạng Ergo arm khổng lồ, một đặc sản đã làm nên thành công cho nhiều dòng màn hình đồ họa chuyên nghiệp của LG. Hệ thống tay đỡ này mang đến một biên độ điều chỉnh tư thế gần như không có giới hạn. Người dùng có thể kéo màn hình lên cao khi đang đứng thuyết trình, hạ xuống thấp sát mặt bàn khi ngồi làm việc, điều chỉnh độ nghiêng lật lên xuống hoặc xoay góc qua lại hai bên trái phải cực kỳ linh hoạt.

Việc di chuyển LG Swing Smart Monitor giữa các không gian sống rất dễ dàng nhờ sự hỗ trợ của các bánh xe

Tay đỡ Ergo arm khổng lồ là một "đặc sản" trên các dòng màn hình đồ họa chuyên nghiệp của LG nay được trang bị cho LG Swing Smart Monitor

Tuyệt vời hơn cả là màn hình hỗ trợ khả năng xoay dọc 90 độ mượt mà. Cảm giác thao tác xoay vặn rất chắc chắn, đầm tay, cho thấy chất lượng gia công và mức độ hoàn thiện phần cứng ở mức cao cấp. Thiết bị còn được tích hợp sẵn một con quay hồi chuyển bên trong, giúp giao diện hiển thị tự động xoay theo chiều của màn hình tương tự như cách chúng ta sử dụng điện thoại thông minh.

Người dùng cũng có thể xoay vặn LG Swing Smart Monitor dễ dàng lên đến 90 độ

Thao tác xoay vặn 90 độ rất chắc chắn và đầm tay

Tuy nhiên, tính cơ động của LG Swing đi kèm với một sự đánh đổi về mặt năng lượng. Khác với người đàn em StandbyME được trang bị viên pin tích hợp cho phép hoạt động không dây trong vài giờ đồng hồ, LG Swing bắt buộc phải cắm điện trực tiếp để sử dụng. Lý do đằng sau quyết định kỹ thuật này rất dễ hiểu: việc phải gồng gánh một tấm nền kích thước lên tới 31.5 inch cùng độ phân giải 4K sắc nét đòi hỏi một nguồn năng lượng lớn và liên tục.

Thay vì có thể sử dụng di động như StandbyME thì LG Swing lại sử dụng nguồn điện trực tiếp để đảm bảo hiệu năng ổn định

Nếu tích hợp pin, trọng lượng và độ dày của thiết bị sẽ tăng lên đáng kể, đồng thời thời lượng sử dụng cũng khó đạt mức tối ưu. Dù làm giảm đi đôi chút tính "di động hoàn toàn", nhưng bù lại, bạn sẽ không bao giờ bị cắt ngang dòng cảm xúc hay mất dữ liệu công việc chỉ vì thiết bị đột ngột cạn kiệt pin. LG cũng đã khéo léo khắc phục nhược điểm này bằng cách giấu kín củ nguồn bên trong chân đế và luồn dây cáp gọn gàng bên trong tay đỡ, duy trì được vẻ đẹp thẩm mỹ liền mạch và tối giản nhất cho tổng thể sản phẩm.

Và lúc này chân đế chính là khoang chứa cục nguồn để đi dây gọn gàng và ngăn nắp

Trải nghiệm thị giác 4K trên tấm nền 31.5inch rộng rãi

Khi xét đến yếu tố hiển thị, cái tên "Monitor" trong LG Swing Smart Monitor đã thực sự phát huy đúng giá trị của nó. So với phiên bản StandbyME trước đây chỉ dừng lại ở kích thước 27 inch và độ phân giải QHD, LG Swing là một sự lột xác ngoạn mục khi được trang bị tấm nền IPS kích thước lớn 31.5 inch (thường được làm tròn thành 32 inch) cùng độ phân giải 4K sắc nét. Việc nâng cấp này giúp mật độ điểm ảnh của Swing cao hơn khoảng 60% so với thế hệ đàn anh.

Màn hình 32 inch 4K của LG Swing Smart Monitor mang đến không gian "" làm việc đa nhiệm cực kỳ rộng rãi

Đối với những người dùng văn phòng hay những nhà sáng tạo nội dung, một không gian 32 inch 4K là một "bầu trời" cực kỳ rộng rãi để xử lý đa tác vụ. Khi chia đôi màn hình để một bên là bảng tính Excel nhiều cột, một bên là tài liệu tham khảo, mọi chi tiết, con số và nét chữ đều được hiển thị cực kỳ mịn màng, liền mạch, không hề có hiện tượng rỗ hay vỡ hạt. Tấm nền IPS với độ sâu màu 10-bit và khả năng hỗ trợ chuẩn HDR10 mang lại dải màu sắc trong trẻo, đậm đà và độ chuẩn xác cao. Góc nhìn của tấm nền này cũng vô cùng rộng, màu sắc không bị biến dạng dù bạn nhìn từ góc nghiêng, rất phù hợp khi có nhiều người cùng xem nội dung.

Trong khi đó, tấm nền IPS 10-bit màu hỗ trợ HDR10 mang lại màu sắc trong trẻo, đậm đà và chuẩn xác

Mặc dù vậy, thiết bị sử dụng lớp kính dạng gương (glossy) và không có lớp phủ chống chói (anti-glare). Lựa chọn này của LG giúp cho hình ảnh hiển thị có độ tương phản biểu kiến tốt hơn, màu sắc trông tươi tắn và rực rỡ hơn hẳn so với màn hình nhám. Thế nhưng, đây cũng là một điểm hạn chế khi bạn đặt màn hình trong một căn phòng có nhiều ánh sáng phức tạp hoặc đối diện trực tiếp với cửa sổ, bóng đèn chiếu sáng. Hiện tượng phản chiếu hình ảnh lên màn hình sẽ xảy ra, gây đôi chút khó chịu trong quá trình trải nghiệm.

Màn hình sử dụng lớp kính gương (glossy) giúp màu sắc rực rỡ hơn nhưng dễ bị phản chiếu ánh sáng môi trường

Để có được chất lượng hình ảnh hoàn hảo nhất, người dùng nên bố trí LG Swing ở những góc phòng có rèm che hoặc ánh sáng được kiểm soát tốt. Thêm vào đó, vì sử dụng công nghệ LCD truyền thống, thiết bị sẽ không thể tái tạo được màu đen sâu thẳm hay độ tương phản vô cực như trên các dòng TV OLED lừng danh của LG. Với độ sáng tối đa đạt khoảng 350 nits và tần số quét tiêu chuẩn 60Hz, đây là một màn hình lý tưởng cho công việc và giải trí gia đình, nhưng chắc chắn không phải là "vũ khí" dành cho những game thủ hardcore đòi hỏi tốc độ khung hình 144Hz hay công nghệ chống xé hình phức tạp.

Việc bố trí LG Swing trong không gian có ánh sáng được kiểm soát tốt sẽ mang lại chất lượng hình ảnh hoàn hảo nhất

Khả năng kết nối ưu việt và đa nhiệm cho công việc linh hoạt

Sự tinh giản và tối ưu hóa không gian làm việc được thể hiện rõ nét qua hệ thống cổng kết nối của LG Swing. Mặt sau của thiết bị được trang bị cổng nguồn tròn, chân gắn webcam (thường thấy trên các smart monitor của hãng), 2 cổng HDMI tiêu chuẩn và đặc biệt là 3 cổng USB Type-C. Trong số các cổng Type-C này, có một cổng hỗ trợ khả năng xuất hình ảnh, truyền dữ liệu và sạc ngược Power Delivery (PD) công suất lên tới 65W.

Tương tự như Standby Me, LG Swing Smart Monitor được trang bị hệ thống kết nối đa dạng với HDMI, chân gắn webcam và nổi bật là 3 cổng USB Type-C

Trải nghiệm thực tế cho thấy sự tiện lợi tuyệt đối: bạn chỉ cần đặt chiếc laptop của mình lên phần mâm ở dưới chân đế hoặc trên mặt bàn gần đó, cắm một sợi cáp USB-C duy nhất nối lên màn hình. Ngay lập tức, bạn có một không gian làm việc mở rộng 4K, đồng thời chiếc laptop cũng được sạc pin liên tục mà không cần lỉnh kỉnh thêm bộ nguồn nào khác. Thiết kế màn hình có thể tháo rời khỏi tay đỡ thông qua ngàm chốt khóa và hỗ trợ cả chuẩn VESA cũng mang lại sự linh hoạt tối đa nếu một ngày nào đó bạn muốn gắn cố định Swing lên một chiếc ngàm treo tường hoặc tay đỡ khác.

Thiết kế ngàm khóa tháo rời hỗ trợ chuẩn VESA mang lại sự linh hoạt khi muốn treo cố định

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến khả năng cảm ứng đa điểm cực kỳ nhạy bén được tích hợp trực tiếp trên bề mặt kính. Khi kết nối với máy tính chạy hệ điều hành Windows, mọi thao tác vuốt, chạm, thu phóng hay kéo thả đều diễn ra trực tiếp và tự nhiên như trên một chiếc tablet cỡ lớn. Tính năng này kết hợp với khả năng xoay dọc màn hình sẽ biến LG Swing thành một công cụ đọc tài liệu, kiểm tra mã nguồn hay duyệt các trang web dài hết sức tiện lợi. Đáng tiếc là đối với người dùng hệ sinh thái Apple, hệ điều hành macOS hiện tại chưa hỗ trợ thao tác cảm ứng trên các màn hình rời của bên thứ ba, nên thiết bị sẽ chỉ đóng vai trò hiển thị thuần túy qua kết nối vật lý hoặc phản chiếu màn hình không dây Airplay 2.

