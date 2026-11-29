Hội thảo Phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và kết nối giao thương năm 2026.

Từ cửa ngõ giao thương đến trung tâm thương mại số

Trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn 2026), Hội thảo Phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và kết nối giao thương năm 2026 ngày 29/11 đặt ra nhiều vấn đề về khai thác lợi thế kinh tế cửa khẩu trong kỷ nguyên số. Với sự tham gia theo chương trình của đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng và các đơn vị sản xuất của hai nước, hội thảo mở ra cơ hội hình thành hệ sinh thái giao thương hiện đại, nơi hoạt động tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng, vận chuyển hàng hóa, thông quan và thanh toán có thể kết nối trên nền tảng số.

Theo thông tin tại tham luận của ông Phạm Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt gần 290 tỷ USD, vượt mức 256,4 tỷ USD của cả năm 2025. Trong khi đó, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 đạt 31 tỷ USD, tăng 25,5%, nhưng giá trị xuất nhập khẩu thông qua thương mại điện tử với tất cả các thị trường mới đạt khoảng 4,45 tỷ USD, tương đương 0,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Khoảng cách giữa quy mô giao thương truyền thống và giao dịch qua nền tảng số cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn, nhất là tại những địa phương sở hữu hệ thống cửa khẩu và hạ tầng logistics như Lạng Sơn.

Ông Hoàng Khánh Duy, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc hội thảo.

Bức tranh kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn cũng đặt ra một bài toán cần giải quyết. Theo số liệu tại tham luận của VECOM, 10 tháng năm 2026, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh đạt hơn 107 tỷ USD. Tuy nhiên, trong sáu tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu hàng hóa do chính địa phương sản xuất chỉ đạt 97 triệu USD, trong khi tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn cùng kỳ đạt 57,69 tỷ USD. Tỷ lệ giữa hai con số này chưa tới 0,2%, phản ánh sự chênh lệch lớn giữa quy mô lưu chuyển hàng hóa và năng lực xuất khẩu sản phẩm của địa phương.

Thay vì chủ yếu khai thác lợi thế vận tải, kho bãi và dịch vụ hậu cần, Lạng Sơn có thể mở rộng nguồn thu thông qua phát triển công nghiệp chế biến, đóng gói, xây dựng thương hiệu, phân phối hàng hóa và cung cấp dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới.

Đông đảo lãnh đạo chiến lược chủ chốt từ các nước tới tham dự hội thảo.

Từ phía Trung Quốc, tài liệu phát biểu của bà Hoàng Hợp Tân, Phó Thị trưởng Chính quyền nhân dân thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, cho biết trong 10 tháng năm 2026, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua hai cửa khẩu Hữu Nghị Quan và Ái Điểm kết nối với Lạng Sơn đạt 801,9 tỷ nhân dân tệ, chiếm 98% tổng giá trị hàng hóa qua các cửa khẩu của Sùng Tả kết nối với Việt Nam. Kể từ khi được phê duyệt xây dựng khu thí điểm tổng hợp thương mại điện tử xuyên biên giới vào năm 2020, Sùng Tả đã xây dựng bốn trung tâm thông quan chuyên biệt, thu hút nhiều nền tảng lớn như JD.com, Douyin, Shopee và Lazada bố trí kho hàng tại khu vực biên giới. Tổng giá trị xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới của thành phố trong sáu năm đã vượt 60 tỷ nhân dân tệ.

Phía Sùng Tả mong muốn hai địa phương tiếp tục thúc đẩy kết nối cửa khẩu thông minh, đưa phương tiện vận tải tự hành vào khai thác, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics, đồng thời phát triển mô hình kết hợp thương mại điện tử với các vùng sản xuất, chế biến nông sản và hệ thống kho hàng xuyên biên giới. Những định hướng này có thể tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp hai nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, tận dụng cơ hội từ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và quá trình nâng cấp hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trên cơ sở đó, VECOM đề xuất xây dựng hành lang thương mại số Lạng Sơn – Quảng Tây với ba trụ cột, gồm tổ chức phiên chợ trực tuyến xuyên biên giới, phát triển nền tảng kết nối toàn bộ quá trình mua bán, vận chuyển và thanh toán giữa các doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy chính sách hỗ trợ sơ chế, đóng gói, kho lạnh, truy xuất nguồn gốc và dịch vụ tài chính tại hai địa phương. Hiệp hội cũng đề xuất thiết lập cơ chế đối thoại thường xuyên với các hiệp hội và doanh nghiệp thương mại điện tử Quảng Tây, tổ chức gặp gỡ định kỳ hằng quý và triển khai các mô hình thí điểm trong năm 2027.

Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, Bộ Công thương phát biểu tại hội thảo.

Kết nối công nghệ, thanh toán và đưa đặc sản địa phương ra thế giới

Nếu cửa khẩu thông minh giúp hàng hóa lưu chuyển nhanh hơn thì thương mại điện tử giúp doanh nghiệp chủ động tìm kiếm thị trường ngay từ khi sản phẩm còn nằm tại vùng nguyên liệu. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái và các khâu phân phối trung gian, doanh nghiệp, hợp tác xã có thể tiếp cận người mua quốc tế thông qua gian hàng trực tuyến, video ngắn, livestream (phát sóng trực tiếp) và các nền tảng giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B). VECOM đề xuất tổ chức những phiên chợ trực tuyến song ngữ theo mùa vụ, đưa các sản phẩm như na Chi Lăng, hoa hồi và sầu riêng tiếp cận người tiêu dùng trên Douyin tại Trung Quốc, TikTok Shop và Shopee tại Việt Nam, tận dụng những nền tảng đã có lượng người dùng lớn thay vì đầu tư xây dựng một sàn thương mại điện tử mới.

Đối với hoạt động giao dịch giữa các doanh nghiệp, mô hình Buy – Ship – Pay (mua hàng, vận chuyển, thanh toán) mà VECOM đề xuất có thể giải quyết tình trạng dữ liệu phân tán giữa nhiều đơn vị trong chuỗi cung ứng. Theo mô hình này, doanh nghiệp mua và bán đã xác thực danh tính có thể tìm kiếm nguồn hàng, gửi báo giá, ký hợp đồng và đặt hàng điện tử; các đơn vị vận tải, kho ngoại quan, hải quan, kiểm dịch, bảo hiểm cùng tham gia xử lý lô hàng; ngân hàng và tổ chức thanh toán được cấp phép thực hiện thanh toán, tài trợ thương mại và đối soát giao dịch. Dữ liệu được nhập một lần và chia sẻ giữa các bên theo quyền hạn phù hợp, qua đó giảm giấy tờ, hạn chế việc khai báo trùng lặp và nâng cao tính minh bạch. VECOM đề xuất thí điểm mô hình này cho hai đến ba ngành hàng trong năm 2027.

Ở góc độ tiếp cận thị trường quốc tế, tại tham luận của ông Nguyễn Ngọc Hải, đại diện Alibaba.com, giới thiệu khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu thị trường và các công cụ xác minh nhà cung cấp để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác nước ngoài. Theo trường hợp doanh nghiệp được Alibaba.com giới thiệu, Công ty TNHH Sukavina, hoạt động trong lĩnh vực nội thất, thiết bị công nghiệp và gia công kim loại, đã đạt doanh số xuất khẩu 3,2 triệu USD trong năm 2025, mở rộng từ một lên ba nhà máy và tiếp cận bốn thị trường xuất khẩu trọng điểm gồm Ấn Độ, Canada, Nhật Bản và Mỹ. Những kết quả do nền tảng công bố cho thấy tiềm năng của việc kết hợp năng lực sản xuất với công nghệ tìm kiếm khách hàng, phân tích nhu cầu thị trường và vận hành gian hàng quốc tế.

Cùng với việc mở rộng thị trường, năng lực vận hành thương mại điện tử của doanh nghiệp địa phương cũng cần được nâng cao. Tài liệu chia sẻ của ông Nguyễn Trung Kiên, nhà sáng lập TUKI Group, giới thiệu hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp từ xây dựng gian hàng, quản lý quảng cáo, tối ưu hoạt động kinh doanh đa nền tảng đến đào tạo nhân lực thương mại điện tử. Theo số liệu cập nhật tại hội thảo 29/11, hệ thống đào tạo của TUKI đã tiếp cận hơn 22.500 học viên, trong khi các dịch vụ xây dựng và phát triển gian hàng đã đồng hành với hơn 2.000 doanh nghiệp và chủ cửa hàng. Đối với các hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ tại Lạng Sơn, việc tiếp cận những dịch vụ chuyên nghiệp có thể giúp rút ngắn quá trình làm quen với môi trường kinh doanh số, song hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, chi phí vận hành và khả năng duy trì nguồn cung.

Một mắt xích quan trọng khác của hệ sinh thái thương mại xuyên biên giới là thanh toán số. Theo đại diện của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), giải pháp VCB OneQR cho phép hộ kinh doanh và doanh nghiệp sử dụng một mã QR để tiếp nhận thanh toán từ nhiều nhóm khách hàng trong nước và quốc tế, trong đó có khách hàng đến từ Trung Quốc, Thái Lan, Lào và Campuchia, tùy theo phạm vi kết nối được triển khai từng thời kỳ. Hệ thống hỗ trợ quản lý dòng tiền, báo cáo giao dịch, thông báo thanh toán tức thời và tích hợp với phần mềm bán hàng. Ở chiều ngược lại, khách hàng Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng VCB Digibank để thanh toán tại các điểm chấp nhận tương thích ở nước ngoài, theo dõi tỷ giá trước khi xác nhận giao dịch và sử dụng nguồn tiền từ tài khoản đồng Việt Nam.

Đối với Lạng Sơn, nơi có hoạt động giao thương, du lịch và mua sắm qua biên giới, việc mở rộng thanh toán bằng mã QR có thể giúp các hộ kinh doanh giảm phụ thuộc vào tiền mặt, thuận tiện hơn trong quản lý doanh thu và phục vụ khách hàng quốc tế. Tuy nhiên, thanh toán bán lẻ bằng mã QR chỉ là một phần của hệ sinh thái tài chính xuyên biên giới; các hợp đồng xuất nhập khẩu quy mô lớn vẫn cần những giải pháp phù hợp về ngoại hối, tài trợ thương mại, quản trị rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật.

Một phiên livestream ngay tại hội thảo gây thu hút đặc biệt với khách tham dự với đơn hàng "bùng nổ" hiệu quả bất ngờ.

Thương mại điện tử xuyên biên giới tại Lạng Sơn.

Tiềm năng ứng dụng thương mại điện tử tại Lạng Sơn còn được thể hiện qua câu chuyện của Hợp tác xã Chế biến nông sản Lụa Vy. Từ nguồn nguyên liệu thảo mộc địa phương, hợp tác xã đã xây dựng quy trình thu hái, sơ chế, chế biến, bảo quản và đóng gói sản phẩm, từng bước đưa đặc sản xứ Lạng tiếp cận các kênh phân phối hiện đại. Theo hồ sơ giới thiệu, sản phẩm trà diếp cá Lụa Vy đạt chứng nhận OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) 4 sao năm 2025; năm 2026, hợp tác xã tiếp tục ghi dấu ấn với giải Vàng cuộc thi livestream thương mại điện tử qua biên giới Việt – Trung. Câu chuyện của Lụa Vy cho thấy công nghệ số đang mở thêm cơ hội để những sản phẩm hình thành từ vùng nguyên liệu nông thôn tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Tuy nhiên, để đưa hàng hóa lên các nền tảng quốc tế, doanh nghiệp cần đáp ứng yêu cầu về chất lượng, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, đăng ký cơ sở sản xuất và các điều kiện nhập khẩu của thị trường sở tại. Theo tham luận của VECOM, doanh nghiệp Việt Nam có thể hợp tác với đối tác Quảng Tây trong hoạt động nhập khẩu, vận hành gian hàng và tổ chức livestream, trong khi phía Việt Nam tập trung bảo đảm chất lượng sản phẩm, vùng nguyên liệu và nguồn cung ổn định. Đây là phương thức giúp các doanh nghiệp nhỏ từng bước tiếp cận thị trường Trung Quốc mà không nhất thiết phải tự xây dựng toàn bộ hệ thống phân phối tại nước ngoài.

Với lợi thế cửa khẩu, khả năng kết nối thị trường Trung Quốc và sự tham gia của các nền tảng công nghệ, ngân hàng, doanh nghiệp logistics, Lạng Sơn đang có cơ hội định hình một mô hình phát triển kinh tế cửa khẩu mới. Khi dòng hàng hóa được kết nối với dòng dữ liệu, dòng tiền và năng lực sản xuất tại chỗ, giá trị của cửa khẩu sẽ không còn giới hạn ở số lượng hàng hóa đi qua mỗi ngày, mà được thể hiện bằng số doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi cung ứng, số sản phẩm mang thương hiệu xứ Lạng tiếp cận thị trường quốc tế và những giá trị kinh tế được tạo ra ngay trên quê hương.