Dấu mốc 10 năm phát triển dòng tai nghe 1000X

Theo Sony, 1000X THE COLLEXION được phát triển dựa trên triết lý kết hợp giữa công nghệ và thiết kế. Phần đai choàng đầu của tai nghe sử dụng vật liệu kim loại với bề mặt phun cát nhám mờ, kết hợp cùng các chi tiết hoàn thiện bóng. Một số công đoạn được thực hiện thủ công nhằm tạo sự đồng nhất trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Tai nghe sử dụng chất liệu da mềm tại các vị trí tiếp xúc trực tiếp với người dùng. Phần vành tai được mở rộng, kết hợp cùng lớp đệm tai có khả năng ôm sát tự nhiên, hướng tới việc duy trì sự thoải mái trong thời gian dài.

Tai nghe Sony 1000X THE COLLEXION

Sony cho biết thiết kế này phù hợp với nhiều tình huống sử dụng như di chuyển đường dài, làm việc trong môi trường cần sự tập trung hoặc giải trí hằng ngày.

1000X THE COLLEXION được bán ra với hai phiên bản màu gồm Bạch Kim và Đen, hướng đến nhóm người dùng yêu cầu sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và trải nghiệm sử dụng.

Trang bị công nghệ âm thanh mới, mở rộng trải nghiệm nghe

Bên trong 1000X THE COLLEXION là hệ thống driver được Sony phát triển riêng với viền màng loa mềm cùng cấu trúc vòm sử dụng vật liệu carbon composite một chiều. Hãng cho biết thiết kế này giúp cải thiện khả năng tái tạo âm thanh, tăng độ rõ nét của giọng hát, nhạc cụ và mở rộng không gian trình diễn.

Sony cũng hợp tác với các kỹ sư mastering từng được đề cử và nhận giải Grammy để tinh chỉnh chất âm trên sản phẩm. Mục tiêu của quá trình này là giúp người dùng tiếp cận trải nghiệm nghe gần với bản thu gốc hơn.

1000X THE COLLEXION tích hợp công nghệ DSEE Ultimate ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Mẫu tai nghe mới được tích hợp công nghệ DSEE Ultimate ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cấp chất lượng âm thanh theo thời gian thực. Công nghệ này có khả năng phục hồi các chi tiết âm thanh bị ảnh hưởng trong quá trình nén dữ liệu, giúp cải thiện trải nghiệm khi nghe nhạc trực tuyến.

Bên cạnh đó, tính năng 360 Reality Audio Upmix hỗ trợ chuyển đổi nội dung stereo thông thường từ âm nhạc, phim ảnh và trò chơi thành trải nghiệm âm thanh không gian. Người dùng có thể thay đổi nhanh các chế độ nghe thông qua nút Listening Mode chuyên dụng. Các chế độ mặc định bao gồm Cơ bản, Upmix cho Âm nhạc và Upmix cho Phim ảnh. Thông qua ứng dụng Sony Sound Connect, người dùng có thể bổ sung thêm chế độ Upmix cho Game hoặc BGM.

1000X THE COLLEXION sở hữu đa dạng chế độ nghe

Kế thừa công nghệ chống ồn từ WH-1000XM6

Một trong những điểm đáng chú ý trên 1000X THE COLLEXION là hệ thống chống ồn được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ từng xuất hiện trên WH-1000XM6. Tai nghe sử dụng công nghệ Multi-Noise Sensor kết hợp cùng hệ thống 12 micro và Adaptive NC Optimizer để phân tích môi trường xung quanh, từ đó tự động điều chỉnh khả năng chống ồn.

Sản phẩm tiếp tục duy trì các tính năng quen thuộc của dòng 1000X như khả năng đàm thoại rõ ràng, thao tác điều khiển cảm ứng và kết nối không dây ổn định. Thời lượng pin đạt tối đa 24 giờ khi bật chống ồn và kết nối Bluetooth. Trong điều kiện tắt chống ồn, thiết bị có thể hoạt động lên tới 32 giờ.

1000X THE COLLEXION kế thừa hệ thống chống ồn từ nền tảng công nghệ của WH-1000XM6

Ngoài các nâng cấp về công nghệ, Sony cũng chú trọng yếu tố bền vững trong quá trình sản xuất. Khoảng 25% lượng nhựa sử dụng trên tai nghe được làm từ vật liệu tái chế, trong khi bao bì sản phẩm loại bỏ nhựa nhằm giảm tác động tới môi trường.

Sony cho biết sản phẩm được thiết kế theo hướng tăng khả năng tiếp cận với người dùng. Hộp đựng sử dụng khóa nam châm, ký hiệu trái - phải được thể hiện rõ ràng và hệ thống hướng dẫn qua mã QR giúp quá trình thiết lập, sử dụng thuận tiện hơn.

1000X THE COLLEXION chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 8/6/2026 với mức giá niêm yết 16.990.000 đồng. Khách hàng đăng ký sản phẩm thông qua tài khoản My Sony sẽ nhận thêm 100.000 điểm thưởng My Sony, được nâng hạng Signature của Audio Club cùng Welcome Box và gói bảo hành mở rộng thêm 6 tháng. Chương trình áp dụng tại các Sony Store và đại lý trên toàn quốc theo từng giai đoạn triển khai.