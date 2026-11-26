Đại diện Viettel IDC tham dự buổi lễ cùng lãnh đạo Viettel, Singtel và các đối tác. Sự kiện có sự chứng kiến của ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Cùng dự có Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội(Viettel), cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Viettel IDC và các đối tác chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết cáp quang biển VTS. Ảnh: Viettel IDC

Tuyến cáp quang biển VTS kết nối Việt Nam, Thái Lan và Singapore, do Viettel và Singtel đồng chủ trì. Tham gia dự án còn có các doanh nghiệp công nghệ và viễn thông trong khu vực gồm AIS, VNPT, FPT Telecom và Viettel IDC. Tuyến cáp quang biển VTS đánh dấu sự chuyển dịch của Việt Nam từ sử dụng sang chủ động đầu tư, phát triển và làm chủ hạ tầng kết nối quốc tế.

Đối với Viettel IDC, tham gia tuyến cáp quang biển VTS mở ra cơ hội mở rộng năng lực kết nối quốc tế, tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái đồng bộ gồm trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và hạ tầng AI, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng trong nước và quốc tế

Băng thông lớn, độ trễ thấp nâng chất lượng dịch vụ Viettel IDC

Tuyến cáp quang biển VTS dài khoảng 2.500 km, có dung lượng thiết kế 600 Tbps và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2030. Trong đó, nhánh kết nối trực tiếp Việt Nam với Singapore dài khoảng 1.200 km, chưa bằng một nửa chiều dài toàn tuyến, nhưng có dung lượng thiết kế 240 Tbps. Mức dung lượng này tương đương khoảng 2,5 lần tổng dung lượng các tuyến cáp quang biển quốc tế Việt Nam đang khai thác.

Singapore là một trong những trung tâm trung chuyển dữ liệu lớn nhất Đông Nam Á. Kết nối trực tiếp với thị trường này giúp VTS dự kiến đạt độ trễ khoảng 12 mili giây, thấp hơn khoảng 50% so với mức trung bình của các tuyến cáp hiện nay. Tuyến cáp cũng mở thêm hướng kết nối quốc tế, tăng khả năng dự phòng và hạn chế nguy cơ gián đoạn các dịch vụ số xuyên biên giới.

Phối cảnh trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn Tân Phú Trung, TP. Hồ Chí Minh của Viettel. Ảnh: Viettel

Các thông số kỹ thuật tạo điều kiện để Viettel IDC nâng cao chất lượng dịch vụ nhờ băng thông lớn, độ trễ thấp, khả năng mở rộng linh hoạt và tăng cường dự phòng kết nối. Đây là những yếu tố cần thiết để các hệ thống công nghệ và dịch vụ số duy trì hoạt động liên tục.

Tuyến cáp cập bờ tại TP. Hồ Chí Minh, bổ sung hướng kết nối quốc tế cho khu vực phía Nam và tạo điều kiện phát triển hệ sinh thái trung tâm dữ liệu, dịch vụ số. Kết nối trực tiếp tới Singapore với dung lượng lớn giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu truyền tải dữ liệu của các ngành tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, sản xuất, logistics, truyền thông số và các nền tảng AI.

Sự kết hợp giữa tuyến cáp VTS và hạ tầng của Viettel IDC tạo thêm một hướng kết nối để khách hàng quốc tế tiếp cận thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp trong nước có thêm điều kiện cải thiện chất lượng dịch vụ, mở rộng hoạt động ra khu vực và đa dạng hóa các tuyến kết nối quốc tế, qua đó giảm sự phụ thuộc vào một số hướng truyền dẫn hiện có.

Sau gần 20 năm phát triển trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây tại Việt Nam, Viettel IDC xác định việc tham gia tuyến cáp quang biển VTS là cam kết đầu tư dài hạn nhằm hoàn thiện hệ sinh thái gồm trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, kết nối và AI. Doanh nghiệp hướng tới xây dựng hạ tầng đồng bộ, an toàn, có khả năng mở rộng, qua đó góp phần nâng cao năng lực tự chủ số quốc gia và tăng cường vị thế của Việt Nam trên bản đồ hạ tầng số khu vực và thế giới.

Viettel IDC mở rộng kết nối quốc tế, đón nhu cầu ứng dụng AI

Tuyến cáp giúp Viettel IDC kết nối hệ thống trung tâm dữ liệu, nền tảng điện toán đám mây, hạ tầng AI với mạng lưới quốc tế thành một hệ sinh thái hạ tầng số toàn diện. Khi các trung tâm dữ liệu trong nước được nối chặt hơn với những đầu mối trung chuyển dữ liệu lớn của khu vực, doanh nghiệp có thể phục vụ tốt hơn nhu cầu kết nối xuyên biên giới và triển khai hệ thống đa đám mây. Viettel IDC cũng có điều kiện đồng hành cùng khách hàng khi họ mở rộng hoạt động tại Việt Nam và trên các thị trường quốc tế.

VTS còn mở ra một hành lang dữ liệu trực tiếp giữa Việt Nam và Singapore. Nhờ đó, doanh nghiệp Việt Nam có thêm điều kiện tiếp cận khách hàng, nền tảng số và hệ sinh thái công nghệ toàn cầu, kể cả những doanh nghiệp đang đặt hệ thống tại trung tâm dữ liệu của Viettel IDC.

Sự phát triển nhanh của AI đang đặt ra yêu cầu mới đối với hạ tầng số. Các hệ thống AI quy mô lớn cần năng lực tính toán, lưu trữ và khả năng truyền tải khối lượng dữ liệu lớn giữa người dùng, trung tâm dữ liệu, nền tảng điện toán đám mây và các cụm máy tính. Do đó, mạng lưới có băng thông lớn, độ trễ thấp và kết nối ổn định giữ vai trò quan trọng trong quá trình triển khai, mở rộng ứng dụng AI.

Theo định hướng phát triển hạ tầng số phục vụ kỷ nguyên AI, Viettel IDC tập trung xây dựng đồng bộ ba thành phần gồm hệ thống trung tâm dữ liệu hiện đại; nền tảng điện toán đám mây và AI với năng lực tính toán, lưu trữ linh hoạt; mạng lưới kết nối trong nước và quốc tế bảo đảm truyền tải dữ liệu an toàn, liên tục và hiệu quả. Việc tham gia tuyến cáp quang biển VTS giúp doanh nghiệp bổ sung năng lực kết nối quốc tế, hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ các dịch vụ số.

Trung tâm dữ liệu, nền tảng Cloud và AI cùng mạng lưới kết nối được triển khai đồng bộ tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển các ứng dụng AI quy mô lớn, xử lý dữ liệu theo thời gian thực và quản lý hệ thống công nghệ tại nhiều khu vực địa lý. Theo Viettel IDC, năng lực hạ tầng đó cũng góp phần nâng cao sức hút của Việt Nam đối với các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn, doanh nghiệp công nghệ toàn cầu và các dự án đầu tư vào trung tâm dữ liệu, hạ tầng AI.