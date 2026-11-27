Ngày 26/11/2026, tại Hà Nội, Báo Công Thương tổ chức tọa đàm “Kiểm soát chất lượng đồ uống từ sản xuất đến tiêu dùng - Giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm”, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đồ uống.

Tọa đàm tập trung trao đổi về những yêu cầu mới trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bia, rượu và nước giải khát; đồng thời làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện quy định pháp luật, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Kiểm soát chất lượng đồ uống xuyên suốt chuỗi cung ứng

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Tiến Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Công Thương cho biết, cùng với sự phát triển của thị trường trong nước, ngành đồ uống tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất ngành đồ uống tăng 17,4%. Quy mô thị trường ngày càng mở rộng, phương thức sản xuất, kinh doanh và phân phối đa dạng hơn, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo ông Nguyễn Tiến Cường, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể phát sinh ở nhiều công đoạn, từ lựa chọn nguyên liệu, sản xuất, chế biến, đóng gói đến bảo quản, vận chuyển và phân phối.

Ông Nguyễn Tiến Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Công Thương phát biểu tại toạ đàm.

Do đó, cần chuyển từ tư duy kiểm soát ở từng khâu riêng lẻ sang kiểm soát xuyên suốt toàn bộ chuỗi cung ứng. An toàn thực phẩm không thể chỉ được xác định thông qua kết quả kiểm nghiệm sản phẩm cuối cùng mà phải được bảo đảm ngay từ nguyên liệu đầu vào, điều kiện sản xuất, quy trình chế biến đến lưu thông và tiêu dùng. Trong đó, doanh nghiệp cần xác định rõ trách nhiệm tự kiểm soát chất lượng là yêu cầu xuyên suốt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đề cập đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ông Lê Văn Trọng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Giám định thực phẩm quốc gia (FIRI), dẫn thông tin thống kê của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, trong vòng 10 năm, Việt Nam ghi nhận 500 ca ngộ độc rượu, chủ yếu do methanol. Riêng năm 2025, cả nước ghi nhận 70 vụ ngộ độc thực phẩm, với 1.558 người mắc và 17 người tử vong.

Theo ông Lê Văn Trọng, bên cạnh các mối nguy sinh học, hóa học và vật lý, ngành đồ uống còn đối mặt với tình trạng gian lận thương mại như thay thế nguyên liệu, pha trộn, giả mạo nguồn gốc, sử dụng thành phần không đúng công bố. Những hành vi này có thể không được phát hiện nếu chỉ kiểm nghiệm các chỉ tiêu thông thường.

Ông Nguyễn Văn Chương, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Đồ uống, cho rằng chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc xuất xứ không chỉ là yêu cầu của cơ quan quản lý hay đòi hỏi của người tiêu dùng mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ và cam kết của mỗi doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Đối với ngành bia - rượu - nước giải khát, việc kiểm soát chất lượng cần được thực hiện xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị, từ nguyên liệu đầu vào, sản xuất, đóng gói, lưu thông, phân phối đến tay người tiêu dùng. Doanh nghiệp chủ động đáp ứng quy định mới về an toàn thực phẩm

Một trong những nội dung đáng chú ý tại tọa đàm là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30:2026/BCT về sản phẩm đồ uống có cồn, được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2026/TT-BCT ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Quy chuẩn áp dụng đối với cồn thực phẩm, bia hơi, bia hộp, bia chai, rượu vang và rượu mạnh; quy định các chỉ tiêu an toàn, phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử. Đối với nước giải khát và đồ uống không cồn, các cơ sở tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

Trình bày tham luận tại tọa đàm, bà Nguyễn Hương Giang, Chuyên viên cao cấp, Phòng Công nghiệp Tiêu dùng, Thực phẩm, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), cho biết Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14 quy định không sử dụng nguyên liệu, phụ gia không được phép dùng trong thực phẩm hoặc không rõ nguồn gốc để sản xuất, pha chế rượu, bia.

Sản phẩm lưu hành trên thị trường phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng và an toàn thực phẩm. Đồng thời, cần tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các diễn giả chia sẻ tại toạ đàm.

Bà Nguyễn Hương Giang khuyến nghị doanh nghiệp chủ động rà soát nguyên liệu, sản phẩm, quy trình kiểm soát chất lượng và kế hoạch kiểm nghiệm để đáp ứng QCVN 30:2026/BCT trước thời điểm quy chuẩn có hiệu lực.