Với cảm ứng đa điểm nhạy bén, LG Swing Smart Monitor có thể biến hình thành chiếc tablet khổng lồ

Trung tâm giải trí độc lập cho mọi thành viên trong gia đình

Khi công việc kết thúc, bạn chỉ cần rút sợi cáp kết nối ra, và LG Swing ngay lập tức chuyển đổi thành một trung tâm giải trí độc lập thực thụ. Bộ não điều hành toàn bộ các tác vụ giải trí này chính là nền tảng WebOS độc quyền, hệ điều hành vốn đã khẳng định được sự thông minh và mượt mà trên hàng triệu chiếc Smart TV của LG trên toàn cầu.

Rút cáp kết nối, LG Swing Smart Monitor trở thành chiếc Smart TV độc lập với nền tảng WebOS

Giao diện WebOS trực quan cung cấp cho bạn một kho ứng dụng đồ sộ đáp ứng mọi nhu cầu nghe nhìn: từ Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV cho đến các kênh LG Channels miễn phí. Hiệu năng xử lý của màn hình ở mức tốt, các thao tác đóng mở ứng dụng, truy cập cài đặt hay lướt web bằng trình duyệt tích hợp đều phản hồi nhanh nhạy. Bạn có thể sử dụng màn hình cảm ứng để tương tác trực tiếp hoặc nằm dài trên ghế sofa và điều khiển thông qua chiếc remote nhỏ gọn đi kèm.

Hoặc mang đi bất cứ đâu trong nhà, từ bàn làm việc đến sofa

Sự linh hoạt trong thiết kế kết hợp cùng hệ điều hành thông minh mở ra vô số kịch bản sử dụng thú vị cho cả gia đình. Các bậc phụ huynh có thể kéo màn hình ra phòng khách, mở các ứng dụng giáo dục để biến thiết bị thành một chiếc bảng vẽ cảm ứng khổng lồ cho con trẻ học tập và sáng tạo. Xoay dọc màn hình lại, các chị em phụ nữ sẽ có một huấn luyện viên ảo kích thước thật để tập Yoga, hay đơn giản là cả gia đình cùng lướt TikTok, xem YouTube Shorts với trải nghiệm thị giác "ngập tràn" và cực kỳ đã mắt. Những người yêu âm nhạc có thể sử dụng màn hình để mở sheet nhạc điện tử cực lớn khi tập luyện nhạc cụ.

Khả năng xoay dọc màn hình 90 độ giúp mang lại thuận tiện cực cao khi học tập, làm việc

cũng như giải trí

Về mặt âm thanh, LG Swing được trang bị hệ thống loa kép stereo công suất 5W mỗi kênh. Đánh giá một cách công tâm, chất lượng âm thanh này dừng lại ở mức tròn vai và đủ dùng cho các nhu cầu cơ bản. Loa có âm lượng khá to, đủ sức lấp đầy không gian của một phòng ngủ hoặc phòng khách nhỏ. Tuy nhiên, âm bass không thực sự sâu và thiếu đi sự dày dặn, độ vang để tạo nên những trải nghiệm điện ảnh bùng nổ. Đối với những đôi tai khó tính hơn, việc trang bị thêm một chiếc loa Bluetooth di động đặt dưới chân đế hoặc treo phía sau màn hình sẽ là một sự nâng cấp đáng giá, giúp trải nghiệm nghe nhìn trở nên toàn vẹn và trọn vẹn cảm xúc hơn.

Trải nghiệm âm thanh trên LG Swing Smart Monitor cũng rất ấn tượng với hệ thống lLoa kép stereo công suất 5W

Thay cho lời kết

Nhìn một cách tổng thể, LG Swing Smart Monitor là một minh chứng rõ nét cho sự sáng tạo không ngừng nghỉ của LG nhằm đáp ứng lối sống năng động hiện đại. Sản phẩm không chỉ kế thừa trọn vẹn những ý tưởng tuyệt vời từ người tiền nhiệm StandbyME, mà còn được nâng tầm mạnh mẽ về không gian hiển thị và độ sắc nét chuẩn 4K. Một thiết bị lai đủ để làm việc chuyên nghiệp như một trạm làm việc (Workstation), vừa đủ thông minh và linh hoạt để trở thành một trung tâm giải trí, gắn kết gia đình (Smart TV) khi cần thiết.

LG Swing Smart Monitor hứa hẹn trở thành chiếc màn hình di động giúp định hình lại không gian sống

Tuy nhiên, nếu LG Swing Smart Monitor không bị phụ thuộc vào nguồn điện trực tiếp, màn hình dễ phản chiếu ánh sáng hay hệ thống loa được đầu tư tốt hơn thì chúng ta sẽ có được một thiết bị lai trên cả mong đợi. Nó sẽ là sự đầu tư hoàn toàn cho những ai yêu thích sự gọn gàng, linh hoạt và đa dụng.