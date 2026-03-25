Theo báo cáo của NielsenIQ, một công ty về thông tin người dùng hàng đầu thế giới, có gần 84% Giám đốc Marketing (CMO) xem ROI (tỷ suất hoàn vốn) là chỉ số hàng đầu để quyết định việc phân bổ ngân sách. Vì vậy, nhu cầu về dữ liệu chất lượng cao để đánh giá hiệu quả chiến dịch quảng cáo ngày càng trở nên cấp thiết.

Thông qua hợp tác này, Viber cho phép các thương hiệu đo lường mức độ gia tăng nhận diện thương hiệu (brand lift) bằng phương pháp đo lường đa phương tiện, ưu tiên bảo vệ quyền riêng tư. Về phía Happydemics sẽ kết hợp xác suất tiếp cận quảng cáo với chỉ số ghi nhớ quảng cáo, đồng thời thu thập phản hồi tự nguyện theo thời gian thực về mức độ ghi nhớ quảng cáo của người dùng. Cách tiếp cận này mang lại những dữ liệu đáng tin cậy và có thể so sánh giữa các kênh và định dạng quảng cáo, mà không cần sử dụng cookie hay theo dõi người dùng.

Rakuten Viber và Happydemics hợp tác chiến lược

Đáng chú ý, bằng cách ứng dụng AI, hệ thống so sánh kết quả chiến dịch với các tiêu chuẩn ngành và đưa ra khuyến nghị cụ thể để giúp thương hiệu cải thiện hiệu quả quảng cáo trong tương lai. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tối ưu ngân sách marketing và nâng cao tính minh bạch trong việc đo lường hiệu quả đầu tư.

“Chúng tôi mong muốn giúp các thương hiệu xây dựng những chiến dịch tạo được sự kết nối với người dùng và nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các chỉ số đo lường chất lượng cao từ các nhà quảng cáo. Dù phạm vi tiếp cận và lượt hiển thị vẫn là nền tảng, nhưng sự hợp tác này bổ sung yếu tố con người vào việc đo lường, giúp thương hiệu thay đổi nhận thức và thúc đẩy quyết định của người dùng như thế nào, chứ không chỉ dừng lại ở số lần quảng cáo xuất hiện.” Ông Jean-Marc Alomassor, Phó Chủ tịch phụ trách Giải pháp Quảng cáo tại Rakuten Viber, cho biết.

Theo bà Virginie Chesnais, Giám đốc Marketing của Happydemics, chia sẻ: "Trong thời gian dài, hiệu quả quảng cáo thường được đánh giá dựa trên các chỉ số hiển thị. Sự hợp tác với Rakuten Viber giúp các thương hiệu kết nối giữa mức độ tiếp cận và tác động thực sự của quảng cáo, từ đó hiểu rõ cách quảng cáo thay đổi nhận thức, ý định và sự ưu tiên của người tiêu dùng. Bằng cách so sánh hiệu quả giữa các kênh và khu vực, đồng thời kết hợp sự hiểu biết của con người với tối ưu hóa bằng AI, các thương hiệu có thể tự tin đưa ra quyết định về nội dung sáng tạo và đầu tư marketing ở quy mô lớn.”

Những tính năng mới này hiện đã được áp dụng cho toàn bộ Viber Advertising, từ quảng cáo native, quảng cáo hiển thị đến nội dung thương hiệu.