Bên cạnh đó, Thông tư số 63/2026/TT-BCT ngày 30/9/2026 của Bộ Công Thương về cơ sở dữ liệu thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương đã có hiệu lực từ ngày 15/11/2026. Thông tư yêu cầu cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thiết lập, lưu trữ đầy đủ hồ sơ truy xuất nguồn gốc theo nguyên tắc “một bước trước - một bước sau”; cung cấp hồ sơ trong vòng 24 giờ kể từ khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu và thực hiện thông báo khẩn cấp khi phát hiện sản phẩm không bảo đảm an toàn.

Các quy định mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với doanh nghiệp trong quản lý thông tin sản phẩm, kiểm soát chất lượng và chủ động phòng ngừa rủi ro an toàn thực phẩm.

Minh bạch nguồn gốc giúp doanh nghiệp mở rộng kênh phân phối

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Vũ Thế Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần iCheck, cho rằng minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc đang trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp ngành đồ uống nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Theo ông Vũ Thế Tuấn, có tới 83% người tiêu dùng quan tâm đến yếu tố an toàn đối với thực phẩm chế biến. Tỷ trọng hàng chính hãng trong thương mại điện tử tăng từ 12% năm 2020 lên khoảng 30% năm 2025. Có 9/10 người dùng ưu tiên mua sắm tại các gian hàng chính hãng và sẵn sàng chi trả cao hơn để bảo đảm chất lượng, độ tin cậy. Đại diện iCheck cho biết, truy xuất nguồn gốc trong ngành đồ uống cần được triển khai xuyên suốt 5 công đoạn: Tiếp nhận nguyên liệu; sản xuất và chế biến; đóng gói và hoàn thiện sản phẩm; lưu kho và phân phối; lưu thông và tiêu dùng.

Việc liên kết dữ liệu từ nguyên liệu đầu vào đến từng mẻ sản xuất, lô thành phẩm và các điểm phân phối giúp doanh nghiệp nhanh chóng khoanh vùng sản phẩm khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, thu hẹp phạm vi thu hồi, giảm thiệt hại kinh tế và hạn chế ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu.

Dẫn chứng thực tế tại một doanh nghiệp ngành sữa, ông Vũ Thế Tuấn cho biết, chỉ sau 3 tháng, gần 300 lô hàng đã được đồng bộ lên Cổng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Người tiêu dùng có thể tra cứu nguồn gốc từng lô sữa thông qua mã QR trên bao bì, kết hợp với mã lô hoặc ngày sản xuất.

Từ góc độ doanh nghiệp sản xuất, ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, cho biết hiện doanh nghiệp đang quản lý 33 đảo yến với 173 hang yến trên vùng biển Khánh Hòa.

Đây là lợi thế giúp Công ty chủ động kiểm soát nguồn nguyên liệu ngay từ đầu. Trong quá trình sản xuất, Công ty chú trọng kiểm soát chất lượng từ khâu khai thác, tiếp nhận nguyên liệu, bảo quản, kiểm nghiệm, chế biến đến đóng gói thành phẩm. Các thông tin được quản lý theo từng lô sản xuất, kết hợp ứng dụng công nghệ và mã QR để phục vụ kiểm tra, đối chiếu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, minh bạch thông tin về nguồn gốc, thành phần, chất lượng và hồ sơ pháp lý của sản phẩm là cơ sở để các đối tác phân phối yên tâm lựa chọn, đồng thời giúp người tiêu dùng nhận biết và tin tưởng vào sản phẩm chính hãng.

Trong khuôn khổ tọa đàm, phiên thảo luận với chủ đề “Truy xuất nguồn gốc đồ uống: Minh bạch thông tin sản phẩm, mở lối vào kênh phân phối” tập trung trao đổi về thực trạng kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm; yêu cầu của các hệ thống bán lẻ, nền tảng thương mại điện tử và khả năng ứng dụng công nghệ trong quản lý, chia sẻ dữ liệu, truy xuất nguồn gốc.

Các đại biểu cũng đề cập những khó khăn trong triển khai, từ chi phí đầu tư, ứng dụng công nghệ, chuẩn hóa thông tin đến kết nối dữ liệu giữa nhà sản xuất và đơn vị phân phối; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi cung ứng.

Thông qua tọa đàm, Báo Công Thương mong muốn góp phần đưa các quy định mới đến gần hơn với doanh nghiệp, thúc đẩy sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị kiểm nghiệm, hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất và hệ thống phân phối. Qua đó, nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng đồ uống từ sản xuất đến tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và xây dựng thị trường đồ uống minh bạch, an toàn, lành mạnh.