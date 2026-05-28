Đến hẹn lại lên, Sony ra mắt loạt TV Bravia và loa Bravia Theatre thế hệ mới

Hai model TV cao cấp nhất là BRAVIA 9 II và BRAVIA 7 II là bộ đôi TV BRAVIA True RGB đầu tiên của Sony, sử dụng hệ thống đèn LED đỏ, xanh lá và xanh dương được điều khiển độc lập nhằm tái hiện dải màu lớn nhất trong lịch sử TV Sony, đồng thời mang đến màu sắc chính xác, độ tương phản sâu và chiều sâu hình ảnh chân thực hơn.

BRAVIA 9 II

BRAVIA 7 II

Cả hai dòng TV này đều được trang bị RGB Backlight Master Drive Pro giúp kiểm soát chính xác từng đèn LED để tăng độ sáng và tái hiện màu sắc tinh khiết hơn so với Mini LED thông thường, kết hợp X-Wide Angle Pro duy trì hình ảnh rõ nét ở nhiều góc nhìn.

Cả hai dòng TV này đều được trang bị RGB Backlight Master Drive Pro giúp kiểm soát chính xác

Hệ thống loa toàn dải, Voice Zoom 3™ ứng dụng AI và 3D Surround Upscaling mang lại âm thanh rõ lời thoại và hiệu ứng âm thanh vòm sống động hơn. Bộ đôi TV cũng tích hợp các tính năng điện ảnh như My Cinema, Ambient Optimization, cùng hỗ trợ Dolby Vision®, Dolby Atmos®, DTS:X® và IMAX® Enhanced.

Acoustic Multi-Audio+ cùng loa tweeter đánh trần dạng beam nâng tầm hiệu ứng âm thanh điện ảnh giàu chiều sâu hơn.

Là model TV cao cấp nhất năm nay, BRAVIA 9 II nổi bật với RGB Triluminos Max™, Luminance Booster Pro, Smooth Color Gradation và Immersive Black Screen Pro, mang đến dải màu rộng, độ sáng ấn tượng, giảm phản chiếu và duy trì độ chính xác màu sắc ngay cả trong môi trường nhiều ánh sáng. Trong khi đó, Acoustic Multi-Audio+ cùng loa tweeter đánh trần dạng beam nâng tầm hiệu ứng âm thanh điện ảnh giàu chiều sâu hơn.

BRAVIA 3 II

Trong khi đó, BRAVIA 3 II mang đến lựa chọn TV thông minh cho nhu cầu giải trí phổ thông với kích thước từ 43 đến 100 inch, nổi bật với XR Processor, XR Triluminos Pro, Motionflow XR 960 (tùy kích thước), cùng hỗ trợ Dolby Vision®, Dolby Atmos®, IMAX® Enhanced, HDMI 2.1 và VRR cho nhu cầu xem phim và chơi game trên màn hình lớn.

BRAVIA Theatre Trio và BRAVIA Theatre Bar 7 là hai dòng loa âm thanh được phát triển để đáp ứng nhu cầu giải trí trên màn hình lớn với khả năng mở rộng linh hoạt hơn.

Khác với soundbar truyền thống, BRAVIA Theatre Trio sử dụng cấu hình 3 loa gồm trái, phải và trung tâm, kết hợp 360 Spatial Sound Mapping tạo tới 24 loa ảo để mở rộng không gian âm thanh đa hướng. Hệ thống hỗ trợ Dolby Atmos®, DTS:X®, IMAX® Enhanced, mở rộng với loa subwoofer, loa sau và subwoofer kép tăng cường dải trầm và độ bao phủ âm thanh vòm.

Công nghệ âm thanh vòm đỉnh cao

BRAVIA Theatre Trio khi được kết hợp với BRAVIA Theatre Sub 9 hay BRAVIA Theatre Rear 9 được phát triển cùng Sony Pictures Entertainment, giúp tái hiện chính xác hơn ý đồ âm thanh của nhà làm phim. Microphone USB Type-C mới cũng giúp hiệu chỉnh âm thanh theo từng không gian sử dụng chính xác hơn.

Giúp thưởng thức âm thanh ở mọi vị trí

Trong khi đó, BRAVIA Theatre Bar 7 mang đến giải pháp loa thanh gọn gàng với 360 Spatial Sound Mapping, Sound Field Optimization và hệ thống 9 đầu ra âm thanh, bao gồm loa hướng trần và loa trái-phải, tạo hiệu ứng âm thanh đa chiều sống động hơn. Khi kết hợp với BRAVIA Theatre Sub 7 và hỗ trợ subwoofer kép, hệ thống mang lại dải âm trầm mạnh mẽ hơn cho không gian giải trí lớn.

Sony cũng tiên phong đưa Direct Connect và Dual Subwoofer lên hệ sinh thái TV tại gia

Sony cũng tiên phong đưa Direct Connect và Dual Subwoofer lên hệ sinh thái TV tại gia. Theo đó, Direct Connect cho phép TV BRAVIA kết nối trực tiếp với loa subwoofer và loa sau không dây mà không cần soundbar, còn Dual Subwoofer hỗ trợ kết nối đồng thời hai loa subwoofer như BRAVIA Theatre Sub 9, Sub 8 và Sub 7 với một loa chính tương thích, bao gồm BRAVIA Theatre Trio, Quad, Bar 9, Bar 8 và Bar 7, mang đến khả năng mở rộng âm thanh linh hoạt hơn cho trải nghiệm điện ảnh tại nhà.

Tối giản trong thiết lập và trải nghiệm đa nhiệm với remote TV và ứng dụng Bravia Connect

Các mẫu TV Sony đều sử dụng vật liệu tái chế ở thân máy, linh kiện bên trong và điều khiển từ xa, đặc biệt là vật liệu tái chế SORPLAS™ do chính Sony phát triển. Đặc biệt, BRAVIA 9 II là TV đầu tiên của Sony ứng dụng nhựa có nguồn gốc tái tạo từ dầu ăn đã qua sử dụng và các nguyên liệu tái tạo khác trên mặt lưng và một số linh kiện bên trong như các bộ phận quang học, vốn là nhóm linh kiện khó sản xuất từ vật liệu tái chế.

Thế hệ TV BRAVIA và loa BRAVIA Theatre dự kiến có mặt tại Việt Nam từ tháng 6 tới

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