Sony ra mắt BRAVIA 2026 với công nghệ True RGB, chuẩn màu điện ảnh

BRAVIA 9 II và BRAVIA 7 II: True RGB là điểm nhấn

Công nghệ True RGB trên BRAVIA 9 II và BRAVIA 7 II là điểm nhấn quan trọng của dòng TV BRAVIA 2026

Công nghệ True RGB trên BRAVIA 9 II và BRAVIA 7 II là điểm nhấn quan trọng của dòng TV BRAVIA 2026. Trên thế hệ BRAVIA mới, đèn LED ba màu RGB (đỏ, xanh lá và xanh dương) được điều khiển độc lập và chính xác bởi công nghệ RGB Backlight Master Drive Pro của Sony với khả năng làm mờ cục bộ chính xác để tạo ra độ tương phản ấn tượng, tái hiện ánh sáng và bóng tối một cách sống động, cùng dải chuyển sắc chi tiết từ những vùng đổ bóng nhẹ trên khuôn mặt đến các điểm sáng nổi bật. Nhờ đó, TV mang đến màu sắc thuần khiết, độ sâu hình ảnh chân thực hơn và khả năng tái hiện khung hình sống động hơn.

Sony đã tiên phong thương mại hóa công nghệ RGB LED TV với mẫu Sony QUALIA 005

Sony đã tiên phong thương mại hóa công nghệ RGB LED TV với mẫu Sony QUALIA 005 ra mắt từ năm 2004, đặt nền móng cho hành trình nghiên cứu và phát triển công nghệ hiển thị RGB trong hơn hai thập kỷ qua.

BRAVIA 9 II và BRAVIA 7 II còn được trang bị công nghệ X-Wide Angle Pro giúp duy trì hình ảnh và màu sắc chính xác ở nhiều góc nhìn

Ngoài ra, BRAVIA 9 II và BRAVIA 7 II còn được trang bị công nghệ X-Wide Angle Pro giúp duy trì hình ảnh và màu sắc chính xác ở nhiều góc nhìn, cùng hệ thống loa toàn dải, Voice Zoom 3™ và 3D Surround Upscaling mang đến lời thoại rõ ràng và không gian âm thanh vòm sống động. Bộ đôi TV cũng tích hợp các tính năng điện ảnh như My Cinema (tối ưu hình ảnh và âm thanh cho trải nghiệm xem phim), Ambient Optimization (tự động điều chỉnh hình ảnh và âm thanh theo điều kiện phòng và vị trí xem), cùng hỗ trợ Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS và IMAX Enhanced.

Riêng, BRAVIA 9 II nổi bật với các công nghệ RGB Triluminos Max, Luminance Booster Pro, giúp tái hiện màu sắc rực rỡ nhưng tự nhiên, độ sáng ấn tượng và chuyển sắc mượt mà.

BRAVIA 3 II: Mở rộng trải nghiệm màn hình lớn

Sony tiếp tục mở rộng trải nghiệm màn hình lớn bằng dải kích thước đa dạng từ 43 đến 100 inch của dòng BRAVIA 3 II

Với BRAVIA 3 II, Sony tiếp tục mở rộng trải nghiệm màn hình lớn bằng dải kích thước đa dạng từ 43 đến 100 inch. Nổi bật là phiên bản 100 inch, góp phần thêm lựa chọn cho những gia đình muốn nâng cấp phòng khách, phù hợp cho phim ảnh, thể thao, nội dung trực tuyến và gaming…

BRAVIA 3 II được trang bị bộ vi xử lý XR Processor tích hợp AI, công nghệ XR Triluminos Pro và Motionflow XR 960

Về cấu hình, BRAVIA 3 II được trang bị bộ vi xử lý XR Processor tích hợp AI, công nghệ XR Triluminos Pro và Motionflow XR 960 (tùy kích thước màn hình), giúp hình ảnh chân thực hơn và chuyển động mượt mà hơn.

Bên cạnh đó, TV cũng hỗ trợ các chuẩn giải trí phổ biến hiện nay như Dolby Vision, Dolby Atmos, IMAX Enhanced, cùng HDMI 2.1 và VRR.

BRAVIA Theatre: Mở rộng không gian nghe nhìn, hoàn thiện cảm giác điện ảnh

Sony ra mắt BRAVIA 2026 với công nghệ True RGB, chuẩn màu điện ảnh

Tâm điểm của dòng âm thanh năm nay là BRAVIA Theatre Trio, hệ thống âm thanh không dây cao cấp dành cho TV màn hình lớn. BRAVIA Theatre Trio là sản phẩm được phát triển cùng Sony Pictures Entertainment, sử dụng cấu hình ba loa gồm trái, phải và trung tâm, giúp mở rộng âm trường, tăng độ rõ lời thoại và tạo không gian âm thanh cân xứng hơn với quy mô màn hình lớn. Công nghệ 360 Spatial Sound Mapping có thể tạo đến 24 loa ảo xung quanh người nghe, kết hợp âm thanh trực tiếp và phản xạ tự nhiên như trong rạp.

Hơn hết, khi kết hợp cùng BRAVIA Theatre Sub 9 và BRAVIA Theatre Rear 9, BRAVIA Theatre Trio mở rộng cả dải âm trầm lẫn hiệu ứng âm thanh vòm, đặc biệt phù hợp với các TV màn hình lớn như BRAVIA 3 II 100 inch.

Sony ra mắt BRAVIA 2026 với công nghệ True RGB, chuẩn màu điện ảnh

Ngoài ra, Sony cũng giới thiệu BRAVIA Theatre Bar 7, dòng loa thanh cao cấp dành cho người dùng muốn nâng cấp âm thanh vòm 360 độ trong một thiết kế gọn gàng. Thiết bị được trang bị các công nghệ 360 Spatial Sound Mapping, Sound Field Optimization và hệ thống 9 đầu ra âm thanh, gồm loa hướng trần, loa đánh cạnh và các bộ cộng hưởng thụ động. Khi kết hợp cùng BRAVIA Theatre Sub 7, Bar 7 giúp tăng cường dải trầm và hoàn thiện trải nghiệm rạp hát tại gia.