Cụ thể, Vietnam Post với bề dày 81 năm hình thành và phát triển, cùng mạng lưới hơn 13.000 điểm phục vụ trên toàn quốc, sẽ có lợi thế về năng lực phân phối, khả năng tiếp cận khách hàng và sự am hiểu thị trường Việt Nam. Trong khi đó, Rakuten Viber là nền tảng giao tiếp số toàn cầu được hàng triệu người dùng tin tưởng, nổi bật với hệ tiện ích đa dạng và chú trọng bảo mật, quyền riêng tư của người dùng. Dựa trên thế mạnh của hai bên, khách hàng sử dụng SIM Pottel sẽ có cơ hội tiếp cận các gói cước linh hoạt, tiện ích và ưu đãi dành riêng khi sử dụng ứng dụng Viber, đáp ứng nhu cầu liên lạc, làm việc và giải trí hằng ngày.

Vietnam Post và Rakuten Viber ký kết hợp tác chiến lược.

Hai bên đồng thời phối hợp truyền thông, quảng bá trên các kênh chính thức và triển khai nhận diện đồng thương hiệu Pottel - Viber tại hệ thống điểm bán, đại lý của Pottel trên toàn quốc, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin, tìm hiểu các chương trình ưu đãi và trải nghiệm dịch vụ ngay tại điểm giao dịch.

Việc hợp tác với Rakuten Viber cũng góp phần thúc đẩy định hướng xây dựng hệ sinh thái số của Pottel, kết hợp dịch vụ viễn thông di động với tài chính số, dịch vụ ngân hàng và các tiện ích giải trí như game, livestream, hướng tới đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đặc biệt là giới trẻ.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Anh Tuấn (Phó Tổng Giám đốc Vietnam Post) nhấn mạnh: “Chúng tôi kỳ vọng Pottel và Rakuten Viber sẽ phối hợp chặt chẽ, cùng xây dựng các chương trình, nội dung khác biệt so với các dịch vụ khác trên thị trường, qua đó mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng, đặc biệt là cộng đồng người dùng trẻ luôn năng động, sáng tạo.”

Ông David Tse, Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương Rakuten Viber.

Đại diện cho Rakuten Viber, ông David Tse, Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho rằng, Việt Nam là thị trường có ý nghĩa chiến lược đối với Viber. Sự hợp tác với Vietnam Post sẽ giúp Viber kết hợp thế mạnh của nền tảng giao tiếp an toàn, tin cậy với mạng lưới rộng khắp và sự am hiểu thị trường bản địa của đối tác, từ đó mang đến những trải nghiệm gần gũi, hữu ích và phù hợp hơn với người dùng Việt Nam. Ông nói: “Chặng đường phát triển tiếp theo của Viber tại Việt Nam không chỉ là kết nối thêm nhiều người, mà còn là tạo ra thêm nhiều lý do để mọi người kết nối với nhau.”

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Post.

Lễ ký kết đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa Vietnam Post và Rakuten Viber, đồng thời mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm, dịch vụ số trên cơ sở thế mạnh của hai doanh nghiệp. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng các hình thức hợp tác, hướng tới mang lại nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng và cộng đồng.