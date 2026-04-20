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Rakuten Viber hợp tác chiến lược cùng Pharaon

Hồng Anh

Hồng Anh

19:43 | 20/04/2026
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Theo đó, Rakuten Viber đã hợp tác chiến lược cùng nền tảng lifestyle concierge, Pharaon, (quản lý phong cách sống) cao cấp nhằm mang đến dịch vụ tư vấn và hỗ trợ các yêu cầu giải trí, ẩm thực và du lịch cá nhân dành riêng cho người dùng Viber Plus tại Việt Nam.
AI Link Summary, để không bỏ sót bất cứ tin nhắn nào Rakuten Viber và DoubleVerify tối ưu hóa hiệu suất và vị trí hiển thị Rakuten Viber và Happydemics hợp tác chiến lược

Thông qua hợp tác này, người dùng Viber Plus có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ concierge ngay trên nền tảng nhắn tin quen thuộc, biến mọi nhu cầu giải trí, ẩm thực và du lịch thành những trải nghiệm cao cấp, tiện lợi và đầy cảm hứng.

Đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng tầm giá trị gia tăng của Viber Plus, cũng như mở rộng hệ sinh thái tiện ích dành cho người dùng. Thông qua nền tảng dịch vụ của Pharaon, người dùng Viber Plus sẽ được tiếp cận loạt đặc quyền cao cấp, bao gồm: dịch vụ tư vấn ẩm thực và đặt bàn VIP tại các nhà hàng danh tiếng kèm ưu đãi quà tặng đặc biệt; hỗ trợ toàn diện cho nhu cầu giải trí, tham dự sự kiện và các hoạt động cao cấp được cá nhân hóa theo sở thích; cùng dịch vụ tư vấn và lên kế hoạch du lịch riêng biệt với các hành trình được thiết kế chuyên sâu, đặt chỗ nghỉ dưỡng và trải nghiệm độc quyền.

Rakuten Viber hợp tác chiến lược cùng Pharaon
Rakuten Viber hợp tác chiến lược cùng Pharaon

Chương trình sẽ triển khai đến toàn bộ người dùng Viber Plus thông qua nội dung phong cách sống tinh tuyển cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Trong vòng sáu tháng tới, dự kiến chương trình tiếp cận hàng triệu người dùng và mang đến 20.000 lượt trải nghiệm cao cấp, nổi bật với các đặc quyền hấp dẫn như upsize cà phê signature miễn phí tại các chuỗi cà phê danh tiếng, tặng món ăn kèm hoặc tráng miệng thượng hạng tại nhà hàng fine-dining cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn khác.

Người dùng Viber Plus có thể dễ dàng liên hệ với dịch vụ concierge của Pharaon thông qua cuộc gọi trên Viber để đặt dịch vụ. Sau khi hoàn tất, Pharaon sẽ gửi tin nhắn xác nhận qua Viber để người dùng xuất trình tại địa điểm cung cấp dịch vụ khi sử dụng.

Chia sẻ nhân sự kiện này, ông David Tse, Giám đốc cấp cao khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Rakuten Viber, cho biết: “Với mong muốn mở rộng giá trị mang lại cho người dùng Viber Plus, việc hợp tác với Pharaon đánh dấu một bước chuyển mình hướng tới việc cung cấp những đặc quyền cao cấp vượt ra ngoài không gian số. Chúng tôi đang nâng tầm trải nghiệm nhắn tin và bổ sung thêm những giá trị hữu hình, ngoài đời thực nhằm phục vụ người dùng tốt hơn.”

Đại diện Pharaon đánh giá: Chúng tôi tin rằng dịch vụ lifestyle concierge có thể biến cuộc sống thường ngày trở nên dễ dàng và trọn vẹn hơn. Qua sự hợp tác này với Viber Plus, Pharaon mong muốn mang những đặc quyền phong cách sống đến gần hơn với cộng đồng người dùng tại Việt Nam.”

Viber người dùng Việt Nam Viber Plus nền tảng lifestyle concierge Pharaon

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